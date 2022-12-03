18 обычных предметов, которые мы не видели внутри

Мы настолько привыкли к вещам вокруг нас, что можем прожить целую жизнь, по-настоящему не зная, из чего они сделаны или что скрыто у них внутри. В этой подборке вы узнаете эти секреты.

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Вместо того, чтобы строить новый, владельцы этого круизного лайнера решили отрезать неисправную часть и соединить концы вместе 0 Источник:

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Африканские тиковые деревья источают красный сок 0 Источник:

Шар для боулинга 0 Источник:

Макет космического мусора, врезающегося в ракету или спутник 0 Источник:

Ноутбук, разрезанный пополам 0 Источник:

Кабель, использованный для строительства моста Золотые Ворота 0 Источник:

Водонагреватель в доме с жесткой водой 0 Источник:

Контейнер пены для бритья 0 Источник:

Ствол бананового дерева 0 Источник:

Горшок с цветами 0 Источник:

Аккордеон 0 Источник:

Коробка с салфетками 0 Источник:

Шары для игры в гольф 0 Источник:

Стол Икеа внутри сделан из картона 0 Источник:

Гнездо осы 0 Источник:

Аккумулятор 0 Источник: