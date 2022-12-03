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18 обычных предметов, которые мы не видели внутри

18 обычных предметов, которые мы не видели внутри

Автор:
03 декабря 2022 23:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: Не знаем   Предметы   Срыто   внутри   не видели   обычные   секреты   
1809
18
Мы настолько привыкли к вещам вокруг нас, что можем прожить целую жизнь, по-настоящему не зная, из чего они сделаны или что скрыто у них внутри. В этой подборке вы узнаете эти секреты.
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Метки: Не знаем   Предметы   Срыто   внутри   не видели   обычные   секреты   
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3  комментария
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3k
Едондер пуп 54 минуты назад
В устройстве ноутбука так не разберешься
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Helimen 6 минут назад
Полагаю,что не кабель, а все же трос...
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