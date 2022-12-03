18 обычных предметов, которые мы не видели внутри

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Мы настолько привыкли к вещам вокруг нас, что можем прожить целую жизнь, по-настоящему не зная, из чего они сделаны или что скрыто у них внутри. В этой подборке вы узнаете эти секреты.
Вместо того, чтобы строить новый, владельцы этого круизного лайнера решили отрезать неисправную часть и соединить концы вместе
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