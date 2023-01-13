"Помогите выкупить комп из ломбарда", или каких мужчин ищут девушки в интернете

Скорее всего эти девушки пообещали сами себе, что в 2023 году они любой ценой должны поправить своё финансовое положение. Способом они решили воспользоваться классическим - зарегистрироваться на сайтах знакомств и искать богатеньких мужчин. В данном посте собраны их анкеты, которые выглядят очень неоднозначно.

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1. Как вам такая честность? 0 Источник:

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2. Зашла с козырей 0 Источник:

3. Розы и Филадельфия, или когда точно знаешь, чего хочешь 0 Источник:

4. Продолжаем тему материальных запросов 0 Источник:

5. Б - бартер 0 Источник:

6. Удивительно, но конкретные цифры почему-то никто не пишет 0 Источник:

7. Уважаемые знатоки, что за корзина такая? 0 Источник:

8. Знакомьтесь, Мария и её запросы 0 Источник:

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10. Так вот почему она не улыбается на фото 0 Источник:

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12. Рост - это тоже запрос 0 Источник:

13. Когда придётся соответствовать 0 Источник:

14. И в номинации "Самый смелый запрос" побеждает... 0 Источник:

15. Меценаты есть на сайте? 0 Источник: