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"Помогите выкупить комп из ломбарда", или каких мужчин ищут девушки в интернете

"Помогите выкупить комп из ломбарда", или каких мужчин ищут девушки в интернете

Автор:
13 января 2023 17:24
Метки: Tinder   Девушка   алчность   анкета   деньги   запросы   знакомства   меркантильность   
2213
17
Скорее всего эти девушки пообещали сами себе, что в 2023 году они любой ценой должны поправить своё финансовое положение. Способом они решили воспользоваться классическим - зарегистрироваться на сайтах знакомств и искать богатеньких мужчин. В данном посте собраны их анкеты, которые выглядят очень неоднозначно.
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Метки: Tinder   Девушка   алчность   анкета   деньги   запросы   знакомства   меркантильность   
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5  комментариев
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24k
Влад Полчаса назад
Таки хочется крикнуть. Девушки, знаете почему он богатый? Да потому что на таких как вы деньги не тратил.
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3k
Старичок 21 минуту назад
зато честно
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13k
Александр Полчаса назад
Блиииин... Из-за этого поста моя бабушка расстроилась! Я только её вкуснейших пирогов отведал, чаем с самовара запил, сел за комп, прочитал пост... Еле успел добежать до туалета, чтоб на пол не протошнило...
А она услышала и теперь плачет(((
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−8
Коммент не в тему Полчаса назад
Удивительно огромные запросы при наличии всего-лишь одной п**ды.
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2k
S__D 43 минуты назад
Комментарий к фото
Bez intimnogo proshlogo
.
(Oral i anal ne v schyot).
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