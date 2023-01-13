"Помогите выкупить комп из ломбарда", или каких мужчин ищут девушки в интернете

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Скорее всего эти девушки пообещали сами себе, что в 2023 году они любой ценой должны поправить своё финансовое положение. Способом они решили воспользоваться классическим - зарегистрироваться на сайтах знакомств и искать богатеньких мужчин. В данном посте собраны их анкеты, которые выглядят очень неоднозначно.
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А она услышала и теперь плачет(((
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(Oral i anal ne v schyot).