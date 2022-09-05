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Разрешу бить себя по четвергам: коротко о девушках, знакомящихся через интернет

Разрешу бить себя по четвергам: коротко о девушках, знакомящихся через интернет

Автор:
05 сентября 2022 10:00
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Девушка   Юмор   анкета   запросы   знакомство   мужчина и женщина   отношения   смех   
3241
16
Очередные девушки в поиске принцев на белых мерседесах, которые не скрывают свои меркантильные цели. Мужчин они рассматривают только богатых, успешных и спортивных, а что готовы дать эти красотки взамен?
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Источник:

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Метки: Tinder   Девушка   Юмор   анкета   запросы   знакомство   мужчина и женщина   отношения   смех   
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18  комментариев
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5k
GROMOZEKA Час назад
В 29 лет уже не об алмазах надо думать, а как свой стареющий чернослив побыстрее пристроить, пока не засохло

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25k
SerGProS 2 секунды назад
С.ра.ка не треснет на зарплате 150к мужа сидеть и 19см по самые помидоры принимать?
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92
Александр Шевченко Минуту назад
Смешные, за 9 лет брака у меня жена ни разу не спросила сколько я зарабатываю. И я ей очень благодарен за это или ошибки и неудачи остались только со мной, успеха без этого не бывает. А барышням стоит уточнить писичек много, преподносят их по разному, но ни одной поперёк нет. Вы как минимум должны быть мамой заинтересованной в своём мужщине и поддерживать его во всём, а уж он должен заботиться о семье (но это моё мнение).
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−9
gwendlyn 10 минут назад
шлюшня на шлюшне ...
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40k
Aleksandr 12 минут назад
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2k
petia 19 минут назад
Нормально.
Зато все в курсе, что от него хотят и что это будет стоить.
А так жил, жил, а она скрывала свои предпочтения.
Селянка хочешь большой и чистой любви?
А селянка нет хочу денег.
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46
Андрей Л 19 минут назад
У жизни есть одно часто исполняемое правило - все что ты желаешь, находит тебя. А потом думай, что с этим делать))))
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12k
Александр 48 минут назад
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3k
Trilik 52 минуты назад
И каждая первая - модели... Стесняюсь спросить, модели чего?
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28k
Владимир 55 минут назад
Кошмар какой то.
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701
Lexx 55 минут назад
"Бабы дуры не потому, что дуры, а потому что бабы" © Ф. Г. Раневская.
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11k
Kostick Час назад
от силы на 2-3 ре такие в бабшеринге. да и ваще, куда смотрит яндекс? где сервис "яндекс шмары"? фигак, спросу нет, ценник падает. ажиотаж - будь добр доплатить)) или бизнес по цене эконома, мелочь, приятно)
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1k
Тупняк Час назад
Что это было?
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10k
Ivan Час назад
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