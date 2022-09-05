Разрешу бить себя по четвергам: коротко о девушках, знакомящихся через интернет

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Очередные девушки в поиске принцев на белых мерседесах, которые не скрывают свои меркантильные цели. Мужчин они рассматривают только богатых, успешных и спортивных, а что готовы дать эти красотки взамен?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Зато все в курсе, что от него хотят и что это будет стоить.
А так жил, жил, а она скрывала свои предпочтения.
Селянка хочешь большой и чистой любви?
А селянка нет хочу денег.