Сводите покушать, оплатите врача: типичные запросы одиноких девушек

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От мужчин им нужно не только внимание, но и материальная поддержка. Что героини данного поста могут дать в замен? Просмотрите внимательно их анкеты - вам всё станет понятно без лишних разъяснений.
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