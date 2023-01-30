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Сводите покушать, оплатите врача: типичные запросы одиноких девушек

Сводите покушать, оплатите врача: типичные запросы одиноких девушек

Автор:
30 января 2023 08:02
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Девушка   Прикол   Юмор   анкета   деньги   запросы   смех   
4256
16
От мужчин им нужно не только внимание, но и материальная поддержка. Что героини данного поста могут дать в замен? Просмотрите внимательно их анкеты - вам всё станет понятно без лишних разъяснений.
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Метки: Tinder   Девушка   Прикол   Юмор   анкета   деньги   запросы   смех   
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9  комментариев
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42k
Aleksandr 55 минут назад
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Кот Скрипалей 12 минут назад
Это товар, цена указана, если устраивает плати и пользуйся, нет иди мимо.
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17k
RDen 37 минут назад
дэк вроде в дурке бесплатно лечат

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51k
dima423 58 минут назад
Комментарий к фото
Валентина не скотина,
Валентина - человек.
Валентина жрет не много,
Очень любит чебурек)
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5k
Котэ 2 часа назад
автор - школьник максималист
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14k
Majul 2 часа назад
Автор "взамен", а не "в замен". Наречия 4-5 класс.
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7k
Copycat 2 часа назад
я когда вижу что женщина в тиндере пытается как то глупо юморить в своем статусе - сразу скипаю, я очень люблю веселых людей но тупые шутки меня раздражают
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