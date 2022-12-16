В обмен могу дать: меркантильные девушки и их запросы

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Они молоды, красивы и мечтают о больших деньгах. Основа их бизнес-плана - это регистрация в приложениях для знакомств. Там они открыто заявляют о своих запросах, надеясь, что кто-то из их целевой аудитории на это клюнет.
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