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В обмен могу дать: меркантильные девушки и их запросы

В обмен могу дать: меркантильные девушки и их запросы

Автор:
16 декабря 2022 14:36
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Прикол   Юмор   анкета   девушки   деньги   запросы   отношения   смех   
3637
17
Они молоды, красивы и мечтают о больших деньгах. Основа их бизнес-плана - это регистрация в приложениях для знакомств. Там они открыто заявляют о своих запросах, надеясь, что кто-то из их целевой аудитории на это клюнет.
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Метки: Tinder   Прикол   Юмор   анкета   девушки   деньги   запросы   отношения   смех   
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15  комментариев
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21k
homerchik Час назад
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Касьян Пуздой Полчаса назад
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Владимир Полчаса назад
прошмандооовки!
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Андрей Иванов Полчаса назад
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Егор Полчаса назад
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11k
Ivan 56 минут назад
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4k
Феликс Дзержинский 57 минут назад
Завуалированная реклама сайта знакомств.
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41k
Aleksandr 57 минут назад
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52k
smakido 58 минут назад
Красивая, умная, миленькая - это все разные три девушки !
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39k
turyst Час назад
Хм... Шестой номер, что готовит вкусно, и последняя, что переезжает, вполне адекватные.
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31k
Snork Snorkoff Час назад
блянехочуработатьдо65 актуально ((
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995
Просто прохожий Час назад
Страшные б_ля_ди, но есть наглость. значит что то может обломиться, ведь озабоченных идиотов с деньгами достаточно.
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78
ruslan d Час назад
зато честно
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Richard

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