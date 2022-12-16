В обмен могу дать: меркантильные девушки и их запросы

Они молоды, красивы и мечтают о больших деньгах. Основа их бизнес-плана - это регистрация в приложениях для знакомств. Там они открыто заявляют о своих запросах, надеясь, что кто-то из их целевой аудитории на это клюнет.

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1. Успешные мужчины сегодня нарасхват 0

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2. Тот случай, когда дальше можно не продолжать 0 Источник:

3. Да, времена нынче тяжёлые 0 Источник:

4. Всё им не так 0 Источник:

5. Тот случай, когда берешь харизмой 0 Источник:

6. Эти боты... совсем охренели 0 Источник:

7. Богини намёков вошли в чат 0 Источник:

8. Кристиночка 0 Источник:

9. Запросы, но какие-то странные 0 Источник:

10. Мужчины, оставляйте заявки в комментариях 0 Источник:

11.Ох, уж эти студенты Вышки 0 Источник:

12. "Ищу следующего" 0 Источник:

13. Топ предложений от которых невозможно отказаться 0 Источник:

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15. Тот случай, когда реально бомбит 0