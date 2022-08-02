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Только с ЗП от 100 000 в месяц, или классические запросы одиноких молодых девушек

Только с ЗП от 100 000 в месяц, или классические запросы одиноких молодых девушек

Автор:
02 августа 2022 17:47
Метки: Tinder   Девушка   Юмор   алчность   анкета   знакомства   молодость   прикол   смех   
1187
15
Ввиду своего юного возраста, у героинь этого поста мало опыта в отношениях. Но они точно знают цену своей молодости, поэтому активно диктуют свои условия. Что тут сказать, многих мужчин такая позиция устраивает.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Tinder   Девушка   Юмор   алчность   анкета   знакомства   молодость   прикол   смех   
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11  комментариев
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21k
СергейПименов 43 минуты назад
Куда катится мир? Целое поколение шлюх.....
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162
Артем Петухов 3 минуты назад
Наивная :)) с зп в 100к ножки не свесишь в наше время...
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39k
Aleksandr 6 минут назад
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11k
Alex Djeff Полчаса назад
Из последнего "стамотолог"! Ей бы хорошо спонсора найти для репетитора по русскому...
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70k
Доктор Джонс Полчаса назад
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10k
kaboza Полчаса назад
продам черную изоленту для бровей, есть олдовая для обмотки клюшек, она по ворсистее.
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11k
Александр Полчаса назад
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327
HalloFreeSpace Полчаса назад
ну у меня к себе те же требования )))
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90k
Броненосец Потелкам 36 минут назад
Ну как бы Аффтар выбрал анкетки молодых и интересных.
Неудивительно, что у них запросы.
Аффтар, выбирай тёток на 20 лет постарше и вдвое потолще.
Там запросов будет вообще минимум.
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3k
Peter Griffin 40 минут назад
Парни,с кучей фото из Дубая-вы напоминаете эскортниц.Так что не присылайте их мне.Я там сто раз была

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