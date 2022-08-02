Только с ЗП от 100 000 в месяц, или классические запросы одиноких молодых девушек

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Ввиду своего юного возраста, у героинь этого поста мало опыта в отношениях. Но они точно знают цену своей молодости, поэтому активно диктуют свои условия. Что тут сказать, многих мужчин такая позиция устраивает.
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6. Изучив большое количество анкет, можно сделать вывод, что у них какой-то нездоровый пунктик по поводу еды
Источник:
АНТИФИШКИ
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Неудивительно, что у них запросы.
Аффтар, выбирай тёток на 20 лет постарше и вдвое потолще.
Там запросов будет вообще минимум.