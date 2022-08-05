Перфекционисты оценят: 16 примеров, как выглядит идеальная еда

Такие блюда выходят за рамки обычного питания, они дарят нам эстетическое удовольствие и даже помогают исправить все, что кажется неисправимым, будь то конфликт на работе или отсутствие настроения. Предлагаем посмотреть на такие блюда, от которых придут в восторг все перфекционисты. Некоторые — идеальны внешне, а где-то идеален даже посыл, с которым они приготовлены.

Традиционный торт Prinsesstårta, или «Принцесса», из Швеции, воссозданный на обычной кухне