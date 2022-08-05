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Перфекционисты оценят: 16 примеров, как выглядит идеальная еда

Перфекционисты оценят: 16 примеров, как выглядит идеальная еда

Автор:
05 августа 2022 10:13
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Перфекционист   в мире   вкусно   идеально   красота   фото   
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Еда способна нас очаровать и пробудить самые теплые чувства: вот наши 16 фотодоказательств.

Такие блюда выходят за рамки обычного питания, они дарят нам эстетическое удовольствие и даже помогают исправить все, что кажется неисправимым, будь то конфликт на работе или отсутствие настроения. Предлагаем посмотреть на такие блюда, от которых придут в восторг все перфекционисты. Некоторые — идеальны внешне, а где-то идеален даже посыл, с которым они приготовлены.


Традиционный торт Prinsesstårta, или «Принцесса», из Швеции, воссозданный на обычной кухне

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Самый обычный бургер может тоже выглядеть очень эстетично

Идеальный круассан из маленькой парижской кофейни

Кастрюльки с венгерским гуляшом: идеальный способ познакомиться с Венгрией на своей кухне

Лавандовое мороженое на лавандовой ферме в Австралии

Первый опыт в мясных тарелках, и он однозначно удался

Булочки с крем-чизом, которые стали одним из фирменных десертов Японии

Пряничным может быть не только домик, но и мельница

Самый банальный пирог с яблоками, который выглядит как бутон розы

Брускетты с томатами, соусом песто и базиликом: кто-то по-прежнему думает, что бутерброд — плохой перекус

Поке, собранный на завтрак на домашней кухне: он идеален

Суши, которые уложили так, что они стали еще аппетитнее

Домашнее мороженое из черники

Шоколадное пирожное с малиной, которое тут же хочется приготовить

Гигантская сырная палочка

Паэлья — лучшее блюдо для компании, способное объединить

Источник:

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Метки: Еда   Перфекционист   в мире   вкусно   идеально   красота   фото   
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