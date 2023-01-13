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Интересные и порой бесполезные товары с AliExpress, которые всё равно хочется заказать

Интересные и порой бесполезные товары с AliExpress, которые всё равно хочется заказать

Автор:
13 января 2023 07:24
Метки: aliexpress   Прикол   Товары из Китая   интернет-магазин   товары из интернет-магазина   фото   
1329
15

В Китае можно заказать все, что угодно. Особенно то, что совсем не нужно. Но зато выглядят многие вещи очень функционально и прикольно. У нас тут подборка с интересными штучками, которые хочется заказать себе.

Ссылки на товары под фото!

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А вы часто заказываете странные товары?


Источник:

Канал AliFishki в Telegram

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Метки: aliexpress   Прикол   Товары из Китая   интернет-магазин   товары из интернет-магазина   фото   
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5  комментариев
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Pogost 10 минут назад
А где странное? У каждого товара свой покупатель....
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Спелая кукурузинка

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