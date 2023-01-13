Интересные и порой бесполезные товары с AliExpress, которые всё равно хочется заказать

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В Китае можно заказать все, что угодно. Особенно то, что совсем не нужно. Но зато выглядят многие вещи очень функционально и прикольно. У нас тут подборка с интересными штучками, которые хочется заказать себе.
Ссылки на товары под фото!
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А вы часто заказываете странные товары?
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