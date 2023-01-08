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Чаты с водителями такси, которые больше напоминают игру "Глухой телефон"

Чаты с водителями такси, которые больше напоминают игру "Глухой телефон"

Автор:
08 января 2023 09:31
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   водитель такси   диалог   забавно   переписка   такси   фото   чат с водителем   
6062
14

В праздничную неделю многим приходилось пользоваться такси, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Бесконечные походы по гостям и родственникам - одно из развлечений Нового года. Мы собрали свеженькие истории и переписки с водителями такси.

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А у вас есть забавные случаи, произошедшие в праздничные дни?

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Метки: Прикол   водитель такси   диалог   забавно   переписка   такси   фото   чат с водителем   
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20  комментариев
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7k
tamin 2 часа назад
1. Никогда сами не отменяйте заказ. Только через поддержку. Иначе на следующую поездку они бабла накрутят. Или спишут с вас.
2. Я всегда, если таксист косячит, жалуюсь на него. Проехал на красный- фотка(если получается) плюс жалоба. Разговаривает по телефону-жалоба. А уж если не приехал-100% и понижение рейтинга. Вы клиент. Вы оплачиваете их жизнедеятельность а они вас угробить пытаются из-за собственной тупости(ну простите, таксистом можетойти или тупой человек, или старт самый или безрукий. Или профик, но их единицы)
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1k
foma 84 42 минуты назад
Вообще-то, Нибиру следует писать с заглавной буквы))
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52k
Олег 48 минут назад
кто эти тормоза, которым этот бред понравился?
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21k
Сталкер 2 часа назад
Набор лютой дичи...
Кукурузино, лучше б ты дальше праздновало.
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9k
GROMOZEKA 2 часа назад
Учите русский язык!
Прям бесит!!!

Любой первоклассник знает, что правильно писать ШЛАНГБИВЕНЬ
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260
Димыч 2 часа назад
Из личного опыта: в декабре с женой опоздали на последнюю электричку ночью, возвращаясь из Нижнего Новгорода в Москву. Вышли со станции, а ехать - в Подмосковье. Супруга вызвала такси. Заказ принят, через 5 минут приедет такой-то. Стоим на точке, указанной нами. 5. 10. Смотрим на карте - машина в 5-ти км от нас. И статус : "Вас ожидает ..." и т.д. Звоним. Никто не отвечает. Звоним. Телефон абонента выключен. На улице - час ночи и температура - 10. А станция - в лесу и есть перспектива замерзать. Играем с женой до ближайшего здания с адресом. Вызываем. Машина приезжает, садимся, отогревшись интересуемся: "А что за... произошла с предыдущим водителем!?" Говорит: "Видимо, взял заказ, а потом передумал. Так нельзя. Я так не делаю. Мне надо на заправку заехать, ладно?" Заезжайте, говорю, только - поехали отсюда.
P.S.
Личные приключения, много букв. С Рождеством всех!
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1k
Игорь Меншиков 2 часа назад
Хоть пассивный, а то неизвезно чего ожидать от активного питора
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26k
Юрий 3 часа назад
Комментарий к фото
Таксист видимо шумер. Собака с планеты НИБИРУ...
(Согласно шумерским текстам, Нибиру - блуждающая планета)
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7k
ГГалка 3 часа назад
не в праздничные, но было. купили небольшое зеркало, вызвали такси. эконома нет, вместо него едет комфорт. ну ладно. потом решили перейти на другую сторону дороги - там удобней. и как назло геолокация глюканула - не могу перетащить в приложении место на карте.. и тут как раз вижу - наша машина к нам подъезжает - я руками размахиваю, он тонированный - мимо, пошел на поворот на ту сторону
.. звоню - трубку не берёт. ну блин пришлось почти бежать за ним - до перекрёстка, и ещё улица широкая, с аллеей посередине и на той стороне лужищи... запыхалась, добежала, за мной сын с зеркалом))) сели - говорю - вы мимо нас проехали я звонила.. а он - такой очень вежливый и элегантный чебурек - отвечает - я когда за рулём - никогда на звонки не отвечаю.
. ну блин.. вот как бы правильно - но как же связь с водителем? мало ли что?
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Спелая кукурузинка

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