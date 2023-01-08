Чаты с водителями такси, которые больше напоминают игру "Глухой телефон"

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В праздничную неделю многим приходилось пользоваться такси, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Бесконечные походы по гостям и родственникам - одно из развлечений Нового года. Мы собрали свеженькие истории и переписки с водителями такси.
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А у вас есть забавные случаи, произошедшие в праздничные дни?
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2. Я всегда, если таксист косячит, жалуюсь на него. Проехал на красный- фотка(если получается) плюс жалоба. Разговаривает по телефону-жалоба. А уж если не приехал-100% и понижение рейтинга. Вы клиент. Вы оплачиваете их жизнедеятельность а они вас угробить пытаются из-за собственной тупости(ну простите, таксистом можетойти или тупой человек, или старт самый или безрукий. Или профик, но их единицы)
Кукурузино, лучше б ты дальше праздновало.
Прям бесит!!!
Любой первоклассник знает, что правильно писать ШЛАНГБИВЕНЬ
P.S.
Личные приключения, много букв. С Рождеством всех!
(Согласно шумерским текстам, Нибиру - блуждающая планета)