FISHKINET
Сообщество Юмор 16131 пост • 3235 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Школьные сочинения, в которых больше смысла, чем в современной литературе

Школьные сочинения, в которых больше смысла, чем в современной литературе

Автор:
22 декабря 2022 18:18
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   детские перлы   забавно   фото   школа   школьные сочинения   
1004
15

На урока литературы дети пишут сочинения. Они помогают формировать взгляды, объяснять свою точку зрения и в целом проверяю уровень знаний учеников. Порой такие детские перлы полны иронии, юмора и философского смысла.

×
×

А вы любили писать сочинения в школе?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   детские перлы   забавно   фото   школа   школьные сочинения   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Alf 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

39779



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 котов с чудинкой, которым нужна перезагрузка
30 котов с чудинкой, которым нужна перезагрузка
В Израиле задержали чиновников, незаконно выдавших паспорт Собчак
В Израиле задержали чиновников, незаконно выдавших паспорт Собчак
Набирающие популярность в сообществах
В СССР только копировали
В СССР только копировали
Что лучше: ПК или консоль в 2022-2023 году?
Что лучше: ПК или консоль в 2022-2023 году?
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тогда и сейчас

Лучшие демотиваторы
Сельская мото – карусель

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#животные#автомобили#аварии#картинки#США#Приколы#Еда#рождество
#интересно#факты#Прикол#автомир#дтп#кино#Ynews#сво#милота#украшения
#Юмор#история#подборка#новый год#забавно#люди#дети#полиция#путешествия#авто аварии
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее Без шансов: 17 неординарных способов борьбы со списыванием Без шансов: 17 неординарных способов борьбы со списыванием Выходки учителей, которые вспоминаются с содроганием&nbsp; Выходки учителей, которые вспоминаются с содроганием  Мастера маскировки, которые могут запутать любого Мастера маскировки, которые могут запутать любого «Не верьте коту Семёну!» и ещё 17 странных и забавных объявлений «Не верьте коту Семёну!» и ещё 17 странных и забавных объявлений 17 забавных инструкций, которые, ничем не помогут, но при этом знатно повеселят 17 забавных инструкций, которые, ничем не помогут, но при этом знатно повеселят

На что жалуетесь?

Вернуться