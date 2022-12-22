Школьные сочинения, в которых больше смысла, чем в современной литературе

1004
15
На урока литературы дети пишут сочинения. Они помогают формировать взгляды, объяснять свою точку зрения и в целом проверяю уровень знаний учеников. Порой такие детские перлы полны иронии, юмора и философского смысла.
×
×
А вы любили писать сочинения в школе?
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 чехлов для телефонов, чей креативный дизайн сводит с ума и вызывает много вопросов
- 15 человек, которые умеют только косячить
- Мастера маскировки, которые могут запутать любого
- «Не верьте коту Семёну!» и ещё 17 странных и забавных объявлений
- Пользователи рассказали, что самое неприятное и странное слышали сразу после интима
Новости партнёров
реклама