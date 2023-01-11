18 странных ценников, которые вызывают очень много вопросов, но не дают ответов

Что может рассказать о товаре ценник? Разумеется, сообщить цену, а ещё оповестить о скидке и сообщить состав. Но иногда эти бумажки могут не только проинформировать покупателей о чём-то, но и рассмешить.
Порой это намеренное решение продавца, но бывают случаи, когда такой эффект достигается из-за ошибок, странных сокращений и нелепых случайностей. Мы собрали для вас ряд примеров подобных забавных ценников.
Кажется, 2023-й лёгким не будет
Весёлые рифмы
Где-то там должны быть Кошка Картошка, Собачка Жвачка и Баран Барабан.
Сезонный маркетинг
Божественный свиток
А профиль можно посмотреть?
Или «фас» — это команда?
Хотелось бы из мяса, конечно
Кому космических соплей?
Кто такой Чёрный Ловк? И зачем нам его напиток?
Дедовуха
Ананас в ананасе
Порадуйте своего питомца!
И снится нам не рокот космодрома…
Логично
Карательная кулинария существует
Ох уж эти шрифты, благодаря которым карамель становится карателем.
Крепитесь, склонные к жирности!
Подарок с намёком
Хотя какой уж тут намёк, всё прямым текстом.
Бедный Вильям
М — математика
Источник:
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