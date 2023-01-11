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18 странных ценников, которые вызывают очень много вопросов, но не дают ответов

18 странных ценников, которые вызывают очень много вопросов, но не дают ответов

Автор:
11 января 2023 09:34
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   забавно   подборка   товар   фото   ценник   
983
19

Что может рассказать о товаре ценник? Разумеется, сообщить цену, а ещё оповестить о скидке и сообщить состав. Но иногда эти бумажки могут не только проинформировать покупателей о чём-то, но и рассмешить.

Порой это намеренное решение продавца, но бывают случаи, когда такой эффект достигается из-за ошибок, странных сокращений и нелепых случайностей. Мы собрали для вас ряд примеров подобных забавных ценников.


Кажется, 2023-й лёгким не будет

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Весёлые рифмы

Где-то там должны быть Кошка Картошка, Собачка Жвачка и Баран Барабан.


Сезонный маркетинг


Божественный свиток


А профиль можно посмотреть?

Или «фас» — это команда?


Хотелось бы из мяса, конечно


Кому космических соплей?


Кто такой Чёрный Ловк? И зачем нам его напиток?


Дедовуха


Ананас в ананасе


Порадуйте своего питомца!


И снится нам не рокот космодрома…


Логично

Карательная кулинария существует

Ох уж эти шрифты, благодаря которым карамель становится карателем.


Крепитесь, склонные к жирности!


Подарок с намёком

Хотя какой уж тут намёк, всё прямым текстом.


Бедный Вильям


М — математика

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Метки: Прикол   Юмор   забавно   подборка   товар   фото   ценник   
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2  комментария
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2k
vijilante 16 минут назад
"Ком кош одн мех апп шатер помп" - написал укуреннный,отвечаю.
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5k
VonK Минуту назад
Какие интересные цены: карамельное пирожное за 2,60 а перчатки за 301550,00
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