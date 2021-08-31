27 добрых и трогательных фактов о кино, которые захочется показать маме

1. В первой сцене фильма «Реальная любовь» запечатлены реальные люди, которые встречаются со своими близкими в аэропорту. Их снимала скрытая камера, и режиссер Ричард Кертис позже рассказал, что, когда они со съемочной группой замечали какой-то особенно трогательный момент, они подбегали к людям и просили у них разрешение использовать кадры в фильме.