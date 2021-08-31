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27 добрых и трогательных фактов о кино, которые захочется показать маме

27 добрых и трогательных фактов о кино, которые захочется показать маме (26 фото + 2 видео)

Автор:
31 августа 2021 08:01
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   доброта   кинематограф   кино   съемки   факты   факты о кино   фильмы   
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Съемки фильма – это не только скандалы на площадке, несчастные случаи и позабытый в кадре стаканчик кофе. Порой даже во время съемок кровавого фильма ужасов или сурового боевика может произойти что-то невероятно трогательное и милое. Не верите? Читайте сами!

1. В первой сцене фильма «Реальная любовь» запечатлены реальные люди, которые встречаются со своими близкими в аэропорту. Их снимала скрытая камера, и режиссер Ричард Кертис позже рассказал, что, когда они со съемочной группой замечали какой-то особенно трогательный момент, они подбегали к людям и просили у них разрешение использовать кадры в фильме.

10. Дом престарелых в «Реальных упырях», где Виаго находит Кэтрин – настоящий, а женщина, которая ее сыграла, действительно там жила. Этель Робинсон была очень рада поучаствовать в съемках, и в ее зубные протезы даже вставили клыки.

12. Кевин Смит написал сцену для Стэна Ли в «Лоботрясах», в которой тот рассказывает про «ту, кого он упустил». Стэн Ли попросил Смита добавить сцену, где он говорит, что это шутка, чтобы его жена не обиделась.

25. В фильме «Остров» (2005) после поцелуя главный герой говорит: «Эта штука с языком – потрясная». Эту фразу добавил режиссер Майкл Бэй, потому что когда-то сам сказал ее первой девушке, с которой целовался взасос.

27. Посетители китайского ресторана в фильме про Мистера Роджерса «Прекрасный день по соседству» – близкие настоящего Фреда Роджерса. Среди них его жена Джоанн и люди, которые работали над передачей.

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Метки: голливуд   доброта   кинематограф   кино   съемки   факты   факты о кино   фильмы   
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