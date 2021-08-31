27 добрых и трогательных фактов о кино, которые захочется показать маме

Съемки фильма – это не только скандалы на площадке, несчастные случаи и позабытый в кадре стаканчик кофе. Порой даже во время съемок кровавого фильма ужасов или сурового боевика может произойти что-то невероятно трогательное и милое. Не верите? Читайте сами!
1. В первой сцене фильма «Реальная любовь» запечатлены реальные люди, которые встречаются со своими близкими в аэропорту. Их снимала скрытая камера, и режиссер Ричард Кертис позже рассказал, что, когда они со съемочной группой замечали какой-то особенно трогательный момент, они подбегали к людям и просили у них разрешение использовать кадры в фильме.
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2. В фильме «Звёздные войны: Последние джедаи» в сцене в казино появляется пес Кэрри Фишер Гэри (в гриме).
4. Режиссер Джеймс Ганн дал своим родителям эпизодическую роль в «Стражах Галактики, том. 2», и назвал их «странным стариком» и «любовницей странного старика» в титрах.
5. Трумэн Капоте появляется в «Энни Холл» в роли победителя конкурса двойников Трумэна Капоте.
6. Актриса Кирстен Белл обожает ленивцев, поэтому Disney позвал ее сыграть эпизодическую роль ленивца в «Зверополисе».
7. Отец актера Джеймса Хонга владел лапшичной, где актер подрабатывал в детстве. Создатели фильма учли этот факт и сделали персонажа Хонга владельцем лапшичной, где работает его сын.
8. Пэрис Хилтон стеснялась кричать в сцене смерти ее персонажа в «Доме восковых фигур» и попросила членов съемочной группы закричать вместе с ней – те согласились.
9. Персонаж Скалы в «Моане», Мауи, частично позаимствовал внешность у деда Скалы, самоанского рестлера Питера Майвиа.
10. Дом престарелых в «Реальных упырях», где Виаго находит Кэтрин – настоящий, а женщина, которая ее сыграла, действительно там жила. Этель Робинсон была очень рада поучаствовать в съемках, и в ее зубные протезы даже вставили клыки.
11. Мэри Гиббс было всего 2,5 года, когда она начала озвучивать Бу в «Корпорации монстров». Режиссер бегал за ней по студии с микрофоном и просто записывал все, что она говорила.
12. Кевин Смит написал сцену для Стэна Ли в «Лоботрясах», в которой тот рассказывает про «ту, кого он упустил». Стэн Ли попросил Смита добавить сцену, где он говорит, что это шутка, чтобы его жена не обиделась.
13. А еще Стэн Ли воспроизвел свой старый образ из 70-х для камео в фильме «Мстители: Финал».
14. В «Афере по-американски» актер Джереми Реннер в образе Кармайна Полито на самом деле целует своего собственного ребенка, который был на съемочной площадке с матерью.
15. Ройд Толкин, правнук Дж. Р. Р. Толкина, сыграл эпизодическую роль в «Возвращении короля». Продюсер одолжил ему парик Арагорна для съемок.
16. В фильме «По наклонной» несколько статистов делают вид, что стреляют в Тома Холланда паутиной, изображая Человека-паука.
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17. Пол Радд снимался в «Бестолковых» в своей собственной бейсболке. Он спросил разрешения у режиссера, и тот согласился: при условии, что Радд передаст бейсболку костюмерам, чтобы не потерять ее. В итоге костюмеры ее потеряли.
18. Нолан Норт, который озвучивал Нейтана Дрейка в играх Uncharted, появляется в эпизодической роли в фильме «Стартрек: Возмездие», потому что сын режиссера Дж. Дж. Абрамса – большой фанат серии.
19. Кристиан Слейтер украл костюм со съемок фильма «Звездный путь 6: Неоткрытая страна», поскольку был большим поклонником серии. Он также так и не обналичил чек на 750 долларов, а поставил его в рамку.
20. В «Детсадовском полицейском», когда Арнольд Шварценеггер просит детей рассказать про своих отцов, у большинства юных актеров не было сценария, так что они на самом деле рассказывали, кем работают их отцы.
21. В «Клерках», когда Рэндел заказывает порно, камера снимает актера Джеффа Андерсона крупным планом, потому что он отказался произносить названия порнографических фильмов перед маленькой девочкой и ее матерью.
22. Режиссер «Дня сурка» Гарольд Рамис сделал любимым напитком Риты сладкий вермут, потому что это любимый напиток его жены.
23. Ассистент каскадера Джейд Оливия сыграла жену Драко Малфоя в эпилоге «Гарри Поттера и Даров смерти» – на тот момент она встречалась с актером Томом Фелтоном.
24. А женщина, которая отвергла персонажа Роберта де Ниро в «Таксисте», была девушкой актера и его будущей женой.
25. В фильме «Остров» (2005) после поцелуя главный герой говорит: «Эта штука с языком – потрясная». Эту фразу добавил режиссер Майкл Бэй, потому что когда-то сам сказал ее первой девушке, с которой целовался взасос.
26. Ведущий Нев Шульман знал Лили Моррис, художницу, которая рисовала для «Птичьего короба», и позировал для нее вместе со своей женой. Портрет пары попал в фильм.
27. Посетители китайского ресторана в фильме про Мистера Роджерса «Прекрасный день по соседству» – близкие настоящего Фреда Роджерса. Среди них его жена Джоанн и люди, которые работали над передачей.
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