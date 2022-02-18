30 мест из знаменитых фильмов и сериалов: тогда и сейчас

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Кажется, что наши любимые герои из фильмов и сериалов живут в совершенно другом мире, но на самом деле пройти по их следам (буквально!) не так уж и сложно. Блогер Пол Слэттери этим и и занимается — он посещает места, где снимались культовые картины, и фотографирует их, чтобы показать кинофанатам, как знаменитые дома, дороги и парки изменились за минувшие годы.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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