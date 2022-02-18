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30 мест из знаменитых фильмов и сериалов: тогда и сейчас

30 мест из знаменитых фильмов и сериалов: тогда и сейчас (31 фото)

Автор:
18 февраля 2022 17:00
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   кино   локации   путешествия   съемки   тогда и сейчас   фильмы   
549
31

Кажется, что наши любимые герои из фильмов и сериалов живут в совершенно другом мире, но на самом деле пройти по их следам (буквально!) не так уж и сложно. Блогер Пол Слэттери этим и и занимается — он посещает места, где снимались культовые картины, и фотографирует их, чтобы показать кинофанатам, как знаменитые дома, дороги и парки изменились за минувшие годы.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   кино   локации   путешествия   съемки   тогда и сейчас   фильмы   
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9  комментариев
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2k
Сладких снов Час назад
Похоже, отечественному кино – "кранты"!
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Мария Кудашова 10 минут назад
Очень информативная и интересная статья! А также замечательная платформа, где можно найти статьи на любую интересующую тему)
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24k
Очевидное-Невероятное 37 минут назад
Было бы интереснее, если подписали города/места где это на самом деле.
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8k
grey ghost 46 минут назад
Похоже, что 7. Звездный путь: Оригинальный сериал и 28. Новые приключения Билла и Теда снимались на одной локации.
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−1
Анатолий 51 минуту назад
Здорово! Интересно посмотреть на эти шедевры.Все фильмы смотрел,прям ностальгия!
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642
Graboid Час назад
спасибо, теперь и я увидел ... а то сынуля, до ковида, ездил по европе, заехал в Брюгге специально посмотреть места из «Зале чь на дно в Брю гге» ...
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14k
куджо Час назад
Браво, я многое смотрел ещё в начале 90х, рекомендую
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