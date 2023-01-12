Романтическая «Спящая красавица» не для детей, беременных и впечатлительных

Сказка, как однажды высказался классик, обычно ложь с намёком. Но иногда намёки во всеми любимых историях настолько толстые и ужасные, что трогательные сказки приобретают совершенно иной смысл.
Итак, «Спящая красавица»: заклятие, сон, поцелуй истинной любви, долго и счастливо. Сюжет всем хорошо известен. Только не многие знают, что в действительности добрая поучительная история является адаптацией сказки «Солнце, Луна и Талия» итальянца Джамбаттисты Базиле.
В сборнике «Пентамерон», датированном аж 1634 годом, имеются и самые ранние ещё не причёсанные версии «Золушки» и «Кота в сапогах».
Итак, у всесильного правителя родилась долгожданная дочь. Прибывшие на праздник в её честь интеллектуалы того времени предсказали, что наследница погибнет от льняного семени.
Отец распорядился убрать из зоны видимости, то бишь королевства, любые намёки на лён. Но что предсказано, того не изменить: вездесущая принцесса выискала где-то бабку с прялкой, заинтересовалась конструкцией и вызвалась помочь. В итоге зёрнышко застряло под ногтем, и принцесса упала замертво. Опечаленный отец распорядился нарядить дочь, которая выглядела совершенно живой, но без чувств, в лучшие одеяния и оставил её во дворце.
Прошли годы. Замок пришёл в запустение. Его поглотил лес. И уже другой король, сбившийся с дороги, наткнулся на эту безмолвную обитель. Только он был уже вполне себе взрослым и женатым. Но с охватившей похотью бороться не стал, увидев молодую красавицу без сознания. Отнёс девушку в кровать и без зазрения совести овладел ею. И благополучно отправился домой.
Принцесса понесла и родила, не приходя в сознание, близнецов. Заботу о них взяли местные феи, которые, надо полагать, ухаживали до этого и за спящей девицей. Они в очередной раз принесли детей, чтобы покормить их. Малыш перепутал сосок с пальцем, припал и… льняное семя извлечено, здравствуй, новая жизнь.
Видимо, залётный король был не совсем упырём и решил наведаться в заброшенный замок ещё раз. Или как раз совсем, и планировал повторить блуд с безответной красоткой. И с удивлением обнаружил Талию в сознании и добром здравии, да ещё и с детками, которых по причине таинственного происхождения мать назвала Солнцем и Луной.
Король счастлив, во всём признаётся, клянётся в любви к принцессе и детям. Талия верит. Но, как уже отмечалось, у любителя пошарить по чужим постелям имеется законная жена. И королеве совсем не улыбаются перспективы остаться не у дел. Подозрения были, но она окончательно удостоверилась, когда вернувшийся и ещё не до конца определившийся муженёк проболтался обо всём во сне. Да ещё и припёртый к стенке слуга, сопровождавший господина, всё подтвердил.
Она отдаёт приказ дворцовому повару отправиться в лесную обитель, убить детей и приготовить их тела, чтобы скормить супружнику. С Талией обиженная жена планировала поступить проще – банально сжечь на костре.
По счастию похотливый король вовремя прибывает в замок. И, видя разворачивающееся действо, отправляет в пламя супругу и ненадёжного слугу. Хочет ещё и поваром лакирнуть жаркое, но тот оказался адекватным, приказ королевы не выполнил и близняшек просто припрятал. И правильно, а то ветер такой переменчивый. Разумного мастера поварёшки простили и повысили, пепел смели в совочек, а похотливый правитель женился-таки на возлюбленной, и жили они с детьми, как водится, долго и счастливо.
В финале истории звучит мораль. Довольно спорная и сомнительная, что достойные получат добро даже во сне.
Источник:
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