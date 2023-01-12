Романтическая «Спящая красавица» не для детей, беременных и впечатлительных

Видимо, залётный король был не совсем упырём и решил наведаться в заброшенный замок ещё раз. Или как раз совсем, и планировал повторить блуд с безответной красоткой. И с удивлением обнаружил Талию в сознании и добром здравии, да ещё и с детками, которых по причине таинственного происхождения мать назвала Солнцем и Луной.

Король счастлив, во всём признаётся, клянётся в любви к принцессе и детям. Талия верит. Но, как уже отмечалось, у любителя пошарить по чужим постелям имеется законная жена. И королеве совсем не улыбаются перспективы остаться не у дел. Подозрения были, но она окончательно удостоверилась, когда вернувшийся и ещё не до конца определившийся муженёк проболтался обо всём во сне. Да ещё и припёртый к стенке слуга, сопровождавший господина, всё подтвердил.