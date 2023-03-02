Диомедов обмен: что значит это выражение, и какие события предшествовали его появлению

Диомедов обмен подразумевает под собой сделку, которая приносит одной из сторон гораздо больше выгоды, пользы и всяческих плюшек, нежели другой.
Как появился этот фразеологизм? Легендарный Диомед – это отпрыск Тидея, впоследствии сам ставший самостоятельным героем. Вероятно, он был во всех смыслах достойным сыном своего отца и в ходе Троянских войн проявил силу духа, храбрость и отвагу, не уступая таким героям как Аякс и Ахиллес. В угаре битвы он ухитрился не просто проявить себя в бою с людьми, но и нанести раны самим бессмертным богам, в том числе даже Аресу, далеко не слабому богу, покровителю войны.
Выражение «диомедов обмен» раскрывается в шестой главе «Илиады» Гомера. В ходе сражения он сошёлся с другим не менее прославленным персонажем. Противником Диомеда стал Главк из Ликии. Представитель древнего и славного рода принялся хвастаться, ведь дед Главка был полулегендарный король Коринфа по имени Беллерофонт. А он и чудовище Химеру извёл, и непокорного Пегаса оседлал.
Но Диомед хвастливые речи противника выслушивать не захотел. И не стал любоваться раздуванием щёк и расхваливаем себя самого, к которому с усердием приступил Главк. Он сложил оружие и объявил, что его собственный дед тоже был героем и состоял с Беллерофонтом в дружбе. А потому он не видит смысла в сражении потомков двух великих героев:
Некогда дед мой Иней знаменитого Беллерофонта
В собственном доме двадцать дней угощал дружелюбно.
Оба друг другу они превосходные дали гостинцы:
Дед мой, Иней, предложил блистающий пурпуром пояс;
Беллерофонт же златой подарил ему кубок двудонный.
Главк был поражён до глубины души неожиданной связью между ними. И тоже отказывается от продолжения сражения. Бойцы в знак дружбы меняются доспехами.
Главк! обменяемся нашим оружием; пусть и другие
Знают, что дружбою мы со времен праотцовских гордимся.
Однако с обменом и братанием не всё оказалось так просто. Доспехи Диомеда были изготовлены из прочной кожи с добавлением меди (возможно бронзы). Стоили не слишком дорого, всего 9 волов. Тогда как амуниция Главка была в разы дороже, роскошная, якобы золотая (хотя, здесь роскошь превалирует над практичностью, поскольку золото довольно мягкий металл). Но, видимо, для героев это был и во многом вопрос престижа. Грубо говоря, это настолько глупый и необдуманный обмен, что в некоторых трактовках мифа есть отсылка к влиянию высших сил при принятии решения. Якобы сам Зевс временно затуманил разум Главка, чтобы он не видел очевидного.
Так говорили они – и, с своих колесниц соскочивши,
За руки оба взялись и на дружбу взаимно клялися.
В оное время у Главка рассудок восхитил Кронион:
Он Диомеду герою доспех золотой свой на медный,
Во сто ценимый тельцов, обменял на стоящий девять.
То есть уважение уважением, то с позиции экономической целесообразности и права сделка мены была кабальной для Главка. Эта история и стала основой довольно популярного выражения.
А вам доводилось в силу каких-то жизненных обстоятельств стать какой-то из сторон диомедова обмена?
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