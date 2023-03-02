Диомедов обмен: что значит это выражение, и какие события предшествовали его появлению

То есть уважение уважением, то с позиции экономической целесообразности и права сделка мены была кабальной для Главка. Эта история и стала основой довольно популярного выражения.

А вам доводилось в силу каких-то жизненных обстоятельств стать какой-то из сторон диомедова обмена?