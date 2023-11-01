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Не только Лепс и Киркоров: появились списки самых высокооплачиваемых звёзд для новогодних корпоративов

Не только Лепс и Киркоров: появились списки самых высокооплачиваемых звёзд для новогодних корпоративов

Автор:
01 ноября 2023 16:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Григорий Лепс   Полина Гагарина   гонорар   заработок   новогодний корпоратив   новый год   филипп киркоров   
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Но есть и «бюджетные» варианты.

Новогодние корпоративы идут с ноября по конец декабря - золотое время для артистов. Ну а если они выступают в новогоднюю ночь, то часть из них может несколько месяцев и вовсе не работать. За тот час выступления получат столько, что потом можно лететь на острова и ни о чём не беспокоиться.

Ещё пару лет назад, список желанных артистов на новогодних корпоративах был сильно другим. Ну а теперь он изменился, как и гонорары звёзд. За новогоднее часовое выступление артисты могут получить до 15 миллионов рублей: Лепс, Киркоров, Полина Гагарина и Баста. Это в ночь на 31 декабря.

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В ТОПе звёзды 90-х и начала нулевых: Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский, «Руки Вверх!», «Чайф», «Дискотека Авария», «Иванушки International». Их гонорар - до 5 миллионов рублей.

Те же 5 миллионов получит SHAMAN.

А ведущие новогодних корпоративов, такие как Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Андрей Малахов и Дмитрий Нагиев тоже получат свои 5 миллионов. Правда, поработают дольше - 2-3 часа.

Поэтому тем, кто решит провести новогодний корпоратив с размахом, придётся выложить солидную сумму. Например, если захотят вызвать Лепса с Нагиевым. Ну а тем, у кого не так много денег, можно обратить внимание экс-участника «На-На» Павла Соколова - он готов выступить за 700 тысяч рублей.

Ну или вовсе не тратить деньги и провести новогоднюю ночь в караоке с друзьями. Некоторые их них наверняка поют не хуже, чем перечисленные артисты.


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Метки: Григорий Лепс   Полина Гагарина   гонорар   заработок   новогодний корпоратив   новый год   филипп киркоров   
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13  комментариев
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516
ruslan d 46 минут назад
Всегда поражала эта хрень , за корпоратив заплатить бешенные деньги второсортным клоунам , а работягам , которые весь "завод" тянут по бутылю раздать , и то в лучшем случае ...
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59k
Олег 2 минуты назад
если-б я в лесу нашел инкассаторский броневик, набитый деньгами, то мысль потратить деньги на эту шалупень у меня-б не возникла
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129k
Leff 11 минут назад
Ваще пох.
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1k
Igor Grishaev 24 минуты назад
"Лепс и Киркоров":
"Любит наш народ всякое говно,
Всякое говно любит наш народ!"©
Скорее даже не народ, а телевизионное начальство
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Полчаса назад
Обрыдли уже эти клоуны ...
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14k
Ivan 47 минут назад
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10k
Гомерчик Час назад
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16k
Александр Час назад
Бл@, деньги девать некуда? Да и, покажите участников "корпоратива", которые "ссуицидничают", если на "пьянке" не будет, например, Лепса или Галкина...
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711
thrashbox Час назад
Вообще-то ржу с комментариев.
В Советском Союзе известные артисты были уважаемыми людьми, илитариями.
Их фамилии называли с придыханием, прощали им почти любые выходки (в том числе и в пьяном состоянии).
И сами же пост-советские артисты создали в итоге образ "нашей эстрады" (tm) настолько неприглядный, что теперь с них только пенсионеры не плюются, да и то сильно не все.
А всё ведь от неудержимой любви ко всему западному, бгг
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61k
pynh Час назад
Они просят столько, сколько им готовы платить.
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1k
Darki 2 часа назад
Опять то же самое.От половины шняги избавились(пугачёвы,лаймы, и иже с ними),другие поняли быстро что лучше быть россиянами и рубить бабло без клейма.Да лучше сделайте какую нить новогоднюю сказку с детьми,у них талант и голос намного лучше вот этой швали.
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