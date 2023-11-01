Не только Лепс и Киркоров: появились списки самых высокооплачиваемых звёзд для новогодних корпоративов

Но есть и «бюджетные» варианты.
Новогодние корпоративы идут с ноября по конец декабря - золотое время для артистов. Ну а если они выступают в новогоднюю ночь, то часть из них может несколько месяцев и вовсе не работать. За тот час выступления получат столько, что потом можно лететь на острова и ни о чём не беспокоиться.
Ещё пару лет назад, список желанных артистов на новогодних корпоративах был сильно другим. Ну а теперь он изменился, как и гонорары звёзд. За новогоднее часовое выступление артисты могут получить до 15 миллионов рублей: Лепс, Киркоров, Полина Гагарина и Баста. Это в ночь на 31 декабря.
В ТОПе звёзды 90-х и начала нулевых: Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский, «Руки Вверх!», «Чайф», «Дискотека Авария», «Иванушки International». Их гонорар - до 5 миллионов рублей.
Те же 5 миллионов получит SHAMAN.
А ведущие новогодних корпоративов, такие как Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Андрей Малахов и Дмитрий Нагиев тоже получат свои 5 миллионов. Правда, поработают дольше - 2-3 часа.
Поэтому тем, кто решит провести новогодний корпоратив с размахом, придётся выложить солидную сумму. Например, если захотят вызвать Лепса с Нагиевым. Ну а тем, у кого не так много денег, можно обратить внимание экс-участника «На-На» Павла Соколова - он готов выступить за 700 тысяч рублей.
Ну или вовсе не тратить деньги и провести новогоднюю ночь в караоке с друзьями. Некоторые их них наверняка поют не хуже, чем перечисленные артисты.
Источник:
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"Любит наш народ всякое говно,
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Скорее даже не народ, а телевизионное начальство
В Советском Союзе известные артисты были уважаемыми людьми, илитариями.
Их фамилии называли с придыханием, прощали им почти любые выходки (в том числе и в пьяном состоянии).
И сами же пост-советские артисты создали в итоге образ "нашей эстрады" (tm) настолько неприглядный, что теперь с них только пенсионеры не плюются, да и то сильно не все.
А всё ведь от неудержимой любви ко всему западному, бгг