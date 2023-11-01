Не только Лепс и Киркоров: появились списки самых высокооплачиваемых звёзд для новогодних корпоративов

Новогодние корпоративы идут с ноября по конец декабря - золотое время для артистов. Ну а если они выступают в новогоднюю ночь, то часть из них может несколько месяцев и вовсе не работать. За тот час выступления получат столько, что потом можно лететь на острова и ни о чём не беспокоиться.

Ещё пару лет назад, список желанных артистов на новогодних корпоративах был сильно другим. Ну а теперь он изменился, как и гонорары звёзд. За новогоднее часовое выступление артисты могут получить до 15 миллионов рублей: Лепс, Киркоров, Полина Гагарина и Баста. Это в ночь на 31 декабря.