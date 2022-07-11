«Никому кроме России их творчество не сдалось»: Иван Охлобыстин рассказал, как относится к уехавшим артистам и музыкантам

После февральских событий Иван Охлобыстин полностью поддержал действия России. Одновременно с этим он довольно жёстко говорил о тех, кто уехал из страны:

«До свидосы хладнокровные!»

И утверждал, что «они ещё вернутся и будут говорить о патриотизме».