«Никому кроме России их творчество не сдалось»: Иван Охлобыстин рассказал, как относится к уехавшим артистам и музыкантам

И выразил сожаление, что некоторым звёздам не хватило силы духа, чтобы остаться на родине вместе со своими поклонниками.
После февральских событий Иван Охлобыстин полностью поддержал действия России. Одновременно с этим он довольно жёстко говорил о тех, кто уехал из страны:
«До свидосы хладнокровные!»
И утверждал, что «они ещё вернутся и будут говорить о патриотизме».
Сейчас страсти немного улеглись и актёр, шоумен и бывший священнослужитель относится к ситуации более взвешенно:
«К сожалению, я успел нахамить Макаревичу, но позже извинился. Политика политикой, но возраст и заслуги никто не отменял. И ради Макаревича «до», я готов терпеть Макаревича «после». Такая же история с Борисом Гребенщиковым, Артемом Троицким, Юрием Шевчуком и Земфирой. Я их всех любил и продолжаю любить «до», бесконечно печально, что их уже не будет со мной «после». Разве что для Земфиры все-таки сделаю исключение. Она женщина. Перед женщинами я бессилен».
Заодно Иван порассуждал о творчестве и заявил, что всё созданное в России, могут понять только русские:
«Никому кроме России их творчество не сдалось, потому что большая часть художественного произведения, созданного русским художником, только подразумевается и может быть понята в полной мере только русским. Так что все граждане России, в равной степени, имеют авторские права на все песни Гребенщикова, Шевчука, Макаревича, Земфиры и других, кому не хватило духу остаться в России и пережить вместе со своими поклонниками сложные времена».
Но не все поклонники приняли точку зрения Ивана:
«Когда по радио начинает петь Макаревич, палец автоматически перелистывает канал. Раньше такого за своим пальцем не замечал».
«Господин Охлобыстин, человек широкой души и большого таланта. Я этим похвастаться не могу, поэтому немного кардинальней отношусь к людям, которые предали Родину. Но его мнение, как и его самого, бесконечно уважаю».
«Вы этих персонажей знали лично, поэтому вам тяжело от них отказаться. Но на минуту закрыв глаза, представьте, что потеряло бы человечество в целом и русские люди в частности, если бы мы просто забыли про их творчество, стерли из памяти их музыку, стихи, прозу?! Ничего!»
Ну а сам Охлобыстин свою точку зрения на ситуацию не меняет и планирует и дальше жить и работать в России.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я один вместо "уехавшим" прочитал "ох*евшим"?
Не стало будущего, но ему его настоящее нравится - машины хорошие, рестораны вкусные.
Вот про творчество только забыл.
Или забил?
и он как раз реально, нигде больше и не пригодится
И тут есть две стороны одной медали. Да, с одной стороны, нигде кроме как в России наши "творческие деятели" не нужны. Но с другой стороны, это значит что ценность нашей культуры в мире очень занижена. Если Стивен Сигал потерял или, не к ночи будет вспомянут, Депардье будут чувстовать, что им плохо в родной стране, то они поедут в Россию и их будут на руках носить. А наших "там" никто не знает, и неважно, насколько они талантливы. Это отражение нашей общей значимости в мире. Всё-таки Россия - это не СССР.
Вот Краморов - отличный актер, да вот что то ему в голову взбрело и он там в США уехал, в СССР был титульный артист, главные роли, в США - да я кроме эпизодической роли в красной жаре и не помню
вот нахрена, чем думал человек?
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Иван, будьте последовательны, не пытайтесь усидеть на 2-х табуретках, заигрывая с обеими сторонами. К тому же, никакой связи с "до" и "после"не обнаружено. Макаревич "до" мне тоже нравился и нравится. Макаревич после - умер примерно 8 лет назад.
И тот же палец удалил все песни Макаревича и Машины Времени в исполнении онного со всех моих носителей, что в машине, что дома. А Кутикова, Маргулиса и прочих, включая даже Державина, периодически слушаю