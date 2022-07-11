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«Никому кроме России их творчество не сдалось»: Иван Охлобыстин рассказал, как относится к уехавшим артистам и музыкантам

«Никому кроме России их творчество не сдалось»: Иван Охлобыстин рассказал, как относится к уехавшим артистам и музыкантам

Автор:
11 июля 2022 15:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   актер   звезды   иван охлобыстин   музыкант   поклонники   творчество   шоубиз   
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И выразил сожаление, что некоторым звёздам не хватило силы духа, чтобы остаться на родине вместе со своими поклонниками.

После февральских событий Иван Охлобыстин полностью поддержал действия России. Одновременно с этим он довольно жёстко говорил о тех, кто уехал из страны:

«До свидосы хладнокровные!»

И утверждал, что «они ещё вернутся и будут говорить о патриотизме».

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Сейчас страсти немного улеглись и актёр, шоумен и бывший священнослужитель относится к ситуации более взвешенно:

«К сожалению, я успел нахамить Макаревичу, но позже извинился. Политика политикой, но возраст и заслуги никто не отменял. И ради Макаревича «до», я готов терпеть Макаревича «после». Такая же история с Борисом Гребенщиковым, Артемом Троицким, Юрием Шевчуком и Земфирой. Я их всех любил и продолжаю любить «до», бесконечно печально, что их уже не будет со мной «после». Разве что для Земфиры все-таки сделаю исключение. Она женщина. Перед женщинами я бессилен».

Заодно Иван порассуждал о творчестве и заявил, что всё созданное в России, могут понять только русские:

«Никому кроме России их творчество не сдалось, потому что большая часть художественного произведения, созданного русским художником, только подразумевается и может быть понята в полной мере только русским. Так что все граждане России, в равной степени, имеют авторские права на все песни Гребенщикова, Шевчука, Макаревича, Земфиры и других, кому не хватило духу остаться в России и пережить вместе со своими поклонниками сложные времена».

Но не все поклонники приняли точку зрения Ивана:

«Когда по радио начинает петь Макаревич, палец автоматически перелистывает канал. Раньше такого за своим пальцем не замечал».

«Господин Охлобыстин, человек широкой души и большого таланта. Я этим похвастаться не могу, поэтому немного кардинальней отношусь к людям, которые предали Родину. Но его мнение, как и его самого, бесконечно уважаю».

«Вы этих персонажей знали лично, поэтому вам тяжело от них отказаться. Но на минуту закрыв глаза, представьте, что потеряло бы человечество в целом и русские люди в частности, если бы мы просто забыли про их творчество, стерли из памяти их музыку, стихи, прозу?! Ничего!»

Ну а сам Охлобыстин свою точку зрения на ситуацию не меняет и планирует и дальше жить и работать в России.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: artist   актер   звезды   иван охлобыстин   музыкант   поклонники   творчество   шоубиз   
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19  комментариев
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15k
Роберт Шекли Час назад
Иван Охлобыстин рассказал, как относится к уехавшим артистам и музыкантам

Я один вместо "уехавшим" прочитал "ох*евшим"?
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4k
Руслан 10 минут назад
Макаревич сам себе предсказал в фильме "О чём говорят мужчины".
Не стало будущего, но ему его настоящее нравится - машины хорошие, рестораны вкусные.
Вот про творчество только забыл.
Или забил?

Ссылка youtu.be
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477
Олег Квирулянт 10 минут назад
Никогда Макароныч не был вменяемым... бунталь, млять. Гнать ссаными тряпками в Израиль и сюда не пущать, концерты не давать.
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98
Валерий Петров 11 минут назад
калибр не тот, охолобыстину до любого из тех кого он хает как до китая.
и он как раз реально, нигде больше и не пригодится
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9k
Сергей Гурковский 22 минуты назад
Как забавно из контекста можно фразы вытянуть. Я вот однажды в док фильме снимался про Сибирь. У режиссера спросил концепцию, формат и сверх задачу фильма. Он меня клятвенно заверял, что мы пи...дец, как положительно хотим все сделать. В итоге, мне гневные сообщения писали, друзья артисты звонили. Все с одним вопросом, "Какого х.я ты обсираешь Сибирь? Ты же тут родился и вырос". А в моих словах не было ни единой гадости про Малую Родину. Сраные журналисты, режиссеры, монтажеры видео и прочие. Кто по заказу в интервью, вырезая слова из контекста, и додумал свой сраный креатив, пусть у вас всех на месяц будет спонтанный, неудержимый бл..ь понос. Что бы вы поняли наконец-то, что такое мнение человека.
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27k
Ashabad Полчаса назад
Не люблю Охлабыстина, но в общем он прав.
И тут есть две стороны одной медали. Да, с одной стороны, нигде кроме как в России наши "творческие деятели" не нужны. Но с другой стороны, это значит что ценность нашей культуры в мире очень занижена. Если Стивен Сигал потерял или, не к ночи будет вспомянут, Депардье будут чувстовать, что им плохо в родной стране, то они поедут в Россию и их будут на руках носить. А наших "там" никто не знает, и неважно, насколько они талантливы. Это отражение нашей общей значимости в мире. Всё-таки Россия - это не СССР.
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9k
Vampire Полчаса назад
Мои лучшие годы прошли под "Машину времени", "ДДТ", "Аквариум"... Это было, а сегодня вышеназванные (не знаю как их назвать) начинают оправдывать фашистов, сволочей и убийц. В итоге: я найду в своём прошлом что-то другое светлое и хорошее, а эти останутся в одном ряду с фашистами, сволочами и убийцами.
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6k
Славон Полчаса назад
автор поста настолько патриот, что прямо в первом предложении на первой букве в слове Родина и прокололся)
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3k
Copycat 44 минуты назад
Золотые слова)

Вот Краморов - отличный актер, да вот что то ему в голову взбрело и он там в США уехал, в СССР был титульный артист, главные роли, в США - да я кроме эпизодической роли в красной жаре и не помню

вот нахрена, чем думал человек?
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6k
ишты 56 минут назад
Война чётко расставляет всё по своим местам, чётко делит на своих и врагов. Я считаю, что эти персонажи ломанулись за своими деньгами в зарубежных банках, но дело в том, что мальчиш-плохиш, продавший своих за корзину печенья - тоже враг. Судить и разбираться будем после победы, а сейчас - вот так!
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19k
Вишенка Крокодилова Час назад
"не хватило силы духа"? Можно подумать, Москва в осаде под обстрелом. Мозгов просто не хватило.
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6k
Shtoppi Час назад
Принесите охлобыстину второй стул. На одном ему теперь стало сидеть не удобно.
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6k
ron Час назад
И ради Макаревича «до», я готов терпеть Макаревича «после».
===
Иван, будьте последовательны, не пытайтесь усидеть на 2-х табуретках, заигрывая с обеими сторонами. К тому же, никакой связи с "до" и "после"не обнаружено. Макаревич "до" мне тоже нравился и нравится. Макаревич после - умер примерно 8 лет назад.
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542
HalloFreeSpace Час назад
Да пофиг и на них и на него , если честно .. .
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August

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