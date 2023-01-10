Кореец играет известные песни на калькуляторах

Для создания своего необычного творчества парень использует калькуляторы Egoelife AR-7778 и AR-8001, в которых есть "музыкальные" функции. Они издают разные звуки при нажатии на определённые кнопки. На канал корейца на YouTube подписано более 800 тысяч человек - и большинство поддерживает его, ожидая новых каверов. Оцените его работы: