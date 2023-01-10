Кореец играет известные песни на калькуляторах

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Популярный ютубер Chaco Chaco из Южной Кореи играет известные песни на необычных инструментах - калькуляторах. Но даже для этого нужен талант! А он у этого парня есть.
Для создания своего необычного творчества парень использует калькуляторы Egoelife AR-7778 и AR-8001, в которых есть "музыкальные" функции. Они издают разные звуки при нажатии на определённые кнопки. На канал корейца на YouTube подписано более 800 тысяч человек - и большинство поддерживает его, ожидая новых каверов. Оцените его работы:
Майкл Джексон - Billie Jean
Эд Ширан - Shape of you
Леди Гага - Bloody Mary из сериала "Уэнсдэй"
Трек Tony Igy - Astronomia (из видео с неграми, танцующими с гробом)
Кино - Группа Крови
Трек Daft Punk - Get Lucky
Crazy Frog
Источник: — переведено специально для fishki.net
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