FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Музыкальный портал 901 пост • 401 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Музыкальный портал
Кореец играет известные песни на калькуляторах

Кореец играет известные песни на калькуляторах

Автор:
10 января 2023 17:18
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: youtube   Музыка   видео   каверы   калькуляторы   креатив   люди   таланты   творчество   ютуб   
1614
2
7
Популярный ютубер Chaco Chaco из Южной Кореи играет известные песни на необычных инструментах - калькуляторах. Но даже для этого нужен талант! А он у этого парня есть.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Музыкальный портал"
Метки: youtube   Музыка   видео   каверы   калькуляторы   креатив   люди   таланты   творчество   ютуб   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
K7OO Час назад
Раньше было модно играть на всякой фигне - на бутылках, на тарелках, на двуручной пиле. Даже умудрялись пробздеть какую-нибудь мелодию. Но только если коротко и один раз, тогда это прикольно. А если подобного творчества наколбасить на целый гребаный альбом, то это уже тупое занудство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vалѣнтиныч 20 минут назад
Чёрный ворон - наше всё!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vovan Petroff Полчаса назад
Лет пять назад он вроде японцем был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
406
Владимир Г. 57 минут назад
Хреннь какая то корявая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Макашев Час назад
ну как то так...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Mixalych Час назад
Только крези фрог еще можно послушать, все остальное ухо режет. Молодец конечно, но звук так себе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72k
Viktor 2 часа назад
А "Мурку" слабо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Serg2001 2 часа назад
В переходе может нормально собирать... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73940



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Бабули», «юноши» и «девочки» с подвохом: яркие возрастные преображения советских актёров и актрис
«Бабули», «юноши» и «девочки» с подвохом: яркие возрастные преображения советских...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 января
Набирающие популярность в сообществах
Босния и Герцеговина. Недооцененная балканская скромница
Босния и Герцеговина. Недооцененная балканская скромница
Намешалось
Намешалось
И как теперь похудеть: главное послепраздничное
И как теперь похудеть: главное послепраздничное
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно даже

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#люди#аварии#подборка#картинки#Приколы#дети#Россия
#Юмор#факты#автомобили#автомир#забавно#в мире#кино#СССР#улыбнуло#фильм
#интересно#история#дтп#собака#авто аварии#животные#позитив#Фотографии#милота#полиция
И как теперь похудеть: главное послепраздничное И как теперь похудеть: главное послепраздничное Старинная песня о разбойнике, которая оказалась в мультфильме "Пластилиновая ворона" Старинная песня о разбойнике, которая оказалась в мультфильме "Пластилиновая ворона" Книжный магазин во Франции запустил любопытный проект Книжный магазин во Франции запустил любопытный проект Художник показал темную сторону известных персонажей поп-культуры Художник показал темную сторону известных персонажей поп-культуры "В связи с положением": в караоке Белгорода отказались включать песню «Не твоя вiйна» - посетители устроили скандал "В связи с положением": в караоке Белгорода отказались включать песню «Не твоя вiйна» -... 25+ доказательств того, что в России - своя атмосфера, которую сложно понять иностранцам 25+ доказательств того, что в России - своя атмосфера, которую сложно понять иностранцам

На что жалуетесь?

Вернуться