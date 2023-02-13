Шедевральная реклама средства от насекомых

1034
1
3
Тайские рекламные ролики различных средств от насекомых, которые хочется досмотреть до конца. В них вы найдёте элементы комедии, драмы и даже ужасов.
Драматичная реклама средства от термитов
Реклама средства от тараканов, напоминающая фильм ужасов
Комедийная реклама средства от комаров
Источник:
Ссылки по теме:
- Корова каким-то образом оказалась на крыше на ферме в штате Юте
- Пёс воспользовался моментом и полакомился салатом хозяев
- Кот едва унёс лапы от непоседливых щенков
- Люди дорисовали картинку, чтобы доказать, что искусственный интеллект не сможет заменить человека
- 20 забавных фотографий с памятниками, которые поднимут настроение
Новости партнёров
реклама