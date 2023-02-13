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Шедевральная реклама средства от насекомых

Шедевральная реклама средства от насекомых

Автор:
13 февраля 2023 12:05
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   креатив   люди   насекомые   таиланд   
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Тайские рекламные ролики различных средств от насекомых, которые хочется досмотреть до конца. В них вы найдёте элементы комедии, драмы и даже ужасов.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   креатив   люди   насекомые   таиланд   
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2  комментария
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9k
Павел 21 минуту назад
Отечественный симематограф отдыхает. А Михалков, вообще беснуется.
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51k
dima423 6 минут назад
Крутяк) прям захотелось купить этот чандрит... хоть и тараканов то нету дома
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