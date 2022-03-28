25+ доказательств того, что в России - своя атмосфера, которую сложно понять иностранцам

Все, иностранцы, кто бывал в России, очарованы ее атмосферой и людьми. Жители страны лишь на первый взгляд могут показаться угрюмыми, зато узнав их получше, многие удивляются сердечности и удивительному творческой одаренности россиян, которые не пасуют перед трудностями, умеют жить интересно и зажигательно.