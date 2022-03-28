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25+ доказательств того, что в России - своя атмосфера, которую сложно понять иностранцам

25+ доказательств того, что в России - своя атмосфера, которую сложно понять иностранцам (21 фото + 5 видео)

Автор:
28 марта 2022 07:02
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Россия   Это Россия детка   Юмор   видео   креатив   смешно   творчество   
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Все, иностранцы, кто бывал в России, очарованы ее атмосферой и людьми. Жители страны лишь на первый взгляд могут показаться угрюмыми, зато узнав их получше, многие удивляются сердечности и удивительному творческой одаренности россиян, которые не пасуют перед трудностями, умеют жить интересно и зажигательно.

В России много всего необъяснимого и непонятного иностранцам. Да что уж там, кое-что даже самим россиянам не всегда понятно.


В одном из детских садов в Сибири победили простуды закаливанием

Даже если россиянам отрезать все соцсети, они найдут, чем развлечься


Источник:

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Метки: Приколы   Россия   Это Россия детка   Юмор   видео   креатив   смешно   творчество   
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4  комментария
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noName Час назад
центр тяжести теперь очень высоко.
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Radugananebe Полчаса назад
Вот с машинами на столбах я не поняла. Это что?
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