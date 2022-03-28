25+ доказательств того, что в России - своя атмосфера, которую сложно понять иностранцам

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Все, иностранцы, кто бывал в России, очарованы ее атмосферой и людьми. Жители страны лишь на первый взгляд могут показаться угрюмыми, зато узнав их получше, многие удивляются сердечности и удивительному творческой одаренности россиян, которые не пасуют перед трудностями, умеют жить интересно и зажигательно.
Россияне никогда не пасуют перед трудностями
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Используй момент с выгодой
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В России много всего необъяснимого и непонятного иностранцам. Да что уж там, кое-что даже самим россиянам не всегда понятно.
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В одном из детских садов в Сибири победили простуды закаливанием
Даже если россиянам отрезать все соцсети, они найдут, чем развлечься
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АНТИФИШКИ
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