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Тротуар для трубы

Тротуар для трубы

Автор:
28 февраля 2023 12:08
Сообщество : Строитель
Метки: Дербент   Труба   видео   креатив   люди   тротуар   фото   
417
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Как говорится, можно бесконечно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на то, как коммунальщики выполняют свою работу.

Всё для людей!

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Метки: Дербент   Труба   видео   креатив   люди   тротуар   фото   
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3  комментария
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Не, ну чё: трубы укреплены прочно, забетонированы стойки, НА ВЕКА!
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4k
Атомный Крот 18 минут назад
Частная собственность. Хозяева забора трогать его не позволили. И место для доступа к нему со стороны тротуара тоже оставлено. А то вдруг им забор перекрасить или подновить захочется.
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2k
Lexx 2 часа назад
Надо было пустить по забору. А если хозяева забора будут против, отключить им воду и перекрыть канализацию.
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