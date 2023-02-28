Тротуар для трубы

417
1
1
Как говорится, можно бесконечно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на то, как коммунальщики выполняют свою работу.
Всё для людей!
Источник:
Ссылки по теме:
- "Мне вас жаль, кожаные": в Приморье тигр встретил людей, а те назвали его "дурочкой"
- Кореец играет известные песни на калькуляторах
- Смельчак в одних трусах сумел дать отпор ворам
- Американские автомеханики воссоздали картины эпохи Ренессанса прямо на своём рабочем месте
- Первый и последний день на работе
Новости партнёров
реклама