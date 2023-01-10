Когда поссорился с женой: зарисовки семейной жизни

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Отношения в браке бывают непростыми. Порой супруги ходят по острию ножа. А когда ссорятся, так вообще искры летят. Примеры особых отношений между мужем и женой собраны в этом посте.
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А как проходят ваши семейные ссоры?
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