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Когда поссорился с женой: зарисовки семейной жизни

Когда поссорился с женой: зарисовки семейной жизни

Автор:
10 января 2023 13:44
Сообщество : Юмор
Метки: брак   конфликт   месть жены   отношения   поссорился с женой   с женой   семья   ссора   
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Отношения в браке бывают непростыми. Порой супруги ходят по острию ножа. А когда ссорятся, так вообще искры летят. Примеры особых отношений между мужем и женой собраны в этом посте.

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А как проходят ваши семейные ссоры?


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Метки: брак   конфликт   месть жены   отношения   поссорился с женой   с женой   семья   ссора   
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1  комментарий
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Добрый Алабай 15 минут назад
Поругался с женой - затянул крышки на всех банках в холодильнике.
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