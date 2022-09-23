Женский прессинг, или почему многие мужчины так и не женятся

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У всех ведь есть одинокие знакомые мужского пола, которые не торопятся связывать себя узами брака. Всё из-за того, что они очень наблюдательны и уже изучили печальные семейный истории, в которых мужчины, мягко говоря, не счастливы. В данном посте собраны шутки про отношения, в которых так много правды.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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