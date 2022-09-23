Женский прессинг, или почему многие мужчины так и не женятся

У всех ведь есть одинокие знакомые мужского пола, которые не торопятся связывать себя узами брака. Всё из-за того, что они очень наблюдательны и уже изучили печальные семейный истории, в которых мужчины, мягко говоря, не счастливы. В данном посте собраны шутки про отношения, в которых так много правды.

0

1. В - взаимность 0

×

×

2. Когда предложил девушке жить вместе 0

3. Так вот как выглядит любовь 0

4. Ваши вторые половинки делают так? 0

5. Девушки в разводе - это отдельная история 0

6. Мужчины уже давно раскусили этих коварных женщин 0 Источник:

7. Задумывались? 0 Источник:

8. А счастье было так близко 0 Источник:

9. Когда уже появятся в продаже переводчики с женского языка на нормальный? 0 Источник:

10. Просто оставлю это здесь 0 Источник:

11. Какой он - идеальный спутник для современной девушки? 0 Источник:

12. Типичные случаи из типичных отношений 0 Источник:

13. 0 Источник:

14. Мужья с опытом очень хорошо знают это слово 0 Источник: