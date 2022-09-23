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Женский прессинг, или почему многие мужчины так и не женятся

Женский прессинг, или почему многие мужчины так и не женятся

Автор:
23 сентября 2022 08:52
Сообщество : Юмор
Метки: брак   женщины   мем   мужчины   отношения   прикол   семья   смех   
3194
16
У всех ведь есть одинокие знакомые мужского пола, которые не торопятся связывать себя узами брака. Всё из-за того, что они очень наблюдательны и уже изучили печальные семейный истории, в которых мужчины, мягко говоря, не счастливы. В данном посте собраны шутки про отношения, в которых так много правды.
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Источник:

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Метки: брак   женщины   мем   мужчины   отношения   прикол   семья   смех   
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6  комментариев
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8k
Джонатан Свифт 22 минуты назад
Вот интересно, почему этой рекламе ЛГБТ, которая между прочим на сайте каждый день появляется, столько лайков ставят? Только по тому, что она не призывает мужиков любить друг друга, а наоборот, призывает не иметь дела с женщинами? Один раз такие истории да, забавно. Когда такие посты на главной каждый день или минимум через день, то я это воспринимаю как рекламу ЛГБТ, типа: не связывайтесь ребята с девушками, они вот такие-вот.
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131
topersk Джонатан Свифт 16 минут назад
не знаю где здесь вы увидели рекламу ЛГБТ, тут комично обыгрываются проблемы отношений между М и Ж. Своего рода психотерапия. Автор - МОЛОДЕЦ!
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4k
Ivan Минуту назад
Как-то, проблемы молодежи для меня уже не сильно актуальны.
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115
Sata33 19 минут назад
одного раза хватило ...
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