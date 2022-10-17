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14 подробностей из жизни жён, которые доказывают, что брак — это ой какая непростая, но весёлая штука

14 подробностей из жизни жён, которые доказывают, что брак — это ой какая непростая, но весёлая штука

Автор:
17 октября 2022 12:17
Сообщество : Юмор
Метки: брак   жена   забавно   муж   отношения   приколы из семьи   семья   фото   
3214
14

Сохранить и поддерживать хорошие отношения в браке - задачка не из простых. Супруги проходят через разные стадии, от любви до ненависти, когда живут вместе. Сегодня мы собрали высказывания и замечания жён, которые делятся подробностями своей семейной жизни.

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А какие у вас в семейной жизни случаются приколы?

Источник:

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Метки: брак   жена   забавно   муж   отношения   приколы из семьи   семья   фото   
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14  комментариев
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9k
SSD Час назад
У всех - идиот. Был бы умный, мимо бы прошел такой дуры, которые тут комментировали.
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14k
Александр Минуту назад
- Моя то вчера отчебучила. Говорит что я специально ложку уронил, что бы ко мне баба пришла.
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14k
Александр 2 минуты назад
Бабы написали всё это.
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15k
Сергей 2 минуты назад
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802
комнатный сибиряк Полчаса назад
Ну тот что жрал в ванной, самы злодей из всех перечисленных
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1k
Шурман 45 минут назад
Ну с обувью проблем нет , я 20 лет хожу на рыбалку в одних и тех же ботинках , новые не хочу покупать , в этих и тепло и воду не пропускают . Вчера на рыбалку поехал , жена говорит слушай ты так собираешься на рыбалку что я уже подумала что уходишь из дому :) Приехали вчера на пирс и вся толпа орет что клева не будет :) доказал им что будет .
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86k
Taras Kozalupko 51 минуту назад
Мужик по житейские мудр, а баба евоная - глупая нерпа!
Чем больше микроволновка загружена, тем дольше времени она должна работать
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279
guess Taras Kozalupko Полчаса назад
В точку, бабы с физикой вообще не дружат, чем большая масса продуктов загружена, тем больше нужно энергии для нагрева, соответственно и времени больше требуется.
Да и вообще, для тупых баб на пульте большинства микроволновок есть функция с указанием типа продукта и его массы, а микроволновка сама рассчитывает время работы.
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