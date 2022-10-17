14 подробностей из жизни жён, которые доказывают, что брак — это ой какая непростая, но весёлая штука

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Сохранить и поддерживать хорошие отношения в браке - задачка не из простых. Супруги проходят через разные стадии, от любви до ненависти, когда живут вместе. Сегодня мы собрали высказывания и замечания жён, которые делятся подробностями своей семейной жизни.
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А какие у вас в семейной жизни случаются приколы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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