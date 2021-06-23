Немец собирается жениться на двух женщинах: его жена не против

У 35-летнего отца двоих детей Марко Санто Силвы уже есть жена Даниэла, но в скором времени мужчина надеется сыграть еще одну свадьбу с двумя другими партнершами, с которыми познакомился в 2019 году.
Марко Санто Силва из Кельна, Германия, состоит в законном браке с 35-летней Даниэлой Сильвой, и они состоят в открытом браке с 2012 года. Теперь он планирует сыграть символическую свадьбу с двумя своими девушками с благословения жены.
Марко встретил 35-летних Джессику и Камиллу на вечеринке в 2019 году, и сразу понравился обеим. Вскоре они стали встречаться втроем, хотя обеих девушек не привлекают представительницы своего пола – их связывают только отношения с Марко. Сейчас они планируют съехаться, и Марко придется перемещаться между их домом и домом, где живет его жена и двое дочерей (одной 4 года, второй 7 лет). Трио также надеется завести собственных детей, хотя они и опасаются, что над детьми будут издеваться в школе.
«К счастью для нас, наши семьи поддерживают нас и все, что мы делаем, – говорит Марко. – Дети все знают и ладят со всеми партнерами. Как и со всем в жизни, есть те, кто нас поддерживают, и люди, которые не принимают другой образ жизни. Единственная и самая большая критика: люди опасаются, что над нашими детьми будут издеваться в школе, но мы воспитываем их так, чтобы они были уверенными и открытыми людьми».
«Когда мы гуляем вместе, люди оборачиваются на нас; женщины часто выглядят напуганными, а мужчины завидуют. Мужчины часто спрашивают нас, как лучше всего рассказать женам о своем желании завести подобные отношение, чтобы они их не бросили».
«В прошлых отношениях ревность все портила, но сейчас мы совсем не ревнуем. В случае разногласий мы вместе обсуждаем проблему и всегда находим решение».
Марко, Джессика и Камилла стремятся показать миру, что, несмотря на непривычную природу их отношений, такой союз может работать не хуже моногамного партнерства.
«Для нас наши отношения не слишком отличаются от других. Это как моногамные отношения, только с тремя людьми, – говорит Марко. – Мы – три человека, которые поддерживают и любят друг друга в повседневной жизни. Наша любовь определенно глубже, чем просто «эксперимент», и у нас есть прочный фундамент, на котором строятся наши отношения».
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теперь 1 нормальный мужик на 3, вполне симпатичных баб.