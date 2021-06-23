Немец собирается жениться на двух женщинах: его жена не против

«К счастью для нас, наши семьи поддерживают нас и все, что мы делаем, – говорит Марко. – Дети все знают и ладят со всеми партнерами. Как и со всем в жизни, есть те, кто нас поддерживают, и люди, которые не принимают другой образ жизни. Единственная и самая большая критика: люди опасаются, что над нашими детьми будут издеваться в школе, но мы воспитываем их так, чтобы они были уверенными и открытыми людьми».

«Когда мы гуляем вместе, люди оборачиваются на нас; женщины часто выглядят напуганными, а мужчины завидуют. Мужчины часто спрашивают нас, как лучше всего рассказать женам о своем желании завести подобные отношение, чтобы они их не бросили».

«В прошлых отношениях ревность все портила, но сейчас мы совсем не ревнуем. В случае разногласий мы вместе обсуждаем проблему и всегда находим решение».