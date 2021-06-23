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Немец собирается жениться на двух женщинах: его жена не против

Немец собирается жениться на двух женщинах: его жена не против (5 фото)

Автор:
23 июня 2021 08:09
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Германия   Полиамория   брак   многоженство   отношения   семья   
2233
5

У 35-летнего отца двоих детей Марко Санто Силвы уже есть жена Даниэла, но в скором времени мужчина надеется сыграть еще одну свадьбу с двумя другими партнершами, с которыми познакомился в 2019 году.

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Метки: Германия   Полиамория   брак   многоженство   отношения   семья   
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14  комментариев
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1k
Albigoec 3 часа назад
Пусть лучше немцы любят друг друга хоть в десятером, чем размышляют о неравенстве рас.
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Элитный тигр 22 минуты назад
Молодец, и я бы не отказался. Но жена не разрешает...
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1k
Леонид Кубарев Час назад
Ссылка youtu.be
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13k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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10k
кира 2 часа назад
На хотелки одной жены хватило бы денег, а тут три... Ну-ну.
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223
3,14здун-фантаст 2 часа назад
чего б ей быть против... натуралов все меньше и они все старее, а тут самец гетеро, да еще сил и денег на двух баб хватает!
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15k
Maks Es 2 часа назад
У парня железные нервы и кевларовый хрен.
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2k
NIS 2 часа назад
Между ними вспыхнула искра ...
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2k
мозгOFF 2 часа назад
Жена не против... Не написано, сколько у неё мужей.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Чувак молодец. Демографическую проблему Германию надо как то решать, иначе она через 20-30 лет очень сильно почернеет и перейдет в Ислам.
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19k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
«…но с другой стороны тёщи тоже три»
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