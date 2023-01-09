Пятеро бежавших от мобилизации россиян уже несколько месяцев живут в аэропорту Сеула

Южная Корея не даёт им статуса беженцев, поэтому они застряли в терминале аэропорта Инчхон. Как пишет The Korea Times, местный Минюст заявил, что уклонение от призыва в армию на родине не является причиной для предоставления статуса беженца.
Мужчины попали в Корею осенью после объявления частичной мобилизации в России, пишет The Korea Times. Возвращаться на родину "релоканты" не хотят — боятся понести ответственность за свой побег, поэтому живут в зале ожидания вылета в зоне беспошлинной торговли аэропорта Инчхон. Один из переселенцев находится там уже более 2,5 месяцев.
Главная беда сбежавших — получение статуса беженцев, - пишет Readovka. Минюст Южной Кореи отказал им в этом, отметив, что уклонение от призыва не та причина, по которой можно остаться жить в другой стране. Мужчины могли бы улететь в другую страну, но они обратились к адвокатам и подали жалобы на Минюст, требуя отменить отказ в предоставлении убежища. Адвокат россиян заявил, что уклонение от службы связано с их «предполагаемыми политическими взглядами» и может грозить преследованиями на родине, а потому они имеют право на статус беженцев.
Однако, пока ситуация так и не изменилась: если перебежчиков не признают беженцами, то их депортируют.
Как сообщает BAZA, в числе поселенцев аэропорта числятся 23-летний студент из Бурятии Владимир Марактаев, 30-летний красноярец Андрей и 31-летний бывший футболист из Нальчика Джашар Хубиев. Личности ещё двоих россиян остались нераскрытыми.
Студент Владимир ушел из дома ночью 24 сентября после получения повестки. Через Монголию и Филиппины он к концу ноября оказался в Южной Корее, но пока неудачно.
Уроженец Красноярска Андрей живет в аэропорту уже 80 дней. В Корею он сбежал также после получения повестки из военкомата.
Футболист Джашар, по его словам, не подлежал призыву, но его заставили подписать документ о том, что он будет считаться дезертиром в случае неявки на службу. Мужчина также сообщил, что двое его знакомых недавно погибли при ударе ВСУ по расположению российских войск в Макеевке.
У "релокантов" почти не осталось денег, они едят продукты, которые предоставляет им Минюст страны: булочка и пакет сока на завтрак и ужин, курица с рисом на обед.
К тому же несостоявшиеся "беженцы" сообщили журналистам, что очень соскучились по детям.
Видимо, поэтому они продолжают «страдать» без них вдали от России.
Издание уточняет, что на 2021 год Южная Корея была на втором месте среди стран G20 c низким показателем приёма беженцев (1,3%).
Источник:
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Если у тебя за душой нет ни хрена, чего ты в "курорты" прешься?
Чего тебе не "бегается" в российской глубинке,, где можно снять домик/квартиру за 10 К?
Или отпуск решили себе заодно устроить?
P.S.
саму позицию не обсуждаю, только налиичие мозга у таких безденежных бегунков.
В большом городе можно затеряться.
В глубинке нет.
Там слишком ты будешь на виду.
Ну, да, на полгодика ты скроешься. Если деньги есть то и больше. Дома сидеть, ни с кем не дружить и упаси Он, болтать ))
Но карма рано или поздно к тебе придет :))