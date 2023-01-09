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Пятеро бежавших от мобилизации россиян уже несколько месяцев живут в аэропорту Сеула

Пятеро бежавших от мобилизации россиян уже несколько месяцев живут в аэропорту Сеула

Автор:
09 января 2023 23:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Инчхон   Южная Корея   аээропорт   беженцы   мобилизация   релоканты   
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Южная Корея не даёт им статуса беженцев, поэтому они застряли в терминале аэропорта Инчхон. Как пишет The Korea Times, местный Минюст заявил, что уклонение от призыва в армию на родине не является причиной для предоставления статуса беженца.

Мужчины попали в Корею осенью после объявления частичной мобилизации в России, пишет The Korea Times. Возвращаться на родину "релоканты" не хотят — боятся понести ответственность за свой побег, поэтому живут в зале ожидания вылета в зоне беспошлинной торговли аэропорта Инчхон. Один из переселенцев находится там уже более 2,5 месяцев.

Главная беда сбежавших — получение статуса беженцев, - пишет Readovka. Минюст Южной Кореи отказал им в этом, отметив, что уклонение от призыва не та причина, по которой можно остаться жить в другой стране. Мужчины могли бы улететь в другую страну, но они обратились к адвокатам и подали жалобы на Минюст, требуя отменить отказ в предоставлении убежища. Адвокат россиян заявил, что уклонение от службы связано с их «предполагаемыми политическими взглядами» и может грозить преследованиями на родине, а потому они имеют право на статус беженцев.

Однако, пока ситуация так и не изменилась: если перебежчиков не признают беженцами, то их депортируют.

Как сообщает BAZA, в числе поселенцев аэропорта числятся 23-летний студент из Бурятии Владимир Марактаев, 30-летний красноярец Андрей и 31-летний бывший футболист из Нальчика Джашар Хубиев. Личности ещё двоих россиян остались нераскрытыми.

Студент Владимир ушел из дома ночью 24 сентября после получения повестки. Через Монголию и Филиппины он к концу ноября оказался в Южной Корее, но пока неудачно.

Уроженец Красноярска Андрей живет в аэропорту уже 80 дней. В Корею он сбежал также после получения повестки из военкомата.

Футболист Джашар, по его словам, не подлежал призыву, но его заставили подписать документ о том, что он будет считаться дезертиром в случае неявки на службу. Мужчина также сообщил, что двое его знакомых недавно погибли при ударе ВСУ по расположению российских войск в Макеевке.

У "релокантов" почти не осталось денег, они едят продукты, которые предоставляет им Минюст страны: булочка и пакет сока на завтрак и ужин, курица с рисом на обед.

К тому же несостоявшиеся "беженцы" сообщили журналистам, что очень соскучились по детям.

Видимо, поэтому они продолжают «страдать» без них вдали от России.

Издание уточняет, что на 2021 год Южная Корея была на втором месте среди стран G20 c низким показателем приёма беженцев (1,3%).

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Метки: Инчхон   Южная Корея   аээропорт   беженцы   мобилизация   релоканты   
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16  комментариев
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14k
Алексей 3 часа назад
Вот одного не пойму... если уж ты решил скрываться - то почему Тайланды, Турции, Кореи и пр. теплые страны, в т.ч. на постсоветском пространстве?
Если у тебя за душой нет ни хрена, чего ты в "курорты" прешься?
Чего тебе не "бегается" в российской глубинке,, где можно снять домик/квартиру за 10 К?
Или отпуск решили себе заодно устроить?
P.S.
саму позицию не обсуждаю, только налиичие мозга у таких безденежных бегунков.
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1k
Александр Полчаса назад
Соловей путина уже закидывает нарратив, что надо молодых гнать на убой, они мол сами этого так хотят.
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937
Шурман 38 минут назад
Я знал долбое... но ни до такой степени :) судя по одежде бежали с баблом . Все делается легко . Могу рассказать но заминусят , я бежал не от режима , а от того что Русские убирайтесь , нос мой правили много раз как и челюсти и ребра . Это ваш любимый Казахстан , я родился там и вырос и родители мои и бабки и деды и прадеды и их деды . Но увы Русские убирайтесь . Если уж так приспичило , и есть бабки , говно вопрос и бабки не нужно тратить , берем нормальную страну , Бельгия , Хохландерс ,Франция . Адреса комиссариатов есть кругом . Привези свои бумаги что тебя там преследуют заверенные причем твоим адвокатом там , потом присяжный перевод это херня могу помочь . Дальше судьбы будет разная , или в лагерь на месяца 3-6 это как тюрьма но можно выходить на свободу но к вечеру возвращаться . Возможно многое поменялось но не думаю что сильно .
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16k
Bill Час назад
"Через Монголию и Филиппины" - вот, ни фига себе!
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10
sipezik 2 часа назад
Т.е. они настолько альтернативно одаренные, что сейчас сидят и рискуют быть депортированными домой вместо того, чтобы, не получив статуса в Корее, бежать дальше. Вы уж либо бежите, либо не бежите.
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7k
Артём 2 часа назад
Дайте угадаю, ни один из этих долбо...бов повестку не получал?
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10
sipezik Артём 2 часа назад
Один получил и сразу побежал в ночь.
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52
unclejohn 3 часа назад
Не пойму... хоть чего говорите, хоть чего пишите... Не могу понять. Ведь неглупые люди, смогли заработать деньги, явно немаленькие, и не руками-головой. Неужели хоть одна маленькая маленькая извилинка не шепнул- "Если я убегу, то стану изгоем". Не пойму... Видимо я стою на более низкой ступени развития.
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8k
Борис Карабанов 3 часа назад
Этот народ не победить!
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