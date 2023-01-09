Пятеро бежавших от мобилизации россиян уже несколько месяцев живут в аэропорту Сеула

Как сообщает BAZA, в числе поселенцев аэропорта числятся 23-летний студент из Бурятии Владимир Марактаев, 30-летний красноярец Андрей и 31-летний бывший футболист из Нальчика Джашар Хубиев. Личности ещё двоих россиян остались нераскрытыми.

Студент Владимир ушел из дома ночью 24 сентября после получения повестки. Через Монголию и Филиппины он к концу ноября оказался в Южной Корее, но пока неудачно.

Уроженец Красноярска Андрей живет в аэропорту уже 80 дней. В Корею он сбежал также после получения повестки из военкомата.

Футболист Джашар, по его словам, не подлежал призыву, но его заставили подписать документ о том, что он будет считаться дезертиром в случае неявки на службу. Мужчина также сообщил, что двое его знакомых недавно погибли при ударе ВСУ по расположению российских войск в Макеевке.

У "релокантов" почти не осталось денег, они едят продукты, которые предоставляет им Минюст страны: булочка и пакет сока на завтрак и ужин, курица с рисом на обед.

К тому же несостоявшиеся "беженцы" сообщили журналистам, что очень соскучились по детям.

Видимо, поэтому они продолжают «страдать» без них вдали от России.

Издание уточняет, что на 2021 год Южная Корея была на втором месте среди стран G20 c низким показателем приёма беженцев (1,3%).