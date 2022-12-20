Ученые разработали робопса, который умеет ходить по потолку

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В Южной Корее создали робота-собаку с магнитными подушечками на "лапах", которые позволяют ему прикрепляться к стенам и потолку. Четвероногий робот MARVEL, разработанный Корейским институтом передовых технологий, может карабкаться вверх по стене со скоростью 0,5 м/c и передвигаться по потолку со скоростью 0,6 м/c.
MARVEL (робот с магнитным сцеплением для универсального и быстрого передвижения) спроектирован как типичная робособака с четырьмя ногами и туловищем, напичканным электроникой.
В отличие от других робособак у этой в конечности встроены электромагниты, выполненные в виде резиновой нескользкой подушечки для ног, которая прилипает к поверхности
Робот весит 8 кг и может нести на спине около 3 кг груза. И способен работать без привязи.
Ноги устройства намагничиваются и размагничиваются по требованию. Переключение между двумя настройками позволяет роботу удерживать одну ногу прикрепленной к стене или потолку и в то же время переставлять другую.
Ноги устройства намагничиваются и размагничиваются по требованию. Переключение между двумя настройками позволяет роботу удерживать одну ногу прикрепленной к стене или потолку и в то же время переставлять другую.
По словам разработчиков, MARVEL движется по образу и подобию геккона, карабкающегося по поверхности. "Особенности конструкции стопы позволяют ему прикладывать большие усилия к поверхности, не отрывая, не соскальзывая и не опрокидывая стопу", — говорится в исследовании.
Внешне MARVEL может показаться похожим на робопса-убийцу из сериала "Черное зеркало", но, по задумке разработчиков, будет использоваться исключительно в мирных целях — для ремонта мостов, кораблей, промышленных резервуаров и зданий со стальными конструкциями.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Южная Корея исследование разработка робопес робособака робототехника технологии будущего
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