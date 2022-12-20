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Ученые разработали робопса, который умеет ходить по потолку

Ученые разработали робопса, который умеет ходить по потолку

Автор:
20 декабря 2022 15:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Южная Корея   исследование   разработка   робопес   робособака   робототехника   технологии будущего   
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В Южной Корее создали робота-собаку с магнитными подушечками на "лапах", которые позволяют ему прикрепляться к стенам и потолку. Четвероногий робот MARVEL, разработанный Корейским институтом передовых технологий, может карабкаться вверх по стене со скоростью 0,5 м/c и передвигаться по потолку со скоростью 0,6 м/c.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Южная Корея   исследование   разработка   робопес   робособака   робототехника   технологии будущего   
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5  комментариев
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17k
Топпер Харли 43 минуты назад
Ученые разработали робопса, который умеет ходить по потолкуПосмотреть
Ученые разработали робопса, который умеет ходить по потолку
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4k
Трям 6 минут назад
А вы .дохуя железных стен и потолков видели?
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6k
Copycat 45 минут назад
ну это круто конечно но все что я вижу в роботехники на данный момент времени это какие то шасси "узкой специальности" так сказать - по тому что в плане адаптивности любое из них (ну кроме может квадрокоптерного) с гандикапом уступает обычному среднему человеку который буквально пролезает и влезает везде где только может)

эта мысль каждый раз меня посещает когда я иду по обледенелому переулку
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8k
au3 Час назад
Это само сказало что идентифицирует себя собакой, а не кошкой, белкой или хомяком?
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