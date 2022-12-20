Ученые разработали робопса, который умеет ходить по потолку

Робот весит 8 кг и может нести на спине около 3 кг груза. И способен работать без привязи.



Ноги устройства намагничиваются и размагничиваются по требованию. Переключение между двумя настройками позволяет роботу удерживать одну ногу прикрепленной к стене или потолку и в то же время переставлять другую.