Трое россиян более года живут в южнокорейском аэропорту Инчхон

Местные правозащитники ужаснулись условиям проживания россиян и потребовали обеспечить им гуманитарную поддержку.
Трое россиян рискуют повторить судьбу героя фильма "Терминал" — они уже больше года проживают в зоне ожидания аэропорта Инчхон. В октябре прошлого года ребята решили рискнуть и вместо бегства от мобилизации через Верхний Ларс выбрали путь нетривиальный, отправившись в Южную Корею. Но удача им не улыбнулась. В Минюсте сообщили, что бегство от воинской службы не является основанием для получения статуса беженца и отклонили их прошение.
После отказа в предоставлении убежища россияне подали иск об аннулировании решения Минюста. В феврале окружной суд Инчхона встал на сторону двоих из них, но Минюст обратился в вышестоящий суд, который постановил, что решение министерства было абсолютно оправданным. И россияне продолжили жить в терминале.
К счастью, на проблемы беглецов обратили внимание местные правозащитники. Их бытовые условия вызывали шок у Национальной комиссии по правам человека Кореи. Там заявили, что подобные условия проживания унижают достоинство человека и противоречат правам, которые гарантируются конституцией страны.
Насколько известно, сейчас правозащитники просят Минюст найти для горе-беженцев отдельное помещение за пределами аэропорта или утвердить правила, которые улучшат их условия проживания, питания и оказания медпомощи в терминале.
В российском посольстве в Сеуле заявили журналистам, что ничего не знают о застрявших в аэропорту гражданах России. К ним не обращались ни сами беженцы, ни власти Южной Кореи, поскольку в соответствии с южнокорейским законодательством, посольства не уведомляют о заявлениях на получение статуса беженца.
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