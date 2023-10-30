Трое россиян более года живут в южнокорейском аэропорту Инчхон

Трое россиян рискуют повторить судьбу героя фильма "Терминал" — они уже больше года проживают в зоне ожидания аэропорта Инчхон. В октябре прошлого года ребята решили рискнуть и вместо бегства от мобилизации через Верхний Ларс выбрали путь нетривиальный, отправившись в Южную Корею. Но удача им не улыбнулась. В Минюсте сообщили, что бегство от воинской службы не является основанием для получения статуса беженца и отклонили их прошение.





После отказа в предоставлении убежища россияне подали иск об аннулировании решения Минюста. В феврале окружной суд Инчхона встал на сторону двоих из них, но Минюст обратился в вышестоящий суд, который постановил, что решение министерства было абсолютно оправданным. И россияне продолжили жить в терминале.