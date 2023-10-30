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Трое россиян более года живут в южнокорейском аэропорту Инчхон

Трое россиян более года живут в южнокорейском аэропорту Инчхон

Автор:
30 октября 2023 14:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Инчхон   Минюст   Терминал   Южная Корея   аэропорт   правозащитники   россияне   статус беженца   
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Местные правозащитники ужаснулись условиям проживания россиян и потребовали обеспечить им гуманитарную поддержку.

Трое россиян рискуют повторить судьбу героя фильма "Терминал" — они уже больше года проживают в зоне ожидания аэропорта Инчхон. В октябре прошлого года ребята решили рискнуть и вместо бегства от мобилизации через Верхний Ларс выбрали путь нетривиальный, отправившись в Южную Корею. Но удача им не улыбнулась. В Минюсте сообщили, что бегство от воинской службы не является основанием для получения статуса беженца и отклонили их прошение.


После отказа в предоставлении убежища россияне подали иск об аннулировании решения Минюста. В феврале окружной суд Инчхона встал на сторону двоих из них, но Минюст обратился в вышестоящий суд, который постановил, что решение министерства было абсолютно оправданным. И россияне продолжили жить в терминале.

К счастью, на проблемы беглецов обратили внимание местные правозащитники. Их бытовые условия вызывали шок у Национальной комиссии по правам человека Кореи. Там заявили, что подобные условия проживания унижают достоинство человека и противоречат правам, которые гарантируются конституцией страны.


Насколько известно, сейчас правозащитники просят Минюст найти для горе-беженцев отдельное помещение за пределами аэропорта или утвердить правила, которые улучшат их условия проживания, питания и оказания медпомощи в терминале.


В российском посольстве в Сеуле заявили журналистам, что ничего не знают о застрявших в аэропорту гражданах России. К ним не обращались ни сами беженцы, ни власти Южной Кореи, поскольку в соответствии с южнокорейским законодательством, посольства не уведомляют о заявлениях на получение статуса беженца.

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Метки: Инчхон   Минюст   Терминал   Южная Корея   аэропорт   правозащитники   россияне   статус беженца   
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5  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
Бомжевание по-южнокорейски. Мечта идиотов сбылась.
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24k
MrGod 13 минут назад
Не оскудеет земля Русская долбоящерами....
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287
Eric Cartman 20 минут назад
Оставьте их еще на двадцать лет, а потом снимите кино про дебилов.
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25k
sssss3 56 минут назад
Родители, бедные родители этих долбоклюев, ведь им содержать этих уродцев приходится там.
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7k
V2.Smirnov 58 минут назад
Тупые Неучи. В Южной Корее служба в армии считается почетной. Там даже дети чоболей служат. Отголоски Корейской Войны. Естественно, что тамошний суд не признает призыв в армию как политическое преследование! Эпичнее был только угон самолёта в Израиль в 1988. Там как-раз самая борьба с самолётными террористами шла.
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