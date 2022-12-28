«Буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами»: в Госдуме хотят всерьёз взяться за тех, кто уехал после начала СВО

«Для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей в нашей стране сейчас созданы льготные налоговые режимы. Самозанятые платят фактически 4-6%. Для того чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить», — отметил замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Если инициатива пройдёт, то покинувшие страну россияне должны будут оформлять трудовые договоры или регистрироваться как ИП. Никаких налоговых льгот не будет. И вместо ставки в 4-6% будут платить до 30% налога на доходы.

А депутат ГД от Тюменской области Николай Брыкин намерен инициировать законопроект о признании уехавших россиян иноагентами: