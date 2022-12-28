FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6774 поста • 986 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами»: в Госдуме хотят всерьёз взяться за тех, кто уехал после начала СВО

«Буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами»: в Госдуме хотят всерьёз взяться за тех, кто уехал после начала СВО

Автор:
28 декабря 2022 14:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Вячеслав Володин   Госдума   граждане   закон законопроект   льготы   мобилизация   налоги   николай брыкин   россияне   сво   
1082
5

Если закон примут, то смысла возвращаться уже не будет.

В Госдуме уже не первый раз говорят об ужесточении законов по отношению к тем, кто покинул страну после начала спецоперации. Этот вопрос поднимал председатель ГД Вячеслав Володин:

×
×

«Для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей в нашей стране сейчас созданы льготные налоговые режимы. Самозанятые платят фактически 4-6%. Для того чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить», — отметил замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Если инициатива пройдёт, то покинувшие страну россияне должны будут оформлять трудовые договоры или регистрироваться как ИП. Никаких налоговых льгот не будет. И вместо ставки в 4-6% будут платить до 30% налога на доходы.

А депутат ГД от Тюменской области Николай Брыкин намерен инициировать законопроект о признании уехавших россиян иноагентами:

Если не брать эмоциональный посыл сообщения, а только законодательную инициативу - дыма без огня не бывает. Так что и этот законопроект вполне могут принять. И тогда покинувшие страну граждане попадут под целый ряд ограничений.

Имеет ли смысл возвращаться в таком случае - большой вопрос.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Вячеслав Володин   Госдума   граждане   закон законопроект   льготы   мобилизация   налоги   николай брыкин   россияне   сво   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
pinbalist 45 минут назад
"А как вы считаете?" - у "нас" есть мнение, что в думе и правительстве сидят дармоеды и враги народа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
sanchesS80 50 секунд назад
Я думаю что наши в думе - тупо болваны, или идиоты. Сколько времени они думали и собирались заняться этим законом? Были бы умными, то заранее спрогнозировали бы отток людей при объявлении мобилизации; заранее бы подготовили нужные законы, так чтобы уже всё было готово. А так прошло полгода, до них наконец допёрло что пора бы это дело начать регулировать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
12345678910 2 минуты назад
Один маленький вопросик:- "А почему так поздно расчехлились то?!? "
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
ffgfet.pro 4 минуты назад
Он не сеет и не пашет
А валяет дурака.
Из Кремля он х:::ем машет -
Разгоняет"облака".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Taf Taffus 7 минут назад
Объявление иноагентами это антинаучная хрень. А вот лишение бегунов (физлиц/юрлиц - похер) всех льгот, преференций и субсидий, вот это будет дело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ФЫВАПРОЛ 16 минут назад
А их детки в ЛондОнах не иноагенты? Почему не защищают родительские капиталы на передовой? Чужими руками жар загребать сподручнее?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Денис Ануфриев 21 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
ffgfet.pro Денис Ануфриев 2 минуты назад
Дядя Вова обнулился
И на пятый срок пойдёт.
Кто при Путине родился –
Тот при Путине помрет!
гой еси , гой еси
прямиком на небеси ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Я считаю, что всех уехавших надо объявить не иноагентами, а шпионами - врагами народа и расстрелять за измену Родине. Ещё неизвестно, чем они там за границей занимаются и как вредят России. Если и попадётся какой-то процент невиновных (хотя, вряд ли, просто так за границу не ездят), то потом их можно будет реабилитировать. Лес рубят - щепки летят!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Levyathan Полчаса назад
Для, тех, у кого не все мозги засраны пометом, предлагаю решить простую логическую задачку. Нарушили ли законы РФ те, кто покинул страну с началом СВО? Если да, то 1.Какую. 2.Кто и почему их выпустил и почему не несет ответственность за это?

Если оба ответа "Нет", то ....ули вы ..оебались?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rulzen 37 минут назад
Чо, своих детей иногентами признают? )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Levyathan 38 минут назад
"И эти люди запрещают ковыряться мне в носу???"
Кому не лень -может погуглить кто такой этот Брыкин.
Рекетир и решала из лихих девяностых, у кого скандалов было больше чем блох у дворняги, одна история с банком "Югра" чего стоит.

https://rus-republic.com/2020/09/25/deputat-nikolaj-brykin-biografiya-2020-goda-popolnilas-skandalnymi-faktami/https://rus-republic.com/2020/09/25/deputat-nikolaj-brykin-biografiya-2020-goda-popolnilas-skandalnymi-faktami/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Николай 45 минут назад
Интересно, как они собираются их сортировать. Иначе они всех своих детей обучающихся/живущих в лондоне под статью тоже подведут. А как на счёт детей Соловьёва которые то же находятся не на территории РФ. Они тоже теоретически "уклоняются от призыва". Короче идея у них правильная, а вот как они её реализовывать будут, посмотрим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

189273



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Тритон: таинственный и странный объект Солнечной системы
Тритон: таинственный и странный объект Солнечной системы
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 декабря
Набирающие популярность в сообществах
"И это вы называете красотой?": Ирина Шейк показала пляжное фото и напугала своих подписчиков
"И это вы называете красотой?": Ирина Шейк показала пляжное фото и напугала своих...
Засыпающего на ходу россиянина мобилизовали и отправили в сапёры
Засыпающего на ходу россиянина мобилизовали и отправили в сапёры
В Новый год без приключений
В Новый год без приключений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#новый год#подборка#кино#забавно#рождество#картинки#аварии#фотографии#Ynews
#Юмор#Прикол#интересное#в мире#позитив#Спорт#люди#автомобили#авто аварии#дизайн
#интересно#факты#животные#история#Приколы#фильм#праздник#дтп#автомир#идеи
В Новый год без приключений В Новый год без приключений "Отдавать выплаты в фонды не хочу": одинокий мобилизованный из Кузбасса объявил конкурс на лучшую невесту "Отдавать выплаты в фонды не хочу": одинокий мобилизованный из Кузбасса объявил конкурс на... «США стали центром Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут»: американцы потребовали отменить закон о пропаганде ЛГБТ в России «США стали центром Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут»: американцы потребовали... Госдума приняла закон о пожизненном наказании за диверсии Госдума приняла закон о пожизненном наказании за диверсии «Так будет справедливо»: для покинувших Россию увеличат налоги «Так будет справедливо»: для покинувших Россию увеличат налоги "Чтобы отмыться от этого г***а": сын мэра Ангарска захотел стать добровольцем после скандала с флагом Украины "Чтобы отмыться от этого г***а": сын мэра Ангарска захотел стать добровольцем после скандала с...

На что жалуетесь?

Вернуться