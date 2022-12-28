«Буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами»: в Госдуме хотят всерьёз взяться за тех, кто уехал после начала СВО

Если закон примут, то смысла возвращаться уже не будет.
В Госдуме уже не первый раз говорят об ужесточении законов по отношению к тем, кто покинул страну после начала спецоперации. Этот вопрос поднимал председатель ГД Вячеслав Володин:
«Для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей в нашей стране сейчас созданы льготные налоговые режимы. Самозанятые платят фактически 4-6%. Для того чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить», — отметил замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев.
Если инициатива пройдёт, то покинувшие страну россияне должны будут оформлять трудовые договоры или регистрироваться как ИП. Никаких налоговых льгот не будет. И вместо ставки в 4-6% будут платить до 30% налога на доходы.
А депутат ГД от Тюменской области Николай Брыкин намерен инициировать законопроект о признании уехавших россиян иноагентами:
Если не брать эмоциональный посыл сообщения, а только законодательную инициативу - дыма без огня не бывает. Так что и этот законопроект вполне могут принять. И тогда покинувшие страну граждане попадут под целый ряд ограничений.
Имеет ли смысл возвращаться в таком случае - большой вопрос.
Источник:
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А валяет дурака.
Из Кремля он х:::ем машет -
Разгоняет"облака".
И на пятый срок пойдёт.
Кто при Путине родился –
Тот при Путине помрет!
гой еси , гой еси
прямиком на небеси ..
Если оба ответа "Нет", то ....ули вы ..оебались?
2. Имеет смысл кое-кого зарвавшегося разжаловать, и отправить на передовую, смывать позор кровью. Остальным будет предупреждение.
Кому не лень -может погуглить кто такой этот Брыкин.
Рекетир и решала из лихих девяностых, у кого скандалов было больше чем блох у дворняги, одна история с банком "Югра" чего стоит.
https://rus-republic.com/2020/09/25/deputat-nikolaj-brykin-biografiya-2020-goda-popolnilas-skandalnymi-faktami/https://rus-republic.com/2020/09/25/deputat-nikolaj-brykin-biografiya-2020-goda-popolnilas-skandalnymi-faktami/