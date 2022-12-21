"Чтобы отмыться от этого г***а": сын мэра Ангарска захотел стать добровольцем после скандала с флагом Украины

Интересно: пойдёт в военкомат или просто сболтнул сгоряча?
Сына чиновника из Ангарска обвинили в антироссийском настрое, после того, как в соцсетях появилось фото, на котором молодой человек сидит в футболке с изображением украинского флага. Александра Петрова заметили в этой одежде на горнолыжном курорте Байкальске и чуть ли не обвинили в госизмене.
После этого молодой человек был так подавлен и расстроен, что заявил отцу о желании явиться в военкомат и уйти добровольцем в зону СВО. Об этом мэр Ангарска разоткровенничался с изданием "Подъем".
«Он сегодня мне сказал: “Папа, я, пожалуй, пойду на фронт, чтобы отмыться от этого говна”. Он в шоке от этого потока, который вылился на него. Я ответил: “Сынок, принимай решение, вот тебе телефон военкома. Это будет твой выбор”. Что в этой ситуации важнее: отмыться от говна или принести больше пользы России?».
Сам мэр считает, что его "кровиночка" будет более полезен дома, ведь он является главой крупной строительной компании. «Те задачи в сфере экономики, которые он решает в России, не менее важны. И у него нет армейского опыта абсолютно, он не служил, поскольку получал высшее образование».
А помогать военным можно и дистанционно - например, отправляя гуманитарную помощь, уверен Петров.
А вот соотечественники Петрова уверены, что вся эта история с последующим оправданием - стыд и позор. Что сынок хорош, что его высокопоставленный папенька. Языком болтать - не мешки ворочать.
Кстати, не все дети высокопоставленных родителей отсиживаются за широкими спинами своих пап. Сын главы Крыма Сергея Аксёнова был мобилизован еще в сентябре. Тоже, наверное, мог бы приносить пользу в тылу, но оказался мужиком. "Различий ни для кого нет вообще, закон един для всех. Сегодня мой сын был призван, соответственно, выехал утром в подразделение на территорию части. Пришел ко мне сам, горжусь своим сыном. Он говорит, что вчера позвонили с военкомата, говорит: "Папа, я не могу остаться в стороне". <...> Сегодня его провожал с симферопольского военкомата как и других призывников", - сообщил Аксёнов. Но это, конечно, совсем другая история. А в соцсетях уверены, что у сына мэра Ангарска кишка тонка. Вспылил, а потом остынет и в военкомат не пойдёт.
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PS а вообще я в ах...е, насколько же тупорылые дети у наших чиновников.
и поэтому я еду в Монако
Шизофреник и садист,
В прошлом бывший КГБист.
Лезет лапой в дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку".
И насрать, что гибнуть будут
Не солдатики, а люди.
Отгадали? Жмите класс!
Это фюра – пи... да рас
Как такое возможно?
Одни тридварасы у власти!
Ну если не выкинут этого ублюдочного мэра, его сынка не посадят, то идите [мат].
Никогда мы эту войну не выиграем.
Все ублюдские чиновники, предатели родины!
Как они сидят на своих местах? Как они туда попали?
У всех жены/сыновья "бизнесмены", вернее просто ВОРЫ бюджетных денег.
Все они обогатились на разворовывании народных денег.
При этом все они ненавидят люто Россию и своих соотечественников.
Как такое возможно?
Ведь по ответу этого мразотного мэра видно, что ему по хер и его сынку по хер.
Какой-то военкомат приплел... Да кто эту прохохлятскую мразь возьмет на войну?
В штабе будет гуманитарную помощь разворовывать, больше он ни на что не способен.
Какие же бл*ди... И уже 30 лет эти Урагнты, Макаревичи, Пугачевы, Ройзманы нас грабят и поливают дерьмом. Я назвал только публичных людей. А сколько таких мэров Ангарска, их детей, муниципальных депутатов, чиновников в различных федеральных и региональных органах власти, их жен, родственников, занимающихся "бизнесом", которых никто не знает...
Твою ж мать... Как с этой прорвой предателей, говноедов, власовцев мы умудрились начать войну?!
Почему за ошибки власть имущих платят в окопах честные, смелые ребята, ни рубля не укравшие, любящие свою Родину и свою семью?!
Да идите вы все [мат], черти продажные.
Этих тридварасов надо было отстреливать 8 лет и армию накачивать современным оружием, средствами связи и всем необходимым...
Предатели и ублюдки.
Люди 30 лет это терпят.
Как вы победить хотели?
С такими мэрами, чиновниками, их сынками бизнесменами?
Все прогнило к Херам... Загнали людей в тупик. Скоты!
Коврик, перекись, мешок.
- А оружие, патроны?
- Это лишнее, сынок...
-А броник, каску и ботинки?
- где мой подписанный контракт?
К чему формальности, дружище!
Ведь это все сожжет Хаймарс!
Армия это не мусорный ящик!
Ну, дык, ясен перец! У нас в большинстве случаев родственники "небожителей" поголовно являются исключительно(!) правильными бизнесменами, имеющими право доступа в бюджетам всех уровней и участия во всех гостендерах (естественно с безоговорочным правом на победу).
Дорого.