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"Чтобы отмыться от этого г***а": сын мэра Ангарска захотел стать добровольцем после скандала с флагом Украины

"Чтобы отмыться от этого г***а": сын мэра Ангарска захотел стать добровольцем после скандала с флагом Украины

Автор:
21 декабря 2022 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ангарск   дети чиновников   мажоры   мобилизация   политика   реакция соцсетей   сво   скандал   служба   флаг Украины   
2390
5

Интересно: пойдёт в военкомат или просто сболтнул сгоряча?

Сына чиновника из Ангарска обвинили в антироссийском настрое, после того, как в соцсетях появилось фото, на котором молодой человек сидит в футболке с изображением украинского флага. Александра Петрова заметили в этой одежде на горнолыжном курорте Байкальске и чуть ли не обвинили в госизмене.

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После этого молодой человек был так подавлен и расстроен, что заявил отцу о желании явиться в военкомат и уйти добровольцем в зону СВО. Об этом мэр Ангарска разоткровенничался с изданием "Подъем".


«Он сегодня мне сказал: “Папа, я, пожалуй, пойду на фронт, чтобы отмыться от этого говна”. Он в шоке от этого потока, который вылился на него. Я ответил: “Сынок, принимай решение, вот тебе телефон военкома. Это будет твой выбор”. Что в этой ситуации важнее: отмыться от говна или принести больше пользы России?».


Сам мэр считает, что его "кровиночка" будет более полезен дома, ведь он является главой крупной строительной компании. «Те задачи в сфере экономики, которые он решает в России, не менее важны. И у него нет армейского опыта абсолютно, он не служил, поскольку получал высшее образование».


А помогать военным можно и дистанционно - например, отправляя гуманитарную помощь, уверен Петров.


А вот соотечественники Петрова уверены, что вся эта история с последующим оправданием - стыд и позор. Что сынок хорош, что его высокопоставленный папенька. Языком болтать - не мешки ворочать.


Кстати, не все дети высокопоставленных родителей отсиживаются за широкими спинами своих пап. Сын главы Крыма Сергея Аксёнова был мобилизован еще в сентябре. Тоже, наверное, мог бы приносить пользу в тылу, но оказался мужиком. "Различий ни для кого нет вообще, закон един для всех. Сегодня мой сын был призван, соответственно, выехал утром в подразделение на территорию части. Пришел ко мне сам, горжусь своим сыном. Он говорит, что вчера позвонили с военкомата, говорит: "Папа, я не могу остаться в стороне". <...> Сегодня его провожал с симферопольского военкомата как и других призывников", - сообщил Аксёнов. Но это, конечно, совсем другая история. А в соцсетях уверены, что у сына мэра Ангарска кишка тонка. Вспылил, а потом остынет и в военкомат не пойдёт.

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Метки: Ангарск   дети чиновников   мажоры   мобилизация   политика   реакция соцсетей   сво   скандал   служба   флаг Украины   
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23  комментария
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1k
GoInDown 2 часа назад
"Он не служил, т.к. получал Высшее образование" - очень интересно когда это вышка давала возможность не служить в России? А если была военная кафедра значит служил.
PS а вообще я в ах...е, насколько же тупорылые дети у наших чиновников.
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−17
Евгений Курлыкин 10 минут назад
Он говорит, что вчера позвонили с военкомата, говорит: "Папа, я не могу остаться в стороне".
и поэтому я еду в Монако
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−2
joman.shop 10 минут назад
Подлый, маленький, и гадкий
Шизофреник и садист,
В прошлом бывший КГБист.
Лезет лапой в дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку".
И насрать, что гибнуть будут
Не солдатики, а люди.
Отгадали? Жмите класс!
Это фюра – пи... да рас
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7k
ГГалка 15 минут назад
ой ну сходит в военкомат, там ему напишут справку, что не годен. и всё. вот огорчение то: хотел - а не взяли. ну и жизнь дальше продолжится без изменений. а футболки надо пересмотреть. а то вдруг там и псевдорадужная найдётся
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8k
KarabasBarabas 16 минут назад
А что за надпись на футболке? Или у нас сейчас любое сочетание синего с желтым будут флагом Украины?
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6k
sumrаknn 16 минут назад
"Что в этой ситуации важнее: отмыться от говна или принести больше пользы России?" - а это не одно и тоже в этой ситуации? Почему или? Чем он пользу принесет? Получая себе все папкины заказы и не давая заработать людям? У него найдется талант заработать пару тыщь и построить хотя бы будку без папкиных заказов и управленцев? Если не окажется на фронте - голосовать и снимать папулю и пусть езжает на жуй с сынулей к хрюшкам.
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12k
harlamov 19 минут назад
Какой [мат]!!!
Как такое возможно?
Одни тридварасы у власти!
Ну если не выкинут этого ублюдочного мэра, его сынка не посадят, то идите [мат].
Никогда мы эту войну не выиграем.
Все ублюдские чиновники, предатели родины!
Как они сидят на своих местах? Как они туда попали?
У всех жены/сыновья "бизнесмены", вернее просто ВОРЫ бюджетных денег.
Все они обогатились на разворовывании народных денег.
При этом все они ненавидят люто Россию и своих соотечественников.
Как такое возможно?
Ведь по ответу этого мразотного мэра видно, что ему по хер и его сынку по хер.
Какой-то военкомат приплел... Да кто эту прохохлятскую мразь возьмет на войну?
В штабе будет гуманитарную помощь разворовывать, больше он ни на что не способен.
Какие же бл*ди... И уже 30 лет эти Урагнты, Макаревичи, Пугачевы, Ройзманы нас грабят и поливают дерьмом. Я назвал только публичных людей. А сколько таких мэров Ангарска, их детей, муниципальных депутатов, чиновников в различных федеральных и региональных органах власти, их жен, родственников, занимающихся "бизнесом", которых никто не знает...
Твою ж мать... Как с этой прорвой предателей, говноедов, власовцев мы умудрились начать войну?!
Почему за ошибки власть имущих платят в окопах честные, смелые ребята, ни рубля не укравшие, любящие свою Родину и свою семью?!
Да идите вы все [мат], черти продажные.
Этих тридварасов надо было отстреливать 8 лет и армию накачивать современным оружием, средствами связи и всем необходимым...
Предатели и ублюдки.
Люди 30 лет это терпят.
Как вы победить хотели?
С такими мэрами, чиновниками, их сынками бизнесменами?
Все прогнило к Херам... Загнали людей в тупик. Скоты!
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−2
joman.shop 22 минуты назад
Памперсы, жгуты, тампоны
Коврик, перекись, мешок.
- А оружие, патроны?
- Это лишнее, сынок...

-А броник, каску и ботинки?
- где мой подписанный контракт?
К чему формальности, дружище!
Ведь это все сожжет Хаймарс!
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870
РусланКрым Полчаса назад
Зачем такие чмыри на передовой? кастрировать и пусть дальше живет и не размножается.
Армия это не мусорный ящик!
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47
Егор Летов РусланКрым 17 минут назад
окопы рыть пойдет
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2k
Walther Полчаса назад
..."Сам мэр считает, что его "кровиночка" будет более полезен дома, ведь он является главой крупной строительной компании."...
Ну, дык, ясен перец! У нас в большинстве случаев родственники "небожителей" поголовно являются исключительно(!) правильными бизнесменами, имеющими право доступа в бюджетам всех уровней и участия во всех гостендерах (естественно с безоговорочным правом на победу).
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−9
Igor Полчаса назад
жаль, что сдал назад, но не чего скоро все такие носить будут ), или как тема про "братский" народ?
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9k
12345678910 Полчаса назад
https://youtube.com/shorts/sdAiCDXm9jI?feature=share
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1k
Руслан Полчаса назад
Ну то, что "талантливые" дети наших чинуш сплошь прозападно настроенные, не секрет. Привыкли жить на широкую ногу за счёт денег, украденных родителями у страны и людей.
Надо чистки массовые проводить в так называемой элите...Сейчас самое время. Народ и так давно ждёт этого, а в текущем моменте поддержит на 200% Выбл@дков чиновников на срок от 10 до пожизненного, "талантливых" детей мужского пола - на передовую. Пользу они приносят б"лять
Хорошая польза быть директором строительной компании, подряды которой даёт родной папаша-мэр.
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14k
dimitr Час назад
Абонемент от военкомата для детишек чиновников - 1 час на фронте и 4 селфи на фоне окопа и военной техники.
Дорого.
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9k
Игорь 2 часа назад
дал телефон военкомата..........
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17k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Уверен что и с такими цветами он может натворить много добрых дел,главное чтобы дела от слов не отставали!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
71
ruslan d 2 часа назад
А зачем он в принципе надел эту футболку ?
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