"Чтобы отмыться от этого г***а": сын мэра Ангарска захотел стать добровольцем после скандала с флагом Украины

После этого молодой человек был так подавлен и расстроен, что заявил отцу о желании явиться в военкомат и уйти добровольцем в зону СВО. Об этом мэр Ангарска разоткровенничался с изданием "Подъем".

«Он сегодня мне сказал: “Папа, я, пожалуй, пойду на фронт, чтобы отмыться от этого говна”. Он в шоке от этого потока, который вылился на него. Я ответил: “Сынок, принимай решение, вот тебе телефон военкома. Это будет твой выбор”. Что в этой ситуации важнее: отмыться от говна или принести больше пользы России?».

Сам мэр считает, что его "кровиночка" будет более полезен дома, ведь он является главой крупной строительной компании. «Те задачи в сфере экономики, которые он решает в России, не менее важны. И у него нет армейского опыта абсолютно, он не служил, поскольку получал высшее образование».

А помогать военным можно и дистанционно - например, отправляя гуманитарную помощь, уверен Петров.