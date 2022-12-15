В каждом военном конфликте или спецоперации, увы, есть безоговорочная сторона проигравших - это мирные беженцы, которые стали заложниками ситуации. На конец двадцатого века и начало двадцать первого века пришлось много таких конфликтов. Яркий пример - бомбежка Югославии самолетами НАТО.
Это породило миллионы беженцев, которые заполонили Европу и другие части света. Их истории во многом были похожими, но и среди них были уникальные. Например, две беженки из Югославии, встретили на рейсе из Парижа в Нью-Йорк добрую американку, которая узнав откуда они, выписала чек на 100 долларов с весьма эмоциональным сообщением.
Женщина извинилась за то, что ее страна бомбила родину девочек. Она искренне сочувствовала беженкам, которые потеряли свою родину. Между тем американка выразила надежду, что США станут для них новой родину и просила не уезжать никуда.
Спустя двадцать три года, эта история обрела неожиданный поворот. Сестры выросли и решили найти эту женщину, чтобы поблагодарить ее за тот чек, ведь деньги и наставления повлияли на их судьбу.
Источник:
Сестры выросли, отучились в американском университете, стали стопроцентными американками. Сейчас они работают в ЦРУ - организовывают цветныэ революции по всему миру. На Украине у них получилось (Майдан), в Белоруссии не выгорело, в Грузии получилось (революция роз), даже в бывшей родине Сербии смогли (Отпор), а вот в России не получилось (Леха Анальный подкачал). Так что они очень счастливы в Америке, чего и вам желают.