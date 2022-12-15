Простите, что мы бомбили Югославию: добрая история со счастливым концом

Это породило миллионы беженцев, которые заполонили Европу и другие части света. Их истории во многом были похожими, но и среди них были уникальные. Например, две беженки из Югославии, встретили на рейсе из Парижа в Нью-Йорк добрую американку, которая узнав откуда они, выписала чек на 100 долларов с весьма эмоциональным сообщением.



