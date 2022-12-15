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Простите, что мы бомбили Югославию: добрая история со счастливым концом

Простите, что мы бомбили Югославию: добрая история со счастливым концом

Автор:
15 декабря 2022 22:59
Сообщество : Истории
Метки: США   Счастливый конец   Югославия   беженцы   бомбежка   история   трогательно   
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В каждом военном конфликте или спецоперации, увы, есть безоговорочная сторона проигравших - это мирные беженцы, которые стали заложниками ситуации. На конец двадцатого века и начало двадцать первого века пришлось много таких конфликтов. Яркий пример - бомбежка Югославии самолетами НАТО.

Это породило миллионы беженцев, которые заполонили Европу и другие части света. Их истории во многом были похожими, но и среди них были уникальные. Например, две беженки из Югославии, встретили на рейсе из Парижа в Нью-Йорк добрую американку, которая узнав откуда они, выписала чек на 100 долларов с весьма эмоциональным сообщением.

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Женщина извинилась за то, что ее страна бомбила родину девочек. Она искренне сочувствовала беженкам, которые потеряли свою родину. Между тем американка выразила надежду, что США станут для них новой родину и просила не уезжать никуда.

Спустя двадцать три года, эта история обрела неожиданный поворот. Сестры выросли и решили найти эту женщину, чтобы поблагодарить ее за тот чек, ведь деньги и наставления повлияли на их судьбу.

Источник:

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Метки: США   Счастливый конец   Югославия   беженцы   бомбежка   история   трогательно   
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4  комментария
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4k
Frank Borman Час назад
Какая душещипательная история. Я аж заплакал.
Сестры выросли, отучились в американском университете, стали стопроцентными американками. Сейчас они работают в ЦРУ - организовывают цветныэ революции по всему миру. На Украине у них получилось (Майдан), в Белоруссии не выгорело, в Грузии получилось (революция роз), даже в бывшей родине Сербии смогли (Отпор), а вот в России не получилось (Леха Анальный подкачал). Так что они очень счастливы в Америке, чего и вам желают.
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2k
lynx 7 минут назад
Сколько эта добрая американка до этого денег налогами на те самые бомбы перевела...
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29k
Ashabad Час назад
Розовые сопли. 100 баксов должны заменить Родину?!
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8k
GROMOZEKA 2 часа назад
С учетом того, сколько стран бомбили штаты, этой тетушке еще извиняться и извиняться
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