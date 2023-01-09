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Поразительные фотосравнения, которые заставят взглянуть на мир иначе

Поразительные фотосравнения, которые заставят взглянуть на мир иначе

Автор:
09 января 2023 18:34
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересно   масштаб   мир природы   перспектива   тогда и сейчас   фотосравнения   
4798
12

Правду говорят, что всё познается в сравнении. Достаточно лишь одного взгляда на некоторые чудеса природы, чтобы понять, насколько мы, люди, крошечные в масштабе нашего огромного мира, и насколько скоротечно бесконечное время.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   масштаб   мир природы   перспектива   тогда и сейчас   фотосравнения   
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21  комментарий
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Евгений 2 часа назад
Пикассо в 2000 был ещё жив?
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Александр Долматов 24 минуты назад
А теперь напишите, сколько стоят эти дозы. Если яда нужно меньше по массе, то ещё не факт, что отравление выйдет дешевле.

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36k
Алексей 2 часа назад
о сразу видно что в рационе как минимум грибы, а то и чтото поинтереснее...
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turyst 2 часа назад
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turyst 2 часа назад
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7k
sk1LLe 2 часа назад
Скелет синего кита с первого фота поначалу вызвал другую ассоциацию)
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4k
Tuskub 3 часа назад
Автор - дебил - имя говорит о многом )).. и тема поста тоже.....как там позвать админа???
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