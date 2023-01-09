Поразительные фотосравнения, которые заставят взглянуть на мир иначе

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Правду говорят, что всё познается в сравнении. Достаточно лишь одного взгляда на некоторые чудеса природы, чтобы понять, насколько мы, люди, крошечные в масштабе нашего огромного мира, и насколько скоротечно бесконечное время.
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2. Кукуруза, которая зародилась на территории современной Мексики, выглядела немного иначе (справа), чем ее современный потомок (слева)
4. Все знают, что синие киты являются крупнейшими животными на планете, но одно дело знать и другое — увидеть его рядом с человеком...
8. Актер Рассел Кроу показал подписчикам в Твиттере, какие перемены может принести дождь
"Моя земля 10 недель назад после пожара и этим утром после того, как все выходные шел дождь"
10. Как выглядят смертельные дозы трех разных наркотиков — героина, фентанила и карфентанила
Источник: — переведено специально для fishki.net
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