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15 старых вещей, которым дали второй шанс

15 старых вещей, которым дали второй шанс

Автор:
23 сентября 2022 08:40
Метки: Вещи   в мире   вторая жизнь   интересно   подборка   тогда и сейчас   
212
17

Подборка невзрачных и старых вещей, к которым пришли на помощь люди с золотыми руками. Их привели в порядок и подарили вторую жизнь.

Как только у нас что-то ломается или становится непривлекательным, то мы сразу же задумываемся о том, а не выбросить ли нам эту вещь на помойку. Но эти мысли закрадываются в голову далеко не всем. Кто-то же наоборот решается дать старой и невзрачной вещи второй шанс, и делает он это не зря! Ведь результат превосходит все его ожидания.


А вы знали, что в комиссионном магазинчике можно купить отличнейшую лежанку для вашего щенка? Да ещё и за гроши!

×
×

До и после


Разукрасил ещё одну вазу


Новый журнальный столик, когда-то купленный за копейки


Иногда специально покупаю вещи, чтобы дарить им второй шанс


Красивое дерево скрывалось за семью слоями краски


Ослепнуть можно не только от света новой лампы, но и от её красоты


Преображение куклы


Первый блин оказался не комом


Это было первое, что я когда-либо реставрировал.


Была старинной дверцой котла, а стала электрическим камином и небольшим баром


Кот тоже оценил обновочку!


Никогда до этого не видел такой табуретки со ступеньками, поэтому решил её купить. Немного преобразил, чтобы подходила под мой стиль.


Что было и что стало


По этим стульям точно плакала свалка, но они были спасены человеком


Ни одной царапинки


Полностью отреставрированный маленький буфет Brasilia II


Смогу ли я теперь превзойти это?

А вам приходилось когда-нибудь дарить вторую жизнь вещам, которые уже были одной ногой на свалке?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вещи   в мире   вторая жизнь   интересно   подборка   тогда и сейчас   
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1  комментарий
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Ф Ив 46 минут назад
Давать вторую жизнь старым вещам случалось. Но хочу сказать, что по финансовым затратам капитальная реставрация зачастую сопоставима с ценой новой вещи. Овчинка стоит выделки если это дорогая памяти вещь, или есть желание приложить свои умения.
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