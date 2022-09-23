15 старых вещей, которым дали второй шанс

Как только у нас что-то ломается или становится непривлекательным, то мы сразу же задумываемся о том, а не выбросить ли нам эту вещь на помойку. Но эти мысли закрадываются в голову далеко не всем. Кто-то же наоборот решается дать старой и невзрачной вещи второй шанс, и делает он это не зря! Ведь результат превосходит все его ожидания.

А вы знали, что в комиссионном магазинчике можно купить отличнейшую лежанку для вашего щенка? Да ещё и за гроши!