15 старых вещей, которым дали второй шанс

Подборка невзрачных и старых вещей, к которым пришли на помощь люди с золотыми руками. Их привели в порядок и подарили вторую жизнь.
Как только у нас что-то ломается или становится непривлекательным, то мы сразу же задумываемся о том, а не выбросить ли нам эту вещь на помойку. Но эти мысли закрадываются в голову далеко не всем. Кто-то же наоборот решается дать старой и невзрачной вещи второй шанс, и делает он это не зря! Ведь результат превосходит все его ожидания.
А вы знали, что в комиссионном магазинчике можно купить отличнейшую лежанку для вашего щенка? Да ещё и за гроши!
До и после
Разукрасил ещё одну вазу
Новый журнальный столик, когда-то купленный за копейки
Иногда специально покупаю вещи, чтобы дарить им второй шанс
Красивое дерево скрывалось за семью слоями краски
Ослепнуть можно не только от света новой лампы, но и от её красоты
Преображение куклы
Первый блин оказался не комом
Это было первое, что я когда-либо реставрировал.
Была старинной дверцой котла, а стала электрическим камином и небольшим баром
Кот тоже оценил обновочку!
Никогда до этого не видел такой табуретки со ступеньками, поэтому решил её купить. Немного преобразил, чтобы подходила под мой стиль.
Что было и что стало
По этим стульям точно плакала свалка, но они были спасены человеком
Ни одной царапинки
Полностью отреставрированный маленький буфет Brasilia II
Смогу ли я теперь превзойти это?
А вам приходилось когда-нибудь дарить вторую жизнь вещам, которые уже были одной ногой на свалке?
Источник:
АНТИФИШКИ
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