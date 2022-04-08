17 фотографий, которые отвечают на вопрос "Что будет, если...?"

Что будет, если не собрать урожай брокколи вовремя? Что будет, если случайно капнуть ацетоном на корпус смартфона? Как выглядит полная луна, если вы пытаетесь сфотографировать её из окна движущейся машины и у вас дрожат руки? Ответы на эти и другие вопросы вы получите прямо сейчас.

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2. Вот так выглядит брокколи, если её вовремя не собрать 0 Источник:

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