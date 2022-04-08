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17 фотографий, которые отвечают на вопрос "Что будет, если...?"

17 фотографий, которые отвечают на вопрос "Что будет, если...?" (18 фото)

Автор:
08 апреля 2022 14:20
Сообщество : Картинка дня
Метки: Вот что будет   Что будет если   а что если   интересная инфа   картинка дня   почему   причина и следствие   удивительное рядом   
1841
18
Что будет, если не собрать урожай брокколи вовремя? Что будет, если случайно капнуть ацетоном на корпус смартфона? Как выглядит полная луна, если вы пытаетесь сфотографировать её из окна движущейся машины и у вас дрожат руки? Ответы на эти и другие вопросы вы получите прямо сейчас.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот что будет   Что будет если   а что если   интересная инфа   картинка дня   почему   причина и следствие   удивительное рядом   
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Борис Карабанов 2 часа назад
Внутренности дышащего матроса...
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3k
vorkuta-72 40 минут назад
Название поста не соответствует подписям к фото.
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