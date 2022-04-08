17 фотографий, которые отвечают на вопрос "Что будет, если...?"

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Что будет, если не собрать урожай брокколи вовремя? Что будет, если случайно капнуть ацетоном на корпус смартфона? Как выглядит полная луна, если вы пытаетесь сфотографировать её из окна движущейся машины и у вас дрожат руки? Ответы на эти и другие вопросы вы получите прямо сейчас.
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4. «Фотографировал полную луну из машины в ночном режиме и недостаточно неподвижно держал камеру»
6. «Посмотрите на тень от очков. Она только от одной линзы тёмная, потому что у меня близорукость только на один глаз»
12. «Я споткнулась и упала на бетон. Я так сильно ударилась, что моё обручальное кольцо деформировалось»
14. «Я оставил свою машину на работе где-то месяц назад. Пошёл забрать сегодня, и внутри всё покрыто плесенью»
15. «Вокруг этого маленького дерева росла виноградная лоза, и дерево поглотило её. Получилось, будто змея обвилась вокруг дерева»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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