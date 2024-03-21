25 любопытных картинок с просторов Интернета

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Мир полон чудес. Нужно только знать, где их найти! И тут на помощь, как всегда, приходит Интернет с его огромной коллекцией классных фотографий и интересных вещей, о которых мы раньше не слышали.
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2. Самый высокий мужчина в мире Султан Косен (2 м 51 см) и самая низкорослая женщина в мире Джиоти Амге (63 см)
8. Раз уж речь зашла о размерах, вот рыбак с гигантским тунцом, которого он поймал у берегов Новой Шотландии
13. В 70-х годах компания Casio создала калькулятор, в котором была еще и зажигалка. Это был CALCULIGHTER
21. Это самая дорогая картина в мире: картина «Спаситель мира» Леонардо да Винчи была продана за 450 миллионов долларов в 2017 году
24. В кабинетах некоторых детских врачей дверные ручки поднимаются очень высоко, чтобы дети не могли «сбежать»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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