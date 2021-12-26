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17 интересных снимков со всего мира

17 интересных снимков со всего мира (18 фото)

Автор:
26 декабря 2021 14:55
Сообщество : Картинка дня
Метки: С миру по нитке   интересные снимки   интересные фотографии   картинка дня   познавательно   факты   
2623
18
Нечаянная интернет-радость - это когда не знаешь, что именно найдешь. Но в этом и смысл! Вот небольшая фотоподборка, которая вас развлечет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: С миру по нитке   интересные снимки   интересные фотографии   картинка дня   познавательно   факты   
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12  комментариев
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1k
Тамара Коршунова 2 часа назад
А Норильск тут зачем?
Можно было Детройт вставить.
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10k
Кыся 24 минуты назад
Том Круз хороший каскадер, а Уилл Смитт только актер. Но вообще-то забраться туда легко любому человеку, там ступеньки. Главное, высоты не бояться. А Том еще и опытный парашютист, ему не привыкать.
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827
РусланКрым Полчаса назад
Комментарий к фото
Как бы, не только в университетах Франции такие цены для студентов и в Германии около этого, да и в России наверное можно в студенческой столовке поесть на 300 руб
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10k
ALFIE Полчаса назад
Комментарий к фото

круто. осталось пересечься с таким же как я, ток финном, у меня есть диплом, на котором мона резать колбасу, а у него есть чем ее нарезать и куда сложить :D :D :D
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10k
ALFIE 38 минут назад
Комментарий к фото
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10k
ALFIE 40 минут назад
Комментарий к фото

чойс не прайм, но тоже стоит... и если я раньше знал, что в штатах в магазах прям реально тырыли, то теперь вот, "свобода" с магнитиками КАК У ВСЕХ. что ж теперь в укор говорить будут то неполживцы всякие?!))))
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10k
ALFIE 41 минуту назад
Комментарий к фото

я думаю, за ту же сумму, будет не хуже почти везде...
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342
Velziavul Necronomikonoff 53 минуты назад
Ниочём!!!
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6k
citrus1 Час назад
Бомбардировщик подчистили
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102
Юрий Заряда citrus1 53 минуты назад
Нет, на месте, только что смотрел. https://www.google.ru/maps/@39.0218369,-93.5942558,404m/data=!3m1!1e3https://www.google.ru/maps/@39.0218369,-93.5942558,404m/data=!3m1!1e3
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23
dilvish 2 часа назад
А не лучше ли мечом защищать докторской?
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