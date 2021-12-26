17 интересных снимков со всего мира

Нечаянная интернет-радость - это когда не знаешь, что именно найдешь. Но в этом и смысл! Вот небольшая фотоподборка, которая вас развлечет.

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1. Как кормят студентов в кафетерии колледжа во Франции (Государственный университет, 3,30 евро) 0 Источник:

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2. Рост цен на мясо... выглядит так 0 Источник:

3. Спасенная пума, которая уже не выживет на воле, теперь стала домашней кошкой 0 Источник:

4. Мисс Индия - Харнааз Сандху - получила титул "Мисс Вселенная 2021" 0 Источник:

5. Вот как близко Детройт от Канады 0 Источник:

6. Бомбардировщик-невидимка в полете, заснятый на картах Google - 39°01'18.5"N 93°35'40.5"W 0 Источник:

7. Рубашка рефери после боксерского поединка 0 Источник:

8. Школьный обед в Пекине, Китай 0 Источник:

9. Учителя из Южной Дакоты соревнуются друг с другом за долларовые купюры для финансирования своих классов 0 Источник:

10. Рестлер Брок Леснар пожал руку парню, который победил его сына в схватке 0 Источник:

11. Джейк Пол нокаутировал всех своих противников 0 Источник: Джейк Пол - актер и видеоблогер. В 2020 году начал проводить боксерские поединки.

12. Карп кои Ханако родился в Японии в 1751 году и умер 7 июля 1977 года в преклонном возрасте 226 лет 0 Источник:

13. Том Круз небрежно сидит на небоскребе Бурдж-Халифа. Сравните с тем, как сидит Уилл Смит там же 0 Источник:

14. Инструменты на столе в "чистой комнате" во время заправки космического телескопа "Джеймс Уэбб" 0 Источник:

15. Норильск. Носит звание самого депрессивного города России для путешествий 0 Источник:

16. Инвалидная коляска для римской императрицы Елизаветы Кристины (Брауншвейг-Вольфенбюттель, 1740 г.) 0 Источник: