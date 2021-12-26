17 интересных снимков со всего мира

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Нечаянная интернет-радость - это когда не знаешь, что именно найдешь. Но в этом и смысл! Вот небольшая фотоподборка, которая вас развлечет.
1. Как кормят студентов в кафетерии колледжа во Франции (Государственный университет, 3,30 евро)
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6. Бомбардировщик-невидимка в полете, заснятый на картах Google - 39°01'18.5"N 93°35'40.5"W
9. Учителя из Южной Дакоты соревнуются друг с другом за долларовые купюры для финансирования своих классов
11. Джейк Пол нокаутировал всех своих противников
Джейк Пол - актер и видеоблогер. В 2020 году начал проводить боксерские поединки.
12. Карп кои Ханако родился в Японии в 1751 году и умер 7 июля 1977 года в преклонном возрасте 226 лет
13. Том Круз небрежно сидит на небоскребе Бурдж-Халифа. Сравните с тем, как сидит Уилл Смит там же
14. Инструменты на столе в "чистой комнате" во время заправки космического телескопа "Джеймс Уэбб"
16. Инвалидная коляска для римской императрицы Елизаветы Кристины (Брауншвейг-Вольфенбюттель, 1740 г.)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Можно было Детройт вставить.
круто. осталось пересечься с таким же как я, ток финном, у меня есть диплом, на котором мона резать колбасу, а у него есть чем ее нарезать и куда сложить :D :D :D
чойс не прайм, но тоже стоит... и если я раньше знал, что в штатах в магазах прям реально тырыли, то теперь вот, "свобода" с магнитиками КАК У ВСЕХ. что ж теперь в укор говорить будут то неполживцы всякие?!))))
я думаю, за ту же сумму, будет не хуже почти везде...