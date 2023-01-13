17 снимков, показывающих привычные вещи с другого ракурса

Бывает очень интересно взглянуть на привычное другими глазами и под другим углом восприятия. Это развивает, помогает создать более цельную картину мира, да и просто увлекательно!

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1. Целый парк развлечений, сплющенный в куб 0 Источник:

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2. Кресло, в котором был застрелен Авраам Линкольн 0 Источник:

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4. Влияние разницы в ингредиентах при приготовления печенья с шоколадной крошкой 0 Источник: Слева направо: верхний ряд - больше муки; только белый сахар; только коричневый сахар; растопленное масло. Нижний ряд - пищевая сода; разрыхлитель теста; оба этих ингредиента; тесто охлажденное в течение суток перед выпечкой.

5. Японский способ умножения 0 Источник:

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