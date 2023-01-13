17 снимков, показывающих привычные вещи с другого ракурса

2021
18
Бывает очень интересно взглянуть на привычное другими глазами и под другим углом восприятия. Это развивает, помогает создать более цельную картину мира, да и просто увлекательно!
×
×
4. Влияние разницы в ингредиентах при приготовления печенья с шоколадной крошкой
Слева направо: верхний ряд - больше муки; только белый сахар; только коричневый сахар; растопленное масло. Нижний ряд - пищевая сода; разрыхлитель теста; оба этих ингредиента; тесто охлажденное в течение суток перед выпечкой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 20 историй от людей, которые увидели что-то невероятно редкое
- Ракурс решает: необычный взгляд на известные или привычные вещи
- 30 фото разных занятных штук, которые не каждый день увидишь
- 20 интересных фотографий из серии "Ну надо же!"
- 30 наглядных ответов на вопрос "Что будет, если...?"
Метки: вид сверху интересно интересные снимки интересные фотографии крупным планом мир под другим углом невидимая сторона под другим углом удивительное рядом
Новости партнёров
реклама
*******************
Есть предложение "перенести на Луну не только пиндостан, но и все "недружественные страны".