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17 снимков, показывающих привычные вещи с другого ракурса

17 снимков, показывающих привычные вещи с другого ракурса

Автор:
13 января 2023 14:33
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вид сверху   интересно   интересные снимки   интересные фотографии   крупным планом   мир под другим углом   невидимая сторона   под другим углом   удивительное рядом   
2021
18
Бывает очень интересно взглянуть на привычное другими глазами и под другим углом восприятия. Это развивает, помогает создать более цельную картину мира, да и просто увлекательно!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вид сверху   интересно   интересные снимки   интересные фотографии   крупным планом   мир под другим углом   невидимая сторона   под другим углом   удивительное рядом   
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11  комментариев
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1k
Максим Макашев Час назад
Размер Луны по сравнению с Соединенными Штатами
*******************
Есть предложение "перенести на Луну не только пиндостан, но и все "недружественные страны".
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3k
Nigilist Полчаса назад
Японский способ умножения годится только для двузначных чисел, каждая цифра которых не более 3-х, при больших цифрах получаются разряды более 10 и надо переносить на вышестоящие ... короче умножение в столбик куда проще, а "японская система" - полное говнище!
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26
Добрыня Nigilist 19 минут назад
В принципе, работающая система, но, как вы правильно сказали, не забывать переносить разряды
:
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13k
Кыся 54 минуты назад
Я так понимаю, японцы считают число пересечений линий в окружностях. Но как насчет других цифр? Особенно, если результат будет четырехзначным числом? Кому не лень, проверьте.
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26
Добрыня Кыся Полчаса назад
Проверяйте!!!

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51k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
а если 16 на 18 например?
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26
Добрыня dima423 40 минут назад
Комментарий к фото
Пожалуйста.

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26
Добрыня Bill 21 минуту назад
Комментарий к фото
Нет. Не слабо.

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26
Добрыня Bill 18 минут назад
Комментарий к фото
Только линии доло рисовать)))
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