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17 удивительных фактов, в которые сложно поверить

17 удивительных фактов, в которые сложно поверить

Автор:
06 мая 2022 18:08
Сообщество : Факты
Метки: в копилку эрудита   интересное   подборка фактов   удивительное рядом   факты   хочу все знать   
3284
18

Недаром говорят, что правда может быть невероятнее выдумки. Потому что иногда реальный мир подкидывает нам нечто настолько странное и удивительное, что, кажется, до такого не могли бы додуматься даже писатели-фантасты.

1. Австралийского воронкового паука часто называют самым смертоносным в мире, но за последние 40 лет с момента создания противоядия не было ни единого подтвержденного смертельного случая от его укуса.

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9. В 1995 году человек по имени Макартур Уиллер ограбил два банка, вооружившись пистолетом. Его арестовали всего через несколько часов, потому что он не спрятал лицо под маской. Вместо этого он решил смазать лицо лимонным соком, потому что вычитал, что лимонный сок можно использовать для изготовления невидимых чернил. Его логика заключалась в том, что сок сделает его лицо невидимым. Он даже сказал одному из кассиров: «Не волнуйтесь, у меня есть лицо, его просто не видно». Когда его арестовали, он только уныло вздохнул и сказал: «Но я же обмазался соком!». Этот случай до сих пор приводят в академических журналах как пример того, что люди с низким интеллектом на самом деле считают себя умнее всех остальных.

10. Президент США Джимми Картер спустился в ядерный реактор, где произошло частичное расплавление активной зоны, чтобы остановить его и спасти Оттову (конечно, это было до того, как он стал президентом).

12. Хлеб чиабатта придумали в 1982 году. Его позиционируют как традиционный деревенский итальянский хлеб, которым когда-то наслаждались крестьяне, но нет — его создали в 1980-х.

13. Цутомо Ямагучи находился в Хиросиме в командировке, и в тот день, когда он должен был уехать, на город упала атомная бомба. Ямагучи обошелся легкими травмами и вернулся домой в Нагасаки, где через 3 дня приступил к работе. Вторая бомба упала в тот момент, когда он рассказывал своему начальнику о том, как пережил первую. Ямагучи выжил без каких-либо травм и в итоге дожил до 90 лет.

15. Динозавры старше травы. Все изображения динозавров, где они бродят по зеленым полям, недостоверны. В те времена почвопокровными растениями были в основном папоротники или цветущие кустарники, а не трава.

16. Самым громким зафиксированным звуком в истории считается извержение вулкана Кракатау в 1883 году. Оно разорвало барабанные перепонки людей в более чем 60 километрах от эпицентра, создало инфразвуковую волну, которая семь раз обогнула земной шар, и его можно было услышать в Нью-Йорке, на расстоянии более 16 000 километров.

17. Облака весят сотни тысяч килограмм, наполнены водой и при этом легко парят над нашими головами. Без поддержки, без структуры — просто огромный вес, который парит над нами, а нас это совершенно не удивляет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в копилку эрудита   интересное   подборка фактов   удивительное рядом   факты   хочу все знать   
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23  комментария
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23k
Андрей 6 часов назад
А зачем лось ныряет в воду для поиска воды?
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41
wrwl 2 часа назад
Про динозавров и траву тоже не так. Вторую половину мелового периода травянистые виды растительности уже вполне существовали. Степей вот не было, это да.
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
14. Лось может нырять под воду в поисках воды.
Есть предположение, что лоси всю поверхность засрали и зассали, вот и ныряют за чистой)))
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1k
Vovan Petroff 3 часа назад
Да и бонбы хер пойми откуда падают. С Плутона - верняк!
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1k
Алексей Попов 3 часа назад
Лось может нырять под воду в поисках воды - чё правда???
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132
sttfcao 6 часов назад
лось туп, и первые 5 метров роды просто не видит))
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10k
Александр 6 часов назад
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63k
Андрей 6 часов назад
Картер спускался в реактор при частичном расплаве активной зоны??!! Да он Супермен просто! И какую Оттову он спас до того, как стать президентом?
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23k
Юрий 6 часов назад
"Облака весят сотни тысяч килограмм, наполнены водой и при этом легко парят над нашими головами. Без поддержки," - вообще то их атмосфера поддерживает. Молекулярная масса воды - 18, а воздуха -29. Да и сама атмосфера весит немало - 1 м3 -1.2кг
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 6 часов назад
Комментарий к фото
нырять под воду в поисках воды
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 7 часов назад
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а говорили что звезд больше чем песка на Земле
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