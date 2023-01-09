"Люди боялись сесть за руль!": в Башкирии местная жительница спасла деревню от пьяных водил

Смекалку и находчивость проявила жительница башкирской деревни Новобайрамгулово. Местные жители пристёгиваются, снижают скорость или вовсе не садятся за руль, сомневаясь в своей трезвости.
Файза Фаттахова, жительница деревни Новобайрамгулово, что в Учалинском районе Республики Башкортостан. Женщина из снега слепила инспектора ДПС и патрульный автомобиль рядом со своим домом. За это Файза получила благодарность от местно отдела МВД.
"Кое-кто, приняв фигуру за реального сотрудника Госавтоинспекции, даже побоялся выезжать со двора. А потому что не были уверены в собственной трезвости! Увидев эти скульптуры, некоторые граждане, не доехав, развернулись. Другие — ждали, не выходя из дома, ожидая смены дислокации дорожного патруля. И решились проехать только после того, как сельчане объяснили им, что это просто ледяные статуи! Вот такую помощь сотрудникам Госавтоинспекции в профилактике пьяного вождения оказала жительница деревни Файза Фаттахова", - сказали в МВД.
Источник:
- В Башкирском селе детишек "радует" зомби-снегурочка
- Автомобильные аварии, которые объяснить очень сложно
- Столичные скрытые патрули ДПС получили крутые седаны BMW
- Под Благовещенском сотрудники ДПС гоняли по заснеженному полю голого парня и уговаривали одеться
- Российским водителям напомнили, что за ними следят беспилотники
Ведь если выпивший башкир за руль сядет, он всю галактику разнесет.
2. Чем строже наказывать, тем больше будет желание этого наказания избежать, а это пьяные гонки по улицам городов.
3. Я бы не давал права тем, кого после выпивки за руль тянет. Может это хоть часть остановит, хотя многие такие деятери и без прав ездят.
А если инспектора там редкие гости, то...