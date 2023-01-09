"Люди боялись сесть за руль!": в Башкирии местная жительница спасла деревню от пьяных водил

"Кое-кто, приняв фигуру за реального сотрудника Госавтоинспекции, даже побоялся выезжать со двора. А потому что не были уверены в собственной трезвости! Увидев эти скульптуры, некоторые граждане, не доехав, развернулись. Другие — ждали, не выходя из дома, ожидая смены дислокации дорожного патруля. И решились проехать только после того, как сельчане объяснили им, что это просто ледяные статуи! Вот такую помощь сотрудникам Госавтоинспекции в профилактике пьяного вождения оказала жительница деревни Файза Фаттахова", - сказали в МВД.