FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6800 постов • 986 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"Люди боялись сесть за руль!": в Башкирии местная жительница спасла деревню от пьяных водил

"Люди боялись сесть за руль!": в Башкирии местная жительница спасла деревню от пьяных водил

Автор:
09 января 2023 12:16
Сообщество : Жить в России
Метки: ДПС   водители   интересное   находчивость   пьяные водилы   село   скульптура   фото   
2744
2

Смекалку и находчивость проявила жительница башкирской деревни Новобайрамгулово. Местные жители пристёгиваются, снижают скорость или вовсе не садятся за руль, сомневаясь в своей трезвости.

Файза Фаттахова, жительница деревни Новобайрамгулово, что в Учалинском районе Республики Башкортостан. Женщина из снега слепила инспектора ДПС и патрульный автомобиль рядом со своим домом. За это Файза получила благодарность от местно отдела МВД.

"Кое-кто, приняв фигуру за реального сотрудника Госавтоинспекции, даже побоялся выезжать со двора. А потому что не были уверены в собственной трезвости! Увидев эти скульптуры, некоторые граждане, не доехав, развернулись. Другие — ждали, не выходя из дома, ожидая смены дислокации дорожного патруля. И решились проехать только после того, как сельчане объяснили им, что это просто ледяные статуи! Вот такую помощь сотрудникам Госавтоинспекции в профилактике пьяного вождения оказала жительница деревни Файза Фаттахова", - сказали в МВД.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: ДПС   водители   интересное   находчивость   пьяные водилы   село   скульптура   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Бендер Родригес Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
мемфрид 20 минут назад
Тот самый случай, когда снеговик эффективнее настоящего копа)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
471
Бывалый Полчаса назад
Опачки, название деревни Новобайрамгулово переплюнуло какой-то там исландский вулкан Эйяфладлаёкюдль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Олег Час назад
из-за таких "дурилок" реально притупляется внимание. Особенно когда перед школами расставляют чучела детей. Сначала реагируешь, а потом, примелькавшись, на реального пешехода не реагируешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
278
Кузнецов Алексей Час назад
Красиво конечно ! Только когда ты пьян становишься дебилом и пофиг эти картинки . Но Даме респект !!! может правда тройку вторую трезвых от бухания остановила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lekha-fil 2 часа назад
Та вы шо? Боятся? Да не может быть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Aleks 2 часа назад
А почему заголовок слабый, спасла село? Сразу уж писать спасла галактику, а так не звучит Новобайрамгулово в Башкорстане.
Ведь если выпивший башкир за руль сядет, он всю галактику разнесет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Том Сойер 2 часа назад
Пьяный за рулём - потенциальный убийца! И поэтому статья должна быть - покушение на убийство, соответствующим должно быть и наказание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
278
Кузнецов Алексей Том Сойер Час назад
вот очень хочу посмотреть на минусующих дебилов !!! особенно ( простите ) когда вашего ребенка переедут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
278
Кузнецов Алексей Влад Час назад
ты просто дебил или у тебя конкретные отклонения ???????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pioner76 2 часа назад
Ну если не отличаешь настоящее авто от снеговой, то и в правду за руль садится опасно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
tamin 2 часа назад
Мне кажется, что у нас в стране должна быть 0 терпимость к алкоголю за рулем. Как к наркотикам. При этом если менты разводят-это должно караться пожизненным. И штрафы должны быть такими, чтобы откупиться даже не пытались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
turyst 2 часа назад
А вот когда все привыкнут к этой статуе, там и встанут настоящие инспектора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Евгений 2 часа назад
а сами эти жиробасы не хотят работать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Дядюшка Ау 3 часа назад
Они там принципиально что ли все пьяные ездят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
322215



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Секретное оружие»: как советские электрики запугивали вермахт, тормозя наступление
«Секретное оружие»: как советские электрики запугивали вермахт, тормозя наступление
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 января
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть позволила по-новому взглянуть на персонажей фильмов «Властелин колец»
Нейросеть позволила по-новому взглянуть на персонажей фильмов «Властелин колец»
Авария дня. На Кубани бездомная дворняжка спровоцировала ДТП
Авария дня. На Кубани бездомная дворняжка спровоцировала ДТП
Электромобиль Xiaomi заметили на дорогах Китая (3 фото)
Электромобиль Xiaomi заметили на дорогах Китая (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#Россия#Приколы#животные#подборка#США#коты#соцсети#интересное
#фото#Фотографии#картинки#факты#кино#собака#фильм#милота#шоу бизнес#Украина
#Прикол#СССР#люди#история#забавно#в мире#полиция#позитив#внешность#Интересные
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона В Свердловской области водитель разбил нос пассажиру, неправильно надевшему маску В Свердловской области водитель разбил нос пассажиру, неправильно надевшему маску Сын бывшего депутата в пьяном угаре устроил погоню с экипажем ДПС Сын бывшего депутата в пьяном угаре устроил погоню с экипажем ДПС Столичные скрытые патрули ДПС получили крутые седаны BMW Столичные скрытые патрули ДПС получили крутые седаны BMW Откуда в ГИБДД такие нескромные автомобили? Откуда в ГИБДД такие нескромные автомобили? Российским водителям напомнили, что за ними следят беспилотники Российским водителям напомнили, что за ними следят беспилотники

На что жалуетесь?

Вернуться