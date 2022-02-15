Под Благовещенском сотрудники ДПС гоняли по заснеженному полю голого парня и уговаривали одеться

В Амурской области водители заметили на дороге мужчину, который медленно полз по обочине. Несмотря на низкую температуру, на нём не было даже носков. Когда приехали сотрудники ДПС, мужику пришлось размяться и пробежаться от ни по полю. В итоге его всё же поймали и пытались одеть.
В Амурской области молодой человек 1999 года рождения с шиком отметил День влюбленных. В полицию позвонили очевидцы и сообщили о неадекватном мужчине, который ползёт вдоль трассы по обочине в Тамбовском районе региона. Парень был совершенно голый.
На место отправились инспекторы ГИБДД, которые дежурили ближе всех к месту происшествия. Они увидели молодого парня, который вяло ползал по обочине. Заметив полицейских он оживился и побежал по полю, ДПС-ники за ним. Несколько минут они гоняли по полям и умоляли одеться.
Когда сотрудники ГИБДД всё-таки поймали парня, его передали медикам. Известно, что он получил небольшие обморожения. Следователи устанавливают, как он в голом виде оказался в морозы на трассе, сообщает "Мой Альметьевск".
"В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Тамбовскому району поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что на дороге между селами Толстовка и Орлецкое увидел неизвестного гражданина без одежды. Сотрудники ДПС ГИБДД, прибывшие на указанное в сообщении место, обнаружили молодого человека, который вел себя неадекватно. Полицейские доставили гражданина 1999 года рождения в медицинское учреждение", - сообщили ИА "Порт Амур" в УМВД.
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