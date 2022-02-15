Под Благовещенском сотрудники ДПС гоняли по заснеженному полю голого парня и уговаривали одеться

В Амурской области водители заметили на дороге мужчину, который медленно полз по обочине. Несмотря на низкую температуру, на нём не было даже носков. Когда приехали сотрудники ДПС, мужику пришлось размяться и пробежаться от ни по полю. В итоге его всё же поймали и пытались одеть.