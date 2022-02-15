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Под Благовещенском сотрудники ДПС гоняли по заснеженному полю голого парня и уговаривали одеться

Под Благовещенском сотрудники ДПС гоняли по заснеженному полю голого парня и уговаривали одеться (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 12:19
Сообщество : Жить в России
Метки: ДПС   благовещенск   видео   голый   интересное   трасса   фото   
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В Амурской области водители заметили на дороге мужчину, который медленно полз по обочине. Несмотря на низкую температуру, на нём не было даже носков. Когда приехали сотрудники ДПС, мужику пришлось размяться и пробежаться от ни по полю. В итоге его всё же поймали и пытались одеть.

В Амурской области молодой человек 1999 года рождения с шиком отметил День влюбленных. В полицию позвонили очевидцы и сообщили о неадекватном мужчине, который ползёт вдоль трассы по обочине в Тамбовском районе региона. Парень был совершенно голый.

На место отправились инспекторы ГИБДД, которые дежурили ближе всех к месту происшествия. Они увидели молодого парня, который вяло ползал по обочине. Заметив полицейских он оживился и побежал по полю, ДПС-ники за ним. Несколько минут они гоняли по полям и умоляли одеться.

Когда сотрудники ГИБДД всё-таки поймали парня, его передали медикам. Известно, что он получил небольшие обморожения. Следователи устанавливают, как он в голом виде оказался в морозы на трассе, сообщает "Мой Альметьевск".

"В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Тамбовскому району поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что на дороге между селами Толстовка и Орлецкое увидел неизвестного гражданина без одежды. Сотрудники ДПС ГИБДД, прибывшие на указанное в сообщении место, обнаружили молодого человека, который вел себя неадекватно. Полицейские доставили гражданина 1999 года рождения в медицинское учреждение", - сообщили ИА "Порт Амур" в УМВД.

Источник:

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Метки: ДПС   благовещенск   видео   голый   интересное   трасса   фото   
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6k
Кирилл 2 часа назад
Пересолил борщ!
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2k
Sergius SPb 4 минуты назад
Надо бы ему добавить массаж ментовскими сапогами.
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69k
Пётровыч 18 минут назад
Это ещё семечки, помню новость про двух братьев, которые тоже себя посолили, так один брат другого попросил его расчленить, ну братуха же любит его, тот лёг в ванну и братишка от чистой любви разрезал брата на кусочки.
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3k
Сергей Сергеев 39 минут назад
Маугли?
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8k
Hunson Abadeer 54 минуты назад
соль зло
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473
Faithless Час назад
Да закладку, купленную за последние портки, он там искал.
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19k
KOSTELLO Час назад
Наркоты гребаные
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2k
Сладких снов 2 часа назад
Возможно, у человека такая мечта была, а может, на спор или в карты в минус или банально косим от военкомата. Такой засвет со сдвигом. По любому: нарики&алкаши нам не друзья.
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
Опять беспредел мусоров. Уже и побегать голышом по сугробам нельзя
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