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"Где мы свернули не туда?": американский журналист сравнил победительниц конкурса красоты в США и России

"Где мы свернули не туда?": американский журналист сравнил победительниц конкурса красоты в США и России

Автор:
09 января 2023 10:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Мисс Вселенная США   Мисс Россия-2022   девушки   конкурс красоты   королевы красоты   красавицы   сравнение   
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Конкурсы красоты давно превратились в состязание кошельков, а международные - еще и политических настроений общества. Американский журналист удивляется: когда его страна успела сойти с правильного пути?


Американский журналист и комик Джексон Хинкл на своей странице в Твиттере сравнил внешность победительниц конкурсов красоты в России и США.

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В принципе, можно было обойтись без слов. На фото слева - трансгендер, победивший в конкурсе в 2022 году, проводимом под эгидой "Мисс Америка" Брайан Нгуен. Состязания проходили в американском городе Дерри в штате Нью-Гэмпшир, и их результаты тогда поразили многих. Трансгендер, страдающий ожирением, с короной красоты на голове потряс даже некоторых американцев, что уж говорить о россиянах?


А это "Мисс Россия-2022" Анна Линникова.

Сравнение Хинклом двух "королев красоты" было таким наглядным, что многие соотечественники журналиста были согласны с его мнением: "Мы абсолютно чокнулись".


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Метки: Мисс Вселенная США   Мисс Россия-2022   девушки   конкурс красоты   королевы красоты   красавицы   сравнение   
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21  комментарий
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28
Николай Пауков 58 минут назад
В южном парке как то норм обстебали "трансгендера" на женских соревнованиях.
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5k
Компьютер DELL монитором 11 минут назад
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2k
Виталий Васильев 17 минут назад
КГ/АМ. Тупо можно посмотреть на ленту трансгендера, чтобы понять, что вообще речь не про мисс Вселенная.
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5k
livaneth Полчаса назад
Всё бы ничего, да только она родилась мальчиком
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9k
ron 36 минут назад
Мы просто не видели остальных конкурсанток Мисс Вселенная. )))
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303
А Васильев 38 минут назад
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0
Eduard Dubrovski 38 минут назад
Не надо "ля-ля"!
Мисс Америка 2022 - Emma Broyles, Miss Alaska
Весьма симпатиШная.
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3k
Radugananebe 41 минуту назад
Не удивлюсь, если скоро в США вообще белых и натуральных баб-победительниц конкурсов не будет. Одни трансы и черные, обиженные судьбой.
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1k
Lenusya 43 минуты назад
не надо передергивать, это не выигрывала конкурс мисс Америка, а только отборочный тур. Вот мисс Америка 2022

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33
Александр Шевченко 52 минуты назад
Б@я сколько ж там забашляли кубометров денег в этой омерике.
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12k
Eltiftel 58 минут назад
они мисс Крым 2022 видели вообще?
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7k
Copycat 59 минут назад
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990
Вир Норин Час назад
Не судите по обёртке! "Богатый" внутренний мир одинаков с двух сторон :)
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28k
Alex Час назад
Слово чёкнулись тут неуместно, скорее подойдёт: совсем 3,14..здану лись
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1k
foma 84 Час назад
Верной дорогой идёте, товарищи!!! Не останавливайтесь
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Lexx Час назад
В Пиндосии был конкурс "Мисс Мерзость".
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