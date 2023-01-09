"Где мы свернули не туда?": американский журналист сравнил победительниц конкурса красоты в США и России

В принципе, можно было обойтись без слов. На фото слева - трансгендер, победивший в конкурсе в 2022 году, проводимом под эгидой "Мисс Америка" Брайан Нгуен. Состязания проходили в американском городе Дерри в штате Нью-Гэмпшир, и их результаты тогда поразили многих. Трансгендер, страдающий ожирением, с короной красоты на голове потряс даже некоторых американцев, что уж говорить о россиянах?

А это "Мисс Россия-2022" Анна Линникова.