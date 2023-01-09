"Где мы свернули не туда?": американский журналист сравнил победительниц конкурса красоты в США и России

Конкурсы красоты давно превратились в состязание кошельков, а международные - еще и политических настроений общества. Американский журналист удивляется: когда его страна успела сойти с правильного пути?
Американский журналист и комик Джексон Хинкл на своей странице в Твиттере сравнил внешность победительниц конкурсов красоты в России и США.
В принципе, можно было обойтись без слов. На фото слева - трансгендер, победивший в конкурсе в 2022 году, проводимом под эгидой "Мисс Америка" Брайан Нгуен. Состязания проходили в американском городе Дерри в штате Нью-Гэмпшир, и их результаты тогда поразили многих. Трансгендер, страдающий ожирением, с короной красоты на голове потряс даже некоторых американцев, что уж говорить о россиянах?
А это "Мисс Россия-2022" Анна Линникова.
Сравнение Хинклом двух "королев красоты" было таким наглядным, что многие соотечественники журналиста были согласны с его мнением: "Мы абсолютно чокнулись".
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Весьма симпатиШная.
Не удивлюсь, если она еще и трансгендер-лесбо