А есть ли разница? Девушки продемонстрировали, как смотрятся одни и те же наряды в случае с размерами S, M и L

Одни девушки стремятся к максимально стройной и угловатой фигуре, а другим нравятся женственные пышные формы. Определить, какой наряд подойдет обладательнице той или иной фигуры, поможет креативный проект, запущенный одним магазином женской одежды.
Покупка одежды вслепую, несмотря на привлекательную демонстрацию вещи моделью на фото, может обернуться разочарованием и даже слезами. Такие фото помогут этого избежать и подобрать для себя идеальную вещь, ориентируясь на похожие параметры фигуры.
Строгий костюм
Вечный чёрный
Немного легкомысленных этнических мотивов
Розовое мини-платье на тонких бретелях
Легкие шорты свободного кроя
Костюм с растительным принтом: брюки с завышенной талией и укороченный топ
Лёгкий летний комбез
Длинный комбинезон в романтическом стиле
Яркий растительный принт
Классическая клетка
Практичное решение на каждый день
Цветочная нежность
Нежно и смело
Комплект из юбки и топа
Тоже топ, но с контрастными широкими брюками
Какие решения и для какого размера, по вашему мнению, смотрятся особенно удачными и подчёркивают достоинства фигуры?
Источник:
АНТИФИШКИ
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2. розовое платье придумал долбо#б
Мэрилин Монро в мешке из под картошки.
а модные коллекции делают на тощих вешалок, да, согласен, на нормальных женщин может и не подойти.
Сало и холодец во что не одевай, они остаются салом и холодцом
Открытие, достойное нобелевской премии, не меньше!
https://www.youtube.com/shorts/hgBv1QfWsgkhttps://www.youtube.com/shorts/hgBv1QfWsgk