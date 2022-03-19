А есть ли разница? Девушки продемонстрировали, как смотрятся одни и те же наряды в случае с размерами S, M и L

Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье

Предметы, размер которых можно оценить только в сравнении

Сравнение размеров Вселенной

Девушки показали, как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах

Как же огромны некоторые вещи по сравнению с человеком

Всё в этом мире познаётся в сравнении