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А есть ли разница? Девушки продемонстрировали, как смотрятся одни и те же наряды в случае с размерами S, M и L

А есть ли разница? Девушки продемонстрировали, как смотрятся одни и те же наряды в случае с размерами S, M и L (16 фото)

Автор:
19 марта 2022 08:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: девушки   одежда   размер   сравнение   фигура   фото   
5968
16

Одни девушки стремятся к максимально стройной и угловатой фигуре, а другим нравятся женственные пышные формы. Определить, какой наряд подойдет обладательнице той или иной фигуры, поможет креативный проект, запущенный одним магазином женской одежды.

Покупка одежды вслепую, несмотря на привлекательную демонстрацию вещи моделью на фото, может обернуться разочарованием и даже слезами. Такие фото помогут этого избежать и подобрать для себя идеальную вещь, ориентируясь на похожие параметры фигуры.


Строгий костюм

×
×

Вечный чёрный


Немного легкомысленных этнических мотивов


Розовое мини-платье на тонких бретелях


Легкие шорты свободного кроя


Костюм с растительным принтом: брюки с завышенной талией и укороченный топ


Лёгкий летний комбез


Длинный комбинезон в романтическом стиле


Яркий растительный принт


Классическая клетка


Практичное решение на каждый день


Цветочная нежность


Нежно и смело


Комплект из юбки и топа


Тоже топ, но с контрастными широкими брюками

Какие решения и для какого размера, по вашему мнению, смотрятся особенно удачными и подчёркивают достоинства фигуры?

Источник:

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Метки: девушки   одежда   размер   сравнение   фигура   фото   
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26  комментариев
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8k
Ф Ив 6 часов назад
Если нет никакого пресса и висит животик, то любой наряд будет смотреться не самым лучшим образом. Плоский живот является притягательным по очень простой причине: мужчина видит, что женщина не беременна.
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2k
Pill 46 минут назад
Хоть и не все наряды мне понравились, но однозначно S!
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4k
мемфрид 59 минут назад
Латиносы такие стремные.....
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15k
Valiko Час назад
1. если есть пузо, то лучше его не заголять
2. розовое платье придумал долбо#б
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6k
au3 Час назад
Худые больше похожи фигурой друг на друга, а толстые каждая разная и нужен хотя бы индивидуальный подгон, если не вообще пошив.
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1k
Сергей Дусаков 3 часа назад
В чем смысл этого перформанса?
Мэрилин Монро в мешке из под картошки.
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6k
Кузнец душ. 4 часа назад
Заверните всех трёх, забираю.
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530
Гиви 4 часа назад
У девушек размер L, XL и XXL. Ну никак они не тянут на S (small), M ( medium), L (large).
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1k
val 4 часа назад
на самом деле это огромная проблема. модельеры проектируют одежду для вешалок минусового размера, потом добавляют пару сантиметров по бокам для бОльших размеров. но это так не работает, там совсем другие округлости и выпуклости. и не надо тут трындеть о жирных, которым надо похудеть. есть женщины после родов, есть возрастные изменения, и пр.. сейчас все больше покупок идет по интернету. даже на этих фото видно, что женщина размера М - уже выглядит как корова в некоторых вещах. больше всего бесит, когда изначально задаешь поиск на большой размер, а тебе на фото показывают фитоняшу ХS. ты мне, сука, покажи , как это выглядит на женщине в 70-80 кило, раз я спрашиваю про размер L-ХL
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13k
ss 4 часа назад
Ну это понятно и без демонстрации. На корове любая одежонка будет смотреться, как на на ней же седло. Миниатюрная женщина всегда выиграет. Только вот из представленных вещей 2/3 не то что покупать, лучше даже не примеривать. Жуть какая-то.
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9k
Maddy8 5 часов назад
В смысле как? никак! всё же по размеру.
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20k
Luc72 5 часов назад
Вывод?.. Простой...
Сало и холодец во что не одевай, они остаются салом и холодцом
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20k
Luc72 5 часов назад
"Бывает так, что параметры фигур модели и покупателя отличаются..."
Открытие, достойное нобелевской премии, не меньше!
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1k
tvcshnik 5 часов назад
L-ка хороша! Кидайте тапками.
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29k
Slonyash 5 часов назад
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