Как менялся «национальный костюм» США на конкурсе «Мисс Вселенная» за последние 20 лет

Когда участницы международного конкурса красоты выходят на сцену в красочных костюмах, представляющих их страну, они приковывают к себе всеобщее внимание. Это, пожалуй, один из самых запоминающихся моментов конкурса. Правда, иногда эти костюмы вызывают много вопросов...