Как менялся «национальный костюм» США на конкурсе «Мисс Вселенная» за последние 20 лет

Когда участницы международного конкурса красоты выходят на сцену в красочных костюмах, представляющих их страну, они приковывают к себе всеобщее внимание. Это, пожалуй, один из самых запоминающихся моментов конкурса. Правда, иногда эти костюмы вызывают много вопросов...
Вот как сами американцы комментируют «национальные костюмы» США, представленные на конкурсе «Мисс Вселенная» за последние примерно 20 лет. Ну очень разные наряды... от милых до весьма странных.
Выход в "национальных костюмах" — это то, что я люблю смотреть и рассматривать на конкурсах красоты
В 2015 году Мисс США изображала какую-то бабочку и размахивала крыльями из красно-бело-синих перьев
Незабываемое видео ее выхода. Непонятно, как девушка двигалась под такой тяжестью!
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Опять дизайнеры выложились по полной.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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