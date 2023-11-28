FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фестивали мира 36 постов • 36 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фестивали мира
Как менялся «национальный костюм» США на конкурсе «Мисс Вселенная» за последние 20 лет

Как менялся «национальный костюм» США на конкурсе «Мисс Вселенная» за последние 20 лет

Автор:
28 ноября 2023 14:31
Сообщество : Фестивали мира
Метки: Мисс Вселенная США   конкурс красоты   конкурсы красоты   мисс вселенная   миссвселенная   национальный костюм   
1189
27
1

Когда участницы международного конкурса красоты выходят на сцену в красочных костюмах, представляющих их страну, они приковывают к себе всеобщее внимание. Это, пожалуй, один из самых запоминающихся моментов конкурса. Правда, иногда эти костюмы вызывают много вопросов...

Вот как сами американцы комментируют «национальные костюмы» США, представленные на конкурсе «Мисс Вселенная» за последние примерно 20 лет. Ну очень разные наряды... от милых до весьма странных.


Опять дизайнеры выложились по полной.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фестивали мира"
Метки: Мисс Вселенная США   конкурс красоты   конкурсы красоты   мисс вселенная   миссвселенная   национальный костюм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Дмитрий 10 минут назад
Ага трансформеры национальное достояние Пиндосии. Правда изначально реализованы в Японском аниме 80х годов, а так чисто конечно пиндоское. Женщина прерий красива, однако у меня чёткие ассоциации со Скарлетт О’Хара (унесённые ветром) и другими плантаторами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Игорь Меншиков Полчаса назад
И что менялось за 20 лет под костюмом ни слова
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
245
piharev1 Час назад
дурочка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

113836



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Ну и что?» народный артист высказался об ушедших из России компаниях
«Ну и что?» народный артист высказался об ушедших из России компаниях
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Взятие снежного городка в Питере: опять метель и ноль снегоуборки
Взятие снежного городка в Питере: опять метель и ноль снегоуборки
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#люди#ДТП#кино#интересное#Россия#СССР#удивительно
#машина#Юмор#животные#история#забавно#позитив#дети#драка#США#кот
#автомобили#Прикол#интересно#аварии#авто аварии#факты#Автовсячина#фильм#улыбнуло#кража
Игровые приставки Steam Deck OLED и Lenovo Legion Go разобрали и оценили ремонтопригодность (видео) Игровые приставки Steam Deck OLED и Lenovo Legion Go разобрали и оценили ремонтопригодность (видео) Участники конкурса красоты для мужчин выглядят как боссы видеоигр Участники конкурса красоты для мужчин выглядят как боссы видеоигр "Где мы свернули не туда?": американский журналист сравнил победительниц конкурса красоты в США и России "Где мы свернули не туда?": американский журналист сравнил победительниц конкурса красоты в США... Как выглядели национальные костюмы всех участниц конкурса «Мисс Вселенная» Как выглядели национальные костюмы всех участниц конкурса «Мисс Вселенная» Участницы конкурса "Мисс Вселенная" показали необычные национальные костюмы Участницы конкурса "Мисс Вселенная" показали необычные национальные костюмы "А это точно конкурс красоты?": участницы "Мисс Вселенная", внешность которых вызывает много вопросов "А это точно конкурс красоты?": участницы "Мисс Вселенная", внешность которых вызывает много...

На что жалуетесь?

Вернуться