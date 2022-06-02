Что ты такое? Россияне ужаснулись внешности королевы красоты из Крыма

Самой громкой обсуждаемой новостью последних дней стал финал конкурса «Королева красоты- Крым. Весна - 2022», который прошел в Севастополе. В мероприятии приняли участие множество девушек, но одна из них поразила россиян.





В категории «Миссис королева красоты — Крым» корону завоевала Ольга Валеева. Женщина с нестандартной внешностью настолько удивила пользователей Сети, что в пабликах и мессенджерах недоумевают: разве так выглядят самые красивые замужние женщины Крыма?



