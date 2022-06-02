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Что ты такое? Россияне ужаснулись внешности королевы красоты из Крыма

Что ты такое? Россияне ужаснулись внешности королевы красоты из Крыма

Автор:
02 июня 2022 09:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Валеева   Крым   девушки   жюри   конкурс красоты   фото   что ты такое   шоу бизнес   
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Недавно в Севастополе прошёл конкурс красоты. В категории "миссис-2022" была выбрана дама, чья внешность крайне удивила пользователей Сети. Если она красавица, то у нас для этого мира плохие новости.

Самой громкой обсуждаемой новостью последних дней стал финал конкурса «Королева красоты- Крым. Весна - 2022», который прошел в Севастополе. В мероприятии приняли участие множество девушек, но одна из них поразила россиян.


В категории «Миссис королева красоты — Крым» корону завоевала Ольга Валеева. Женщина с нестандартной внешностью настолько удивила пользователей Сети, что в пабликах и мессенджерах недоумевают: разве так выглядят самые красивые замужние женщины Крыма?


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Татуированная с ног до головы Валеева для многих оказалась далекой от стандартов красоты.

В комментариях пользователи не стеснялись в эпитетах. Новоиспеченную королеву назвали «страшной», а ее пухлые губы — «пельменями». И это, похоже, самые мягкие характеристики, которыми наградили "Миссис Крым-2022".


Сама Валеева, разведенная мать двух детей, считает, что снимки с конкурса - самые неудачные, что когда-либо были сделаны. К тому же, она в курсе травли, но на критику не собирается обращать внимание, т.к. уверена, что негативные комментарии пишут люди, у которых «не все хорошо». Ольга закрыла возможность комментировать свои фото на личных страницах в соцсетях, а организаторы мероприятия уже готовят статью в поддержку королевы "красоты".


«Все участницы, которые прошли в финал конкурса, самые достойные. По поводу Ольги могу сказать, что она показала себя с лучшей стороны на конкурсе. Конечно, мы против негативных комментариев в ее адрес. Наш информационный партнёр готовит статью-защиты Ольги. Как и во всех конкурсах, жюри оценивали девушек по их подаче себя на сцене. У нас самое компетентное и заслуженное жюри», —заявила Юлия Кононенко, организатор конкурса.


Впрочем, судя по манере общения, защита Валеевой не так уж и нужна. Такая миссис сама кого хочешь поставит на место одной левой.


И все же даже с поддержкой организаторов выбор жюри удивляет.



Между тем, еще некоторое время назад Валеева выглядела совсем иначе.


А в 2018 она даже ходила на передачу "Давай поженимся", правда - неудачно: никто из «женихов» так к ней и не вышел.


А потом Ольга "прокачала" себя и решила взять реванш, поучаствовав в конкурсе красоты. Корону она, конечно, выиграла, а вот считают ли её после этого красавицей - весьма сомнительно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Валеева   Крым   девушки   жюри   конкурс красоты   фото   что ты такое   шоу бизнес   
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323  комментария
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18k
homerchik 10 часов назад
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4k
Михаил 5 минут назад
присоска одного папика кто проплатил конкурс история старая не интересная
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2k
bvn 19 минут назад
МакSим уже не та...Последствия ковида сказываются
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19k
Killgrave Полчаса назад
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1k
Мурчелло 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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Ntvl 42 минуты назад
Может это прошёл АНТИ конкурс красоты в Крыму? Тогда поверю.
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7k
Natrogrii 46 минут назад
Это же сколько километров членов пришлось отсосать конкурсантке ради этого?
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32k
a.fey 47 минут назад
Вспомнил, где я ее видел. Она же в кино снималась. В этом:
Ссылка youtu.be
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11k
Sergey 48 минут назад
Чудовище!
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29k
LEPA 51 минуту назад
А чё! Вполне себе отражает современные крымские реалии!
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1k
Linusya Час назад
какой вывод из этого сделают молодые девушки? или что она действительно красивая и глаза их обманывают, или такие нравятся мужчинам, да так что они готовы платить огромные деньги лишь бы порадовать свою любимую.
Посмотрим на экскортограмм, там девушки-клоны с надутыми губами, грудью, подпиленными носами тусят в Эмиратах, на яхтах в роскоши, следовательно они нравятся мужчинам. Так кто лукавит? олигархи - заставляют себя спать с такими или же остальная часть мужского населения говорит, что они страшные, только потому что им такие недоступны?
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1k
emporio_ss Час назад
вот её сестрёнка, почему её не назначили?
Ссылка coub.com
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13k
banzai7 Час назад
Жюри конкурса - самые настоящие внутренние враги.
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38k
Александр Час назад
Для предотвращения возможных психологических травм читателей, фотографии девушек занявших места со в торого и далее выкладываться не будут...
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70k
Пётровыч Час назад
Да что вы как маленькие и глупенькие, жюри выбирало не мисс Крым, жюри выбирало номер кандидата, просто в этот раз за этот номер заплатили больше денег.
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497
Тупняк Час назад
Как теперь это развидеть?
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2k
владимир Час назад
Да нормальная победительница. Просто нужно понимать для чего проводится конкурс. Это миссис а не мис. Там выступают взрослые женщины имеющие детей. Это не модели. Никаких рекламных контрактов победительница не получает. Главными спонсорами данных мероприятий выступают вовсе не мужья и любовники участниц (хотя бывает и такое) а клиники пластической хирургии, салоны красоты, фитнесс-залы. А с этой стороны всё прекрасно, тело отлично прокачено и ухожено. Цель мероприятия чтобы взрослые женщины следили за собой и несли им деньги. Вот какой крокодил победил а чем я хуже, щас оттюнингуюсь и лучше буду даже намного. Поэтому деньги в зубы и вперед на тюнинг.
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1k
emporio_ss 2 часа назад
конкурс уродов из Крыма
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56
Дмитрий К 2 часа назад
Какой мудак или мудиха сказал девушкам что губы в виде обезьяной жопы это красиво???
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1
Mrs.Volkodav 2 часа назад
Как человека жизнь потрепала! Учитывая её комментарии, и анализ жизненного опыта пролетел мимо.
Вот было б интересно посмотреть, кто был в жюри. Они обязаны были окриветь от такой красоты.
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−81
Harrt H 2 часа назад
В реальности она проиграла, но потом было электронное голосование. Всё как обычно)
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