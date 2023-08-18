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Xiaomi представили новую кибер-собаку

Xiaomi представили новую кибер-собаку

Автор:
18 августа 2023 21:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Разное   в мире   интересное   робособака   робот   роботы   современные технологии   техника   технологии   
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Xiaomi представили собаку-робота под названием CyberDog 2. По сравнению с аналогами и предыдущей версией, она больше напоминает собаку, а ещё — она ещё умнее своих предшественников.

На этой неделе Xiaomi представили своё новое творение — собаку-робота CyberDog 2. Четвероногий робот намного меньше и легче предыдущей версии: он весит 8,9 кг, а его высота составляет 35 см. У новой собаки также больше интересных фишек, она умеет выполнять больше команд, включая сальто и балетные па. Собака даже умеет кататься на скейтборде и подниматься на "лапы" в случае падения. Робот оснащён более точным управлением и системой распознавания с 19 датчиками зрения, осязания и слуха.

Xiaomi также снабдили CyberDog 2 самообучающимся искусственным интеллектом, который отобрал 30 тысяч сгенерированных моделей собак-роботов, чтобы создать различные модели поведения и реакции. Всем этим управляет мощный процессор NX Processor. Робот также более мобилен, чем предыдущее поколение — за счёт микроприводов CyberGear собственной разработки. Собакой можно управлять с помощью пульта дистанционного управления или прямо со смартфона.

Робособака работает от встроенного аккумулятора, который активен в течение 90 минут после быстрой подзарядки через USB-C. Стоит всё это удовольствие чуть выше предыдущей версии. Стоимость CyberDog 2 составляет 1800 долларов (171 тыс. рублей по текущему курсу).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   в мире   интересное   робособака   робот   роботы   современные технологии   техника   технологии   
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Damvrot Hohlam 57 минут назад
Xiaomi представили новую кибер-собакуПосмотреть
Xiaomi представили новую кибер-собаку
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Владимир 21 минуту назад
А робота с материнским инстинктом у них нет часом?
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