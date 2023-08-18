Xiaomi представили новую кибер-собаку

Xiaomi представили собаку-робота под названием CyberDog 2. По сравнению с аналогами и предыдущей версией, она больше напоминает собаку, а ещё — она ещё умнее своих предшественников.
На этой неделе Xiaomi представили своё новое творение — собаку-робота CyberDog 2. Четвероногий робот намного меньше и легче предыдущей версии: он весит 8,9 кг, а его высота составляет 35 см. У новой собаки также больше интересных фишек, она умеет выполнять больше команд, включая сальто и балетные па. Собака даже умеет кататься на скейтборде и подниматься на "лапы" в случае падения. Робот оснащён более точным управлением и системой распознавания с 19 датчиками зрения, осязания и слуха.
Xiaomi также снабдили CyberDog 2 самообучающимся искусственным интеллектом, который отобрал 30 тысяч сгенерированных моделей собак-роботов, чтобы создать различные модели поведения и реакции. Всем этим управляет мощный процессор NX Processor. Робот также более мобилен, чем предыдущее поколение — за счёт микроприводов CyberGear собственной разработки. Собакой можно управлять с помощью пульта дистанционного управления или прямо со смартфона.
Робособака работает от встроенного аккумулятора, который активен в течение 90 минут после быстрой подзарядки через USB-C. Стоит всё это удовольствие чуть выше предыдущей версии. Стоимость CyberDog 2 составляет 1800 долларов (171 тыс. рублей по текущему курсу).
Видео с роботом CyberDog 2:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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