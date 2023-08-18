Xiaomi представили новую кибер-собаку

На этой неделе Xiaomi представили своё новое творение — собаку-робота CyberDog 2. Четвероногий робот намного меньше и легче предыдущей версии: он весит 8,9 кг, а его высота составляет 35 см. У новой собаки также больше интересных фишек, она умеет выполнять больше команд, включая сальто и балетные па. Собака даже умеет кататься на скейтборде и подниматься на "лапы" в случае падения. Робот оснащён более точным управлением и системой распознавания с 19 датчиками зрения, осязания и слуха.