Автор почти идеального преступления просчитался и навсегда отправился за решётку

Ким Уолл едва исполнилось 30 лет. И к этому возрасту она уже добилась серьёзных успехов в любимой профессии. Будучи талантливым журналистом, молодая женщина побывала в разных уголках земного шара и в своих статьях охватила множество актуальных вопросов и проблем, начиная с прав женщин и заканчивая глобальным потеплением.
Она и не предположить не могла, что когда-то станет объектом обсуждения в криминальных сводках. И статьи о ней появятся на передовицах газет. Но, к сожалению, посмертно.
Девушка жила вместе со своим женихом Оле Стоббе в Копенгагене. Пара планировала переехать в Пекин. Но планам не суждено было сбыться. За неделю до отъезда – 10 августа 2017 года ребята решили организовать прощальную вечеринку для друзей. И как раз в этот день Ким получила сообщение от Питера Мэдсена. Вечно занятой предприниматель и изобретатель был фигурой известной и неуловимой. Практически Илон Маск датского разлива. А Ким очень хотела взять у 46-летнего инженера интервью, но попытки всякий раз оказывались безуспешными. И вдруг такая удача – Мэдсен сам вышел на связь и дал согласие. Да ещё в таком необычном формате – встреча планировалась на «Наутилусе» – детище изобретателя, подводной лодке, которую он построил своими руками.
Девушка согласилась, ведь такой возможности из-за отъезда, скорее всего, уже бы не представилось. Своему парню она сказала, что уедет буквально на несколько часов. И вернётся, чтобы провести время с родными и друзьями на прощальной вечеринке.
Уже будучи на месте, Ким отправила Оле шутливое сообщение: «Я всё ещё жива». Которое, к несчастью, оказалось пророческим. Компания прождала журналистку до ночи, но та так и не появилась. И перестала выходить на связь. Обеспокоенный Оле обратился в полицию.
«Наутилус», терпящий бедствие, обнаружили почти сутки спустя на расстоянии 50 километров от столицы Дании. Владельца, находящегося на борту, спасли. Ким на подлодке не оказалось: Мэдсен сообщил, что после интервью оставил её на берегу, а сам вышел в море. После чего случилась поломка, и лодка дала течь.
Но почему журналистка не вернулась домой? Ведь она знала, что её все ждут. Когда затонувшую лодку подняли, то дело о пропаже человека переквалифицировали: в гальюне обнаружились следы крови, которая совпала с группой пропавшей.
Питер признался, что гостьи нет в живых и заявил, что она случайно ударилась о металлический люк головой и сразу скончалась. Он дико испугался, запаниковал. И единственным разумным выходом мужчине показалось сбросить тело в море. Казалось бы, человеческая психика так попыталась защититься в случае с сильным стрессом. Тем более что оснований не верить известному авторитетному человеку не было.
Но спустя несколько дней отдыхающий на пляже обнаружил странный объект, при ближайшем рассмотрении оказавшийся фрагментом человеческого тела, туловищем, к которому был привязан увесистый кусок металла.
ДНК-экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Ким. Организовали поиски, и через два месяца водолазы обнаружили остальные фрагменты тела. А также плотный мешок для мусора, куда была запакована одежда жертвы и испачканный её кровью нож. Позднее нашлась и пила. В связи с давностью событий и долгим нахождением останков в воде точную причину смерти установить уже не удалось. Но никаких ран на голове, о которых твердил Питер, не было. То есть ложь стала очевидной.
Мужчине предъявили обвинения в убийстве. Вскоре от него ушла жена. Неопровержимой уликой против Питера стало и письмо. Его изобретатель адресовал приятелю, отметив, что спланировал идеальное убийство, которое никогда не смогут раскрыть. В личном компьютере мужчины также нашлись многочисленные поисковые запросы по заданной теме. Он даже добровольно расстался с собственным детищем, затопив «Наутилус», чтобы скрыть следы преступления.
Вину на суде обвиняемый не признал. Что не повлияло на приговор: пожизненный срок без права на УДО. Но видимо душа творческого преступника так стремилась на волю, что пару лет назад он снова использовал свои навыки инженера и, угрожая охране муляжом пистолета, сбежал из тюрьмы. Убежал, впрочем, недалеко: в паре километров от исправительного учреждения Питера поймали и вернули на законное место. Размышлять о вечности и своём месте в ней. Тем более что пресловутая вечность для размышлений у него имеется.
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... в гальюне обнаружились следы крови, которая совпала с группой пропавшей.
... Питер признался, что гостьи нет в живых и заявил, что она случайно ударилась о металлический люк головой и сразу скончалась. Он дико испугался, запаниковал. И единственным разумным выходом мужчине показалось сбросить тело в море.
Расчлененное тело Валль было найдено в море 21 августа 2017 года спустя 11 дней после того, как она брала у изобретателя интервью по поводу его самодельной субмарины. На теле журналистки были обнаружены ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент смерти или сразу после нее.
21 августа велосипедист заметил в прибрежных водах изуродованное туловище без головы и конечностей. Голова, ноги и одежда женщины были обнаружены лишь 6 октября. Они были упакованы в сумки, к которым был привязан груз.
И это называется - идеальное преступление? Из за чего он её убил, известно только ему. Она же журналистка, может докапалась до чего. Значит был повод. Вот только убийца из него, как из меня балерина. Мудак, предложил бы ей больших денег. Но чтобы убивать...
Мадсен построил три подводные лодки: UC1 Freya, UC2 Kraka и UC3 Nautilus. Последняя из них сверхмалая подводная лодка, запущенная 3 мая 2008 года в Копенгагене, Дания. Создание подводной лодки заняло около трёх лет и обошлось примерно в 200 000 долларов США (1,5 млн датских крон).
1 мая 2008 года Мадсен основал компанию Copenhagen Suborbitals. В июне 2014 года он покинул проект. Мадсен отвечал за запуск системы, стартовую площадку и усилитель ракетных двигателей.
В июне 2014 года Мадсен создал космическую лабораторию Rocket Madsen Space Lab[en]. Целью проекта стала разработка и строительство пилотируемых космических кораблей. С 2016 года ведётся разработка космической ракеты-носителя Nano с использованием венчурных инвестиций.
В январе 2020 года, находясь в тюрьме, Мадсен вступил в брак с российской политической активисткой Дженни Курпен (род. 1981), матерью двоих детей, получившей политическое убежище в Финляндии.
20 октября 2020 года Мадсен, содержавшийся в тюрьме Херстедвестер на окраине Копенгагена, захватил в заложники женщину-психолога. Охрана выпустила его из тюрьмы, чтобы не подвергать опасности жизнь заложницы. Мадсен пытался уехать на белом минивэне, но недалеко от тюрьмы его окружила полиция. Мадсен был задержан, заложница была освобождена.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мадсен,_Петер_(изобретатель)https://ru.wikipedia.org/wiki/Мадсен,_Петер_(изобретатель)
Облако не почистишь, да и кто сказал вам, что комп который в сети не отсылает всё Большому Брату?? За нами следят, все разговоры пишутся, вся переписка остаётся на серверах...