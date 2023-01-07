Автор почти идеального преступления просчитался и навсегда отправился за решётку

Она и не предположить не могла, что когда-то станет объектом обсуждения в криминальных сводках. И статьи о ней появятся на передовицах газет. Но, к сожалению, посмертно.

Девушка жила вместе со своим женихом Оле Стоббе в Копенгагене. Пара планировала переехать в Пекин. Но планам не суждено было сбыться. За неделю до отъезда – 10 августа 2017 года ребята решили организовать прощальную вечеринку для друзей. И как раз в этот день Ким получила сообщение от Питера Мэдсена. Вечно занятой предприниматель и изобретатель был фигурой известной и неуловимой. Практически Илон Маск датского разлива. А Ким очень хотела взять у 46-летнего инженера интервью, но попытки всякий раз оказывались безуспешными. И вдруг такая удача – Мэдсен сам вышел на связь и дал согласие. Да ещё в таком необычном формате – встреча планировалась на «Наутилусе» – детище изобретателя, подводной лодке, которую он построил своими руками.