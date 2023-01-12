Онижедети: преступление, совершённое подростками, поразило общественность своим цинизмом

Родители Джеймса пригласили полицейских войти, будучи совершенно уверенными, что их сын ни при чём. Во время разговора юноша заметно нервничал. И сказал, что ножей у него нет, они проданы какому-то мужчине. В беседе Паркер упомянул своего друга Роберта Таллоха. Его полицейские тоже решили проверить.

История повторилась: совершенно спокойные родители, уверенный в себе Роберт, повторивший рассказ о продаже ножей какому-то незнакомому взрослому мужчине.

Детективы попросили Таллоха показать обувь. И среди принадлежащих 17-летнему подростку пар обнаружилось совпадение – туристические ботинки, следы подошв которых были найдены на месте преступления. Но это всего лишь косвенная улика.

Но в ночь после допроса Роберт взял машину матери, заехал за Джимом, и ребята скрылись в неизвестном направлении. Родители заявили в полицию, мальчиков объявили в розыск. И провели обыск обоих домов. У Роберта обнаружились те самые ножи, тщательно спрятанные, которые якобы были проданы неизвестному мужчине.

Спустя три дня приятелей нашли и арестовали. По законам штата Джима поместили в колонию для несовершеннолетних, поскольку ему было только 16 лет. Роберт отправился во взрослую тюрьму.

Джиму предложила сделку: 25 лет с правом УДО через 16 лет, но при условии, если он даст показания против подельника. Тот согласился. Что же с мотивом? Он оказался мерзким и без особого смысла. Парочка шаталась по району, выдавая себя за студентов, проводящих соцопрос. Они планировали ограбить и убить любого, кто открыл бы им дверь.