Онижедети: преступление, совершённое подростками, поразило общественность своим цинизмом

Современная тема детоцентризма порой приводит к плачевным результатам. Ведь ту черту, перейдя которую милый малыш превращается в хитрого подростка, зачастую сложно вовремя уловить.
Роксана Верона прибыла к дому своих друзей – Халфа и Сюзанны Зантоп субботним зимним вечером. Пара была людьми уважаемыми, профессором и заведующей кафедрой гимнастики. Друзья планировали приятный отдых после трудовой недели.
Когда женщина вошла внутрь, то увидела окровавленные тела супругов без признаков жизни. Роксана бросилась к соседям с криками о помощи. Мужчина – доктор, побежал посмотреть, что же случилось, пока его жена звонила в службу спасения. Войдя в дом Зантопов, он только развёл руками – помочь им было уже ничем нельзя.
Город гудел как пчелиный улей. Как так, ведь преступлением, совершаемым в престижном районе Хановера, штат Нью-Гэмпшир, была максимум неправильная парковка. Халф и Сюзанна были людьми уважаемыми, на поминальную службу собралось порядка 700 человек.
Полиция внимательно изучила место преступления, тем более что дело получило широкую огласку. Но ни одной зацепки, которая могла бы вывести на преступников, найдено не было. Зато материальных улик было довольно много: отпечатки пальцев, ботинок и ножны, которые убийцы, видимо, обронили в спешке.
Определили внешний вид оружия (это были боевые ножи с 18-сантиметровым лезвием) и опросили всех владельцев окрестных магазинов оружия. Нашёлся любопытный заказ: за несколько дней до трагедии некий Джим Паркер как раз заказал парочку таких ножей. Проживал юноша неподалёку. Зачем 16-летнему парню такое оружие?
Родители Джеймса пригласили полицейских войти, будучи совершенно уверенными, что их сын ни при чём. Во время разговора юноша заметно нервничал. И сказал, что ножей у него нет, они проданы какому-то мужчине. В беседе Паркер упомянул своего друга Роберта Таллоха. Его полицейские тоже решили проверить.
История повторилась: совершенно спокойные родители, уверенный в себе Роберт, повторивший рассказ о продаже ножей какому-то незнакомому взрослому мужчине.
Детективы попросили Таллоха показать обувь. И среди принадлежащих 17-летнему подростку пар обнаружилось совпадение – туристические ботинки, следы подошв которых были найдены на месте преступления. Но это всего лишь косвенная улика.
Но в ночь после допроса Роберт взял машину матери, заехал за Джимом, и ребята скрылись в неизвестном направлении. Родители заявили в полицию, мальчиков объявили в розыск. И провели обыск обоих домов. У Роберта обнаружились те самые ножи, тщательно спрятанные, которые якобы были проданы неизвестному мужчине.
Спустя три дня приятелей нашли и арестовали. По законам штата Джима поместили в колонию для несовершеннолетних, поскольку ему было только 16 лет. Роберт отправился во взрослую тюрьму.
Джиму предложила сделку: 25 лет с правом УДО через 16 лет, но при условии, если он даст показания против подельника. Тот согласился. Что же с мотивом? Он оказался мерзким и без особого смысла. Парочка шаталась по району, выдавая себя за студентов, проводящих соцопрос. Они планировали ограбить и убить любого, кто открыл бы им дверь.
Но им или не открывали, или у хозяев не было времени для опросов. Отозвался только сердобольный профессор, решивший помочь лже-студентам. И подписал себе и жене смертный приговор.
После кровавой расправы они забрали бумажник мужчины, где было чуть более 300 долларов, и скрылись. Если бы не забытые ножны, они вполне могли уйти от ответственности. И даже продолжить убивать и грабить, войдя во вкус.
Роберт планировал построить защиту на собственной невменяемости. Но когда дружок сдал его, то понял, что ничего не выйдет. После оглашения приговора – пожизненный срок лицо его осталось бесстрастным. А Джим наоборот рыдал.
Паркер подал прошение об УДО в 2019 году, отбыв 18 лет из своего 25-летнего срока. Но потом почему-то отозвал его. Совесть, раскаяние или понимание того, что на свободе он, в общем-то, никому не нужен, заставило его так поступить? Неизвестно. Если ничего не случится, то весной будущего года убийца окажется на свободе.
Источник:
- Ей понадобилась целая жизнь, чтобы доказать невиновность и найти убийцу сына
- Загадочное убийство и эффективный дуэт полицейского и экстрасенса
- Киднеппера взяли почти через полвека после преступления, но наказать не смогли
- Как плохой Санта решил ограбить банк, и что из этого получилось
- Больная любовь