Женщина «отблагодарила» сожителя за плохой подарок, отправив возлюбленного в лучший мир

Пара просуществовала в таком режиме около двух лет. И всё было относительно нормально, пока на горизонте не замаячил очередной – 2014 Новый год. Мелисса намекала сожителю, что хочет найти под ёлочкой что-то весомое – брендовую сумочку или ювелирное украшение. О подарке для мужчины она уже позаботилась: приобрела кроссовки известной фирмы, красиво их запаковала и с нетерпением ожидала праздника.

Обмен презентами запланировали на 27 декабря 2013 года. Мелисса, вручившая коробку, с нетерпением и предвкушением ожидала достойного презента от возлюбленного. Каково же было её удивление, когда он преподнёс небрежно скрученный картонный рулон. Это оказался обычный и уже изрядно помятый настенный календарь на следующий год.

Вероятно, он просто пропустил мимо ушей намёки своей женщины. Или забыл купить подарок, цапнув первую попавшуюся на глаза мелочь. На претензии Мелиссы он стал оправдываться, что не знал, что именно ей презентовать. Но разъярённую фурию, обозлённую таким отношением и отсутствием долгожданного подарка, уже было не остановить. Женщина схватила нож…