Женщина «отблагодарила» сожителя за плохой подарок, отправив возлюбленного в лучший мир

Чужая душа – потёмки. И даже когда кажется, что отлично знаешь человека, можно не подозревать об истинных демонах, обитающих в его душе.
Психологический приём «говорите ртом» не просто так стал модным трендом в отношениях. Ведь простой разговор может разрешить множество проблем ещё на стадии их становления и предотвратить нечто более серьёзное. Но, увы, не в этом случае.
Как среднестатистический человек поступит, если ему не понравится преподнесённый подарок? Поблагодарит, может излишне сухо и сдержанно. Но не более. Мелисса Янг выбрала гораздо более страшный и радикальный метод.
Женщина перебралась в Эдинбург и поселилась на улице Гленер Лон в 2011 году. Соседом 37-летней Мелиссы оказался Алан Уильямсон. Парочка быстро нашла общий язык. Но сблизило их не общее видение картины мира, хобби или просто взаимная симпатия. Оба были не прочь выпить. У Янг начались отношения с соседом, но съезжаться пара не собиралась – каждый продолжал жить в своей квартире.
Понятно, что регулярные обильные возлияния не способствуют построению карьеры. Поэтому 47-летний Алан подрабатывал нерегулярным ремонтом или частным извозом, когда выходил из штопора. Мелисса тоже перебивалась случайными заработками.
Пара просуществовала в таком режиме около двух лет. И всё было относительно нормально, пока на горизонте не замаячил очередной – 2014 Новый год. Мелисса намекала сожителю, что хочет найти под ёлочкой что-то весомое – брендовую сумочку или ювелирное украшение. О подарке для мужчины она уже позаботилась: приобрела кроссовки известной фирмы, красиво их запаковала и с нетерпением ожидала праздника.
Обмен презентами запланировали на 27 декабря 2013 года. Мелисса, вручившая коробку, с нетерпением и предвкушением ожидала достойного презента от возлюбленного. Каково же было её удивление, когда он преподнёс небрежно скрученный картонный рулон. Это оказался обычный и уже изрядно помятый настенный календарь на следующий год.
Вероятно, он просто пропустил мимо ушей намёки своей женщины. Или забыл купить подарок, цапнув первую попавшуюся на глаза мелочь. На претензии Мелиссы он стал оправдываться, что не знал, что именно ей презентовать. Но разъярённую фурию, обозлённую таким отношением и отсутствием долгожданного подарка, уже было не остановить. Женщина схватила нож…
Крики и шум борьбы услышали соседи. И вызвали полицию. Прибывшие стражи закона уже ничем не смогли помочь пострадавшему: Алан был окончательно и бесповоротно мёртв. Мелисса дожидалась их приезда у себя, вела себя спокойно и агрессии не проявляла.
Адвокаты женщины при выстраивании линии защиты настаивали на её невменяемости. Несколько независимых экспертов признали факт незначительных отклонений в психике. Но не критичных. Но все психиатры сошлись во мнении, что Мелисса «обладает эмоционально неустойчивым поведением и ярким нарциссическим характером с антисоциальными чертами поведения».
Летом 2014 года убийцу приговорили к 20 годам тюремного заключения. Это минимальный срок за непредумышленное убийство. Однако во время отбытия наказания в исправительном учреждении в Стерлинге темпераментная дама не отказалась от своих привычек: набросилась на надзирательницу (хотя та ей никаких подарков вообще не обещала). За что получила плюсом к своему сроку ещё несколько лет. Видимо, ближайшим подарком для несдержанной преступницы станет пенсия.
Источник:
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Странная наша цивилизация, ей Богу.
Мне какая разница, кто убьёт, здоровый человек или невменяемый?
Я думал 60...
Что характерно, если особых повреждений не нанесено, и нету трупов, то данные субъекты проспавшись в отделении, забирают свои показания и снимают выдвинутые обвинения и под ручку уходят обратно в своё гнёздышко бухать. Итак до следующей "удачной" попойки.
Тут только соседей можно пожалеть, которые вынуждены проживать рядом с такими личностями.
Опрометчиво - морепродукт был чужой.
Глядь, как уже сидит на х#ю удмурта.
Рабочий день недели подходит к концу. Морозный и темный вечер. Тишина. Вдруг мигалки, полиция, скорая, пожарные. Бегают по двору с фонариками, заглядывают в припаркованные автомобили, забегают за дом. В соседнем подъезде движуха, люди в униформе ходят по этажам. Через дорогу стоит продуктовый магазин и там наряд полиции , плюс два экипажа охраны. Что такое? Что за дела? Оказалось, что после 20ч, когда в магазине алкоголь не отпускают, местный парень требовал продолжения банкета. Схватив со стелажей бутылку горячительного напитка, кинулся напролом мимо кассы. Охрана тут же заблокировала двери, так наш герой со всем отчаяньем попытался их выломать. Разбил стекло, порезал ногу и кинулся на утек. На глазах изумленных свидетелей: соседей, посетителей, работников и охраны бежал по прямой от магазина к себе в подъезд, в котором и скрылся. Так полиция по следам крови от магазина и пришла к его дверям квартиры. Притворившись "доманетникого" сидел тихо, а может много крови потерял и приуныл. Вот тут пожарные и пригодились. Дверь сняли, а там и скорая подтянулась, полицию сменили криминалисты. Вот такая история.