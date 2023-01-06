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Женщина «отблагодарила» сожителя за плохой подарок, отправив возлюбленного в лучший мир

Женщина «отблагодарила» сожителя за плохой подарок, отправив возлюбленного в лучший мир

Автор:
06 января 2023 14:57
Сообщество : Криминал
Метки: Алан Уильямсон   Мелисса Янг   криминал   подарок   праздник   преступление   случай   убийство   
7419
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Чужая душа – потёмки. И даже когда кажется, что отлично знаешь человека, можно не подозревать об истинных демонах, обитающих в его душе.

Психологический приём «говорите ртом» не просто так стал модным трендом в отношениях. Ведь простой разговор может разрешить множество проблем ещё на стадии их становления и предотвратить нечто более серьёзное. Но, увы, не в этом случае.

Как среднестатистический человек поступит, если ему не понравится преподнесённый подарок? Поблагодарит, может излишне сухо и сдержанно. Но не более. Мелисса Янг выбрала гораздо более страшный и радикальный метод.

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Женщина перебралась в Эдинбург и поселилась на улице Гленер Лон в 2011 году. Соседом 37-летней Мелиссы оказался Алан Уильямсон. Парочка быстро нашла общий язык. Но сблизило их не общее видение картины мира, хобби или просто взаимная симпатия. Оба были не прочь выпить. У Янг начались отношения с соседом, но съезжаться пара не собиралась – каждый продолжал жить в своей квартире.

Понятно, что регулярные обильные возлияния не способствуют построению карьеры. Поэтому 47-летний Алан подрабатывал нерегулярным ремонтом или частным извозом, когда выходил из штопора. Мелисса тоже перебивалась случайными заработками.

Пара просуществовала в таком режиме около двух лет. И всё было относительно нормально, пока на горизонте не замаячил очередной – 2014 Новый год. Мелисса намекала сожителю, что хочет найти под ёлочкой что-то весомое – брендовую сумочку или ювелирное украшение. О подарке для мужчины она уже позаботилась: приобрела кроссовки известной фирмы, красиво их запаковала и с нетерпением ожидала праздника.

Обмен презентами запланировали на 27 декабря 2013 года. Мелисса, вручившая коробку, с нетерпением и предвкушением ожидала достойного презента от возлюбленного. Каково же было её удивление, когда он преподнёс небрежно скрученный картонный рулон. Это оказался обычный и уже изрядно помятый настенный календарь на следующий год.

Вероятно, он просто пропустил мимо ушей намёки своей женщины. Или забыл купить подарок, цапнув первую попавшуюся на глаза мелочь. На претензии Мелиссы он стал оправдываться, что не знал, что именно ей презентовать. Но разъярённую фурию, обозлённую таким отношением и отсутствием долгожданного подарка, уже было не остановить. Женщина схватила нож…

Крики и шум борьбы услышали соседи. И вызвали полицию. Прибывшие стражи закона уже ничем не смогли помочь пострадавшему: Алан был окончательно и бесповоротно мёртв. Мелисса дожидалась их приезда у себя, вела себя спокойно и агрессии не проявляла.

Адвокаты женщины при выстраивании линии защиты настаивали на её невменяемости. Несколько независимых экспертов признали факт незначительных отклонений в психике. Но не критичных. Но все психиатры сошлись во мнении, что Мелисса «обладает эмоционально неустойчивым поведением и ярким нарциссическим характером с антисоциальными чертами поведения».

Летом 2014 года убийцу приговорили к 20 годам тюремного заключения. Это минимальный срок за непредумышленное убийство. Однако во время отбытия наказания в исправительном учреждении в Стерлинге темпераментная дама не отказалась от своих привычек: набросилась на надзирательницу (хотя та ей никаких подарков вообще не обещала). За что получила плюсом к своему сроку ещё несколько лет. Видимо, ближайшим подарком для несдержанной преступницы станет пенсия.

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Метки: Алан Уильямсон   Мелисса Янг   криминал   подарок   праздник   преступление   случай   убийство   
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33  комментария
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8k
au3 16 часов назад
Очередная глава из "синячных хроник". Очень познавательное и развивающее чтиво.
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Antarez 6 часов назад
Человек не переработавший за жизнь , целых 20 лет будет иметь хавчик и крышу над головой. А нормальные люди будут корячиться на работе и платить ипотеку.
Странная наша цивилизация, ей Богу.
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3k
Славик 13 часов назад
Адвокаты женщины при выстраивании линии защиты настаивали на её невменяемости.

Мне какая разница, кто убьёт, здоровый человек или невменяемый?
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42k
Мойша 13 часов назад
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10k
Дмитрий 14 часов назад
ей 37 лет?!

Я думал 60...
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469
Папай 14 часов назад
какой "свежий" инфоповод
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26k
Юрий 15 часов назад
Ну вот. А ещё говорят- Дорог не подарок, дорого внимание.

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39k
Example 6.2.6 15 часов назад
Вот история так история, у нас любого участкового спроси, он тебе в ближайшем доме точно такую же парочку найдёт, которые кирагазят вместе, потом на парах выдумывают мелочную обиду и давай друг дружку пырять вилками, душить, бить по голове табуретками.. а предлог там может быть чуть ли не "он мою последнюю крабовую палочку съел" или "чавкал" итд.
Что характерно, если особых повреждений не нанесено, и нету трупов, то данные субъекты проспавшись в отделении, забирают свои показания и снимают выдвинутые обвинения и под ручку уходят обратно в своё гнёздышко бухать. Итак до следующей "удачной" попойки.
Тут только соседей можно пожалеть, которые вынуждены проживать рядом с такими личностями.
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8k
Борис Карабанов 15 часов назад
Ну, в Эдинбурге, возможно, такие новости и бывают шокирующими.
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14k
sonic24a 16 часов назад
Хайпа-хайпа..
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6k
Mixalych 16 часов назад
М-да... а вот два дня назад у меня во дворе случай был...
Рабочий день недели подходит к концу. Морозный и темный вечер. Тишина. Вдруг мигалки, полиция, скорая, пожарные. Бегают по двору с фонариками, заглядывают в припаркованные автомобили, забегают за дом. В соседнем подъезде движуха, люди в униформе ходят по этажам. Через дорогу стоит продуктовый магазин и там наряд полиции , плюс два экипажа охраны. Что такое? Что за дела? Оказалось, что после 20ч, когда в магазине алкоголь не отпускают, местный парень требовал продолжения банкета. Схватив со стелажей бутылку горячительного напитка, кинулся напролом мимо кассы. Охрана тут же заблокировала двери, так наш герой со всем отчаяньем попытался их выломать. Разбил стекло, порезал ногу и кинулся на утек. На глазах изумленных свидетелей: соседей, посетителей, работников и охраны бежал по прямой от магазина к себе в подъезд, в котором и скрылся. Так полиция по следам крови от магазина и пришла к его дверям квартиры. Притворившись "доманетникого" сидел тихо, а может много крови потерял и приуныл. Вот тут пожарные и пригодились. Дверь сняли, а там и скорая подтянулась, полицию сменили криминалисты. Вот такая история.
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257
Александр Поляков 16 часов назад
вот новость так новость
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1k
КАКАнгел 16 часов назад
это было 8 лет назад. Многовато для новости . Да синька зло и да бабы дуры. это тоже не новость.
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22k
weiter 16 часов назад
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596
Rom 16 часов назад
Правильно ))) нехер календарь дарить ))))
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112
twincam 16 часов назад
вот так не подари своей даме сумочку, и она на пику тебя поставит....
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32k
ACU900 16 часов назад
Вывод - бабы зло...
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5
Владимир Герасименко ACU900 15 часов назад
А какое зло больше одетое или раздетое
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2k
Gleb_Skameikin 16 часов назад
что еще было 180 лет назад в трактире на Малой бронной?
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