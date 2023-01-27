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Дети, которые играют в игры: что может произойти, если лишить их любимой игрушки?

Дети, которые играют в игры: что может произойти, если лишить их любимой игрушки?

Автор:
27 января 2023 10:50
Сообщество : Криминал
Метки: Даниэль Петрик   зависимость   игра   компьютер   криминал   подросток   преступление   убийство   
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Зависимость от гаджетов у подростков – явление привычное. Даже специальный термин уже ввели – скринейджер, что значит человека, не представляющего себе жизни без электронных устройств. Впрочем, до этого были телевизионные сериалы и компьютерные игры, чрезмерное погружение в которые заканчивалось трагически.

20 октября 2007 года в службу спасения поступил звонок. Звонившая – девушка по имени Хайди, дрожащим голосом сообщила, что в её родителей стреляли. И сделал это её брат Даниэль Петрик.

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Семья Петрик жила в крохотном городке Брайтон штата Огайо. На тот момент времени его численность составляла менее 1000 человек. Родителям – Марку и Сьюзан было за 40, Даниэлю исполнилось 16 лет. Внешне семья была вполне благополучной и счастливой. Пока с мальчиком не приключился несчастный случай: он серьёзно повредил спину во время катания на сноуборде, в результате чего надолго осел дома, проходя длительное лечение.

Времени у Даниэля теперь было много, и он увлёкся видеоиграми. Да настолько сильно, что погружался в мир иллюзорных баталий и проводил за ними по 18 часов в сутки.

Отец был священником, и его очень беспокоила пагубная привычка сына: Марк отлично знал, чем чреваты разного рода зависимости. Но парень оставался глух к уговорам.

Когда вышла новая часть вожделенной Halo, юноша даже тайком удрал через окно, чтобы отстоять длиннющую очередь и заполучить такой важный для него диск. Но дома его уже ждали обеспокоенные родители. Марк отобрал диск и спрятал его в сейф. Обозлённый юноша ушёл из дома и неделю провёл у друга, практически не вылезая из-за компьютера. Когда Даниэль вернулся домой, то выкрал ключи, забрал диск, а заодно прихватил из сейфа спрятанный там пистолет.

Вошёл в гостиную, где отдыхали родные, и радостно сообщил родителям, что их ждёт сюрприз. Впоследствии Марк рассказывал, что услышал несколько оглушительных хлопков и ощутил, как по лицу потекло что-то тёплое. Краем глаза он увидел жену, лежащую на полу и истекающую кровью. Потом сын подошёл, вложил в руку пистолет и сказал: «Эй, папа, вот твой пистолет. Возьми его».

После чего парень позвонил другу Стиву и рассказал о том, что произошло. В это время к дому подъехала машина – дочь супругов Петрик, приехавшая к родителям вместе с мужем. Парень выбежал к ним с криками, что родители сильно поссорились, и в доме творится что-то страшное.

Хайди и Эндрю услышали стоны, оттолкнули Даниэля и бросились внутрь. Пока сестра звонила в полицию, подросток схватил диск, прыгнул в машину, крича, что его отец убил мать, и попытался уехать к другу, чтобы наконец-то вдоволь поиграть. Но сбежать у него не получилось. Полиция быстро перехватила юного игромана.

На допросе он рассказал, что отец с матерью начали ссориться, когда он попытался отпроситься в кино с друзьями. Потом  Марк схватил пистолет и выстрелил в жену. А затем в себя. На вопрос, трогал ли он оружие, Даниэль ответил положительно: хотел забрать, чтобы отец не навредил себе ещё больше.

Понятно, что версия юноши не выдерживала никакой критики. Тем более что Хайди слышала, что её отец говорил: выстрел сделал именно Даниэль. Мужчина две недели  пробыл в коме и чудом  выжил. Сьюзан скончалась от ранения в голову на месте.

Под тяжестью улик Даниэль, наконец, признался в содеянном. Но пытался соврать, что находился в бессознательном состоянии, когда стрелял. Давил на зависимость от игр и неумело изображал сумасшедшего.

Впрочем, попытки оказались безуспешными. Его признали виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах, покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах и фальсификации доказательств.

Семья простила его. С учётом возраста преступника и раскаяния Петрика приговорили к пожизненному заключению с возможностью выхода по УДО через 23 года. Отец навещает его в тюрьме и искренне надеется, что ходатайство удовлетворят (срок наступает в 2030 году), и он доживёт до момента выхода сына из тюрьмы, чтобы вместе залечить душевные раны.

Вот только стоит ли? Ведь с высокой долей вероятности Даниэль так и продолжает жить в иллюзорном мире, где каждый, кто помешает его битве с пришельцами, достоин смерти.

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Метки: Даниэль Петрик   зависимость   игра   компьютер   криминал   подросток   преступление   убийство   
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3  комментария
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15k
Колька Валеркин сын Полчаса назад
Да да да, виноваты во всем игры. Да у него на морде лица написано, что интеллектом оно не обременено.
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alex 9 минут назад
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310
Кирилл Башков Полчаса назад
Доигрался...
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