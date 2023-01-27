Дети, которые играют в игры: что может произойти, если лишить их любимой игрушки?

Семья Петрик жила в крохотном городке Брайтон штата Огайо. На тот момент времени его численность составляла менее 1000 человек. Родителям – Марку и Сьюзан было за 40, Даниэлю исполнилось 16 лет. Внешне семья была вполне благополучной и счастливой. Пока с мальчиком не приключился несчастный случай: он серьёзно повредил спину во время катания на сноуборде, в результате чего надолго осел дома, проходя длительное лечение.

Времени у Даниэля теперь было много, и он увлёкся видеоиграми. Да настолько сильно, что погружался в мир иллюзорных баталий и проводил за ними по 18 часов в сутки.

Отец был священником, и его очень беспокоила пагубная привычка сына: Марк отлично знал, чем чреваты разного рода зависимости. Но парень оставался глух к уговорам.

Когда вышла новая часть вожделенной Halo, юноша даже тайком удрал через окно, чтобы отстоять длиннющую очередь и заполучить такой важный для него диск. Но дома его уже ждали обеспокоенные родители. Марк отобрал диск и спрятал его в сейф. Обозлённый юноша ушёл из дома и неделю провёл у друга, практически не вылезая из-за компьютера. Когда Даниэль вернулся домой, то выкрал ключи, забрал диск, а заодно прихватил из сейфа спрятанный там пистолет.

Вошёл в гостиную, где отдыхали родные, и радостно сообщил родителям, что их ждёт сюрприз. Впоследствии Марк рассказывал, что услышал несколько оглушительных хлопков и ощутил, как по лицу потекло что-то тёплое. Краем глаза он увидел жену, лежащую на полу и истекающую кровью. Потом сын подошёл, вложил в руку пистолет и сказал: «Эй, папа, вот твой пистолет. Возьми его».