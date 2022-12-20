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Художница сделала из бумаги копию знаменитого печатного станка

Художница сделала из бумаги копию знаменитого печатного станка

Автор:
20 декабря 2022 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Скульптуры   бумага   идеи   искусство   картон   креатив   творчество   фото   фотографии   художники   
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Корейская художница Ли Джи-хи воссоздала знаменитый печатный станок Heidelberg, который изготовили в Германии в 1914 году. Для создания копии она использовала.. бумагу и картон. Получилась полноразмерная скульптура, которая поражает масштабами и деталями.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Скульптуры   бумага   идеи   искусство   картон   креатив   творчество   фото   фотографии   художники   
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1  комментарий
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vasilykopkov 47 минут назад
Этот станок настолько знаменит,
что о нем знают не только лишь все, но вообще мало кто знает...
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