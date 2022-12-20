Художница сделала из бумаги копию знаменитого печатного станка

Ли Джи-хи не новичок в бумажных скульптурах - она делала из бумаги 8-метровый поезд, и разные предметы. Перед созданием печатного станка художница изучила его историю, старые фотографии и детали, чтобы как можно ближе воссоздать его с использованием бумаги. На создание станка у неё ушло три месяца. Теперь эта скульптура - часть проекта Городского развития в Сеуле, где работает художница.