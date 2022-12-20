Художница сделала из бумаги копию знаменитого печатного станка

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Корейская художница Ли Джи-хи воссоздала знаменитый печатный станок Heidelberg, который изготовили в Германии в 1914 году. Для создания копии она использовала.. бумагу и картон. Получилась полноразмерная скульптура, которая поражает масштабами и деталями.
Печатный станок Heidelberg Platen Press изготовили в Германии в 1914 году. Его использовали для печати газет и других материалов в больших тиражах с 1923 до 1985 год. Недавно корейская художница по имени Ли Джи-хи (Lee Ji-hee) воссоздала полноразмерную копию знаменитого станка... из бумаги и гофрированного картона. Получилось невероятно детальное и продуманное творение!
Ли Джи-хи не новичок в бумажных скульптурах - она делала из бумаги 8-метровый поезд, и разные предметы. Перед созданием печатного станка художница изучила его историю, старые фотографии и детали, чтобы как можно ближе воссоздать его с использованием бумаги. На создание станка у неё ушло три месяца. Теперь эта скульптура - часть проекта Городского развития в Сеуле, где работает художница.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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